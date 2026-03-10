「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に2年連続で認定

AGSグループ

AGSグループ（本社：東京都千代田区、代表者：虷澤篤志、廣渡嘉秀。以下、「AGS」）6社（※）は、2026年3月9日（月）に経済産業省と日本健康会議が推進する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。AGSの認定は、昨年に引き続き2回目となります。

AGSは、日本経済を支える企業を会計・税務面から支援することを通じて、日本の経済成長への寄与と社会課題の解決を目指しています。働くメンバーが心身ともに健康で力を発揮できる環境づくりは、組織としての持続的な成長や社会への貢献にもつながります。

メンバーが生き生きと活躍できる職場環境の実現に向け、今後もAGSは健康経営の取り組みを継続していきます。

※ 今回認定されたのは、株式会社AGSコンサルティング、AGS税理士法人、株式会社AGS FAS、株式会社LNOBコンサルティング、株式会社AGSスキルパートナーズ、株式会社AGSキャピタルパートナーズです

AGSグループの取り組み

AGSでは、従業員のことを大事な仲間であるという想いを込めて「メンバー」と呼び、お互いを家族のように思いやる組織風土として “At-home”という考えを大切にしています（※）。メンバーが身体的・精神的に健康で活躍できるよう、次の取り組みを行っています。

※ At-home

AGSグループが掲げる社会に貢献していくための大切な約束である「AGS way」の４つの柱（「At-home」「Gentle」「Speciality」「Challenge」）の１つであり、「信頼で結ばれていること」を表現しています。

- 社内全面禁煙の開始

メンバーの健康維持と就業環境の改善を目的に、段階的に禁煙措置を導入し、2025年4月より社内を全面禁煙としました。

- 女性の健康維持の支援

2025年12月より、月経困難症やPMS（月経前症候群）による体調不良の軽減、卵巣がん・子宮体がんの発症リスク低下を目的として、低用量ピルの費用を補助する制度を導入しました。また、女性コンサルタントを対象に女性特有の健康課題に関する研修も実施し、理解促進を図っています。

AGSでは「DI推進プロジェクト」を中心に、社内ヒアリングを実施し、どのようなライフステージにおいても、プロフェッショナルとして成長しながら働き続けられる環境づくりに向けた施策を検討しています。

- 男性による育児休暇取得の奨励

全てのメンバーが仕事と育児を両立できる環境づくりを目指し、男性の育児休業取得を積極的に推奨しています。2025年の男性の育児休業取得率は、2024年と比較して約8％上昇しました。

- 健康に配慮した食事サービスの導入

2024年より、東京本社において、管理栄養士が監修した健康弁当の配達サービスを先行導入しました。2025年には、大阪・名古屋・福岡の３つの支社で、栄養バランスの整った冷凍おかずの置き型社食サービスを開始し、好評を得ています。

- 健康診断の受診奨励

メンバーの健康管理を支援するため、定期健康診断に加え、年齢に応じた専門ドックや人間ドックの受診機会を提供しています。専門ドックについては1種類を全額会社負担とし、人間ドックは一部個人負担で受診できる制度となっており、業務時間内での受診を奨励しています。

また、再検査が必要となった場合には、1回目までの費用を交通費も含めて全額会社負担とし、メンバーの早期受診と健康保持を支援しています。

- メンタルヘルス相談窓口の設置

メンバーの心身の健康を支援するため、社内の相談窓口に加え、社外のメンタルヘルス専門医による相談窓口を設置しています。相談窓口を複数用意し、安心して相談できる環境の整備に取り組んでいます。

- コミュニケーション活性化

海外を含む各拠点のメンバーが家族と一緒に参加できる懇親会を年に1回開催し（旅費と参加費用は全額会社負担）ています。当日は「AGS Family Day」として本社事務所を開放し、メンバーだけでなく家族も一緒に交流ができる機会を設けています。また、事業部を越えた横断的な交流が活性化するよう、サークル活動等の費用助成、オフィスでのフリーアドレスを採用しています。

「AGS健康経営宣言」（2024年7月1日策定）

AGSは、メンバーの身体的・精神的な健康を増進するための環境を整えるとともに、私たちのサービスを通じて企業の成長に貢献することで、社会との繋がりを大切にしていきます。

特に、個々の能力と成長を尊重し、専門知識・スキル・経験を最大限に引き出せる環境や機会を創出するとともに、周囲を思いやる組織風土“At-home”を醸成していくことによって、メンバー個人の幸福度を高め、社会に良いインパクトを与えるべく、取り組みを進めていきます。

ウェブサイト：https://www.agsc.co.jp/about/policy/health-management/

「健康経営優良法人制度」とは

「健康経営優良法人認定制度」は、平成28年度に経済産業省が、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業」として社会的に評価を受けることができる環境を整備するために創設されました。

認定は、経済団体、医療団体、保険者などの民間組織と自治体が連携して活動する「日本健康会議」によって行われます。

ウェブサイト：https://kenko-keiei.jp/

AGSグループについて

株式会社AGSコンサルティングとAGS税理士法人を中核とする、日本発の独立系、総合型アカウンティング・ファームです。「誰よりも身近な専門家」として、法人4,500社、個人2,000名のスタートアップから上場企業までの幅広いお客様に対して、税務・会計、IPO・M&A・企業再生等の支援サービス、国際税務・会計顧問や海外進出・撤退を支援する国際業務などを提供しています。日本経済を支える企業の経営に役立つことを信念とし、日本発のアカウンティング・ファームとして一番になることを目指しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41972/table/73_1_c5c2e6bd51492e638bc13e4fc2e84e51.jpg?v=202603100351 ]