“曲がる/発電する”太陽電池の台頭と、迫るソーラーパネル大量廃棄。岐路に立つ 日本のエネルギー戦略

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年3月17日(火) - 19日(木)の期間、スマートエネルギーWEEK【春】／サステナブル経営 WEEK【春】を同時開催します。本展には国内外から約1,600社が出展し、水素、太陽光、二次電池、スマートグリッド、バイオマス、洋上風力などGXの要となる技術が一堂に集結します。

中でも注目を集めるのが、構成展の１つである「PV EXPO【春】 -第22回 [国際] 太陽光発電展-」です。太陽光が“主力電源”として政策的に導入拡大が進む一方、2030年代には使用済みソーラーパネルの大量廃棄が本格化すると予測されています。

展示会場では、次世代太陽光技術（ペロブスカイト太陽電池・BIPV）といった未来を切り開く技術から、リサイクル・再資源化という現実の課題までを同時にご覧いただけます。

太陽光分野が直面する“未来”と“課題”の両面を同時に見られる点が、本展示会ならではの特徴です。最新の技術紹介や産業動向など、業界の現在地と今後の展望を一つの会場で俯瞰いただけます。

【１】ペロブスカイト太陽電池とBIPV、2つの革新が太陽光市場を一変

次世代太陽光として期待が高まるのが、軽量・薄型で曲がるペロブスカイト太陽電池と、建物の外壁・屋根などに直接組み込むBIPV（建材一体型太陽光）です。これらは、都市部で課題となってきた設置スペースの制約を大きく転換し得る技術として期待が高まっています。国内でも公共施設やオフィスビルを対象にした実証導入も始まり、“建物そのものを発電体にする”というコンセプトが現実味を帯びつつあります。

企業名：光翼新能源 (株)ペロブスカイト ロールスクリーンが登場

曲がる太陽電池技術を活用した電動ロールスクリーン製品を展示します。独自に開発したフレキシブルペロブスカイトモジュールは、「世界最薄（厚さ0.1mm）・最柔軟・巻取り可能」という特長で広く知られており、最先端の製品です。

企業名：(株) SILFINE JAPAN高出力で超軽量。曲がるフレキシブルパネル

シリコンモジュールなのに曲がる、次世代型フレキシブル太陽光パネル。湾曲面・壁面など従来困難だった場所も発電資源として活用でき、発電スペース範囲を大きく広げます。低重量・低電圧・低反射の革新的な技術です。

企業名：AGC (株)発電と建物との一体感を両立

2枚のガラスに発電セルを挟み込んだ、建材一体型太陽光発電ガラスです。建築用ガラスとしての役割を担いつつ、再生可能エネルギーの創出が可能。両面受光・自由設計・高耐久性により、今まであまり活用されていなかった建物のガラス部位で発電ができます。

※同時開催展の「脱炭素経営EXPO【春】」に出展

企業名：台湾ペロブスカイト研究産業協会「発電・省エネ・安全・快適性」の“四位一体”を実現した 発電窓

業界でも稀な「複層ガラス×合わせ安全ガラス」を組み合わせた独自構造開発。複合構造と材料設計の相乗効果により、有害紫外線を99％以上の高効率で遮断し、人体への健康保護にもつながります。

企業名：Microquanta Semiconductor (Zhejiang) Co., Ltd.色で魅せて、発電する。デザインと性能を融合

建築美・発電性能・環境性を兼ね備えた次世代BIPV。環境に優しい建材で、幅広い応用性と高い適応性を保持。自由なカスタマイズで建築デザインに調和しつつ、高効率発電と低炭素製造を実現します。

企業名：日揮 (株)特許出願中の「張る」太陽電池

ペロブスカイト太陽電池を遮熱シートと一体化し、屋根や壁へ設置できる独自施工技術です。短時間で低コスト施工を実現し、従来設置が難しかった場所にも対応。次世代太陽電池の社会実装を加速します。

※同時開催展の「脱炭素経営EXPO【春】」に出展

【２】普及から“循環”へと移る ソーラーパネルの新たな課題

一方、太陽光の普及拡大の裏側で避けて通れないのが、使用済み太陽光パネルの処理・再資源化です。2030年代には大量廃棄のピークを迎えると予測され、自治体や事業者による回収・リユースのモデル実証も進み始めています。太陽光を「設置して終わり」とする段階は過ぎ、導入から廃棄までを一体で設計することが求められています。会場には、破砕・分離・再資源化・品質評価など、太陽光の循環インフラを支える最先端技術が集結します。再エネ導入に欠かせない出口設計を把握できる貴重な機会となります。

企業名：廃ガラスリサイクル事業協同組合太陽光パネルリサイクルの革命児

太陽光パネルをそのまま投入し、アルミ枠、ガラスなど自動で分別する装置。剥離したガラスは異物を除去し、きれいなガラス製品を採取します。剥離・分別した各製品は有価物として販売でき、100%リサイクルできる一体型システムです。

企業名：(株) 浜田ただ処分するのではなく、高品位リサイクルを

フレームやジャンクションボックスを取り外した太陽光パネルを、ガラスとEVシート(発電シート)を分離する技術。これまで埋立処分しかなかった太陽光パネルに100％リサイクルという新たな選択肢を生み出しました。環境省のガイドラインでも取り上げられた独自工法です。

企業名：(株) タイガーチヨダ“壊す・剥がす・分ける”を一台で

廃棄太陽光パネルをゴミとせず、アルミフレームやガラスなどを新たな資源として再活用するリサイクル装置。ガラス原料化にも適した粒度を確保し、後工程の処理負荷を大幅に軽減します。急増が見込まれる廃パネル対応を支えます。

企業名：東芝環境ソリューション (株)リユース・リサイクルで資源価値を最大化

太陽光パネルの性能診断からリユース活用、最終的なリサイクル処理までを一貫して提供する、独自の総合環境ソリューション。「高精度診断×トレーサビリティ」を強みとして、資源価値の最大化、CO2削減、循環型社会の実現に貢献します。

※同時開催展の「脱炭素経営EXPO【春】」に出展

展示会 開催概要

世界最大級！GXを加速させる、新エネルギーの総合展

展示会名：第25回 スマートエネルギー WEEK【春】

会 期 ：2026年3月17日(火) - 19日(木) 10:00 - 17:00

※今年は 火・水・木曜の開催となります

会 場 ：東京ビッグサイト

主 催 ：RX Japan合同会社

構成展示会：

H2 & FC EXPO【春】― 第25回 [国際] 水素・燃料電池展

PV EXPO【春】― 第22回 [国際] 太陽光発電展

BATTERY JAPAN【春】― 第20回 [国際] 二次電池展

SMART GRID EXPO【春】― 第19回 [国際] スマートグリッド展

WIND EXPO【春】― 第17回 [国際] 風力発電展

BIOMASS EXPO ― 第11回 [国際] バイオマス展

ZERO-E THERMAL EXPO ― 第10回 ゼロエミッション火力発電 EXPO

[特別企画] BIPV WORLD ― 建材一体型太陽光発電ワールド

同時開催展：第８回 サステナブル経営 WEEK【春】

第8回 脱炭素経営 EXPO【春】

第6回 サーキュラー・エコノミーEXPO【春】 ～ CE JAPAN ～

[特別企画] SCM - サプライチェーンマネジメント - ワー ルド

