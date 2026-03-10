株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡 元)は、2026年4月10日(金)開催の「Japan IT Week 春 2026」で実施されるカンファレンスに、RGS株式会社(本社：横浜市西区、代表取締役社長 余澤 洋平)と共同登壇しますのでお知らせします。

1. セッション内容

テスト自動化ツールを導入したにもかかわらず、「設定が難しくて使いこなせない」「現場に定着しない」「思ったほど効果が出ない」といったお客様からのお声が数多く寄せられています。導入そのものは順調でも、活用の段階で壁にぶつかってしまうケースは決して少なくありません。

本セッションでは、ツールベンダーであるRGSと第三者検証を担うニーズウェル、双方の視点から、なぜこうした課題が発生するのか、その背景やつまずきやすいポイントを明らかにします。

さらに、導入初期に押さえておくべき考え方や、現場へスムーズに定着させるための具体的な工夫、実際の支援現場で見えてきた成功・失敗の事例などを交えながら、品質向上と効率化につなげるための実践的なヒントを提供します。

2. イベント概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/92586/table/449_1_5bb98e525275ab61d634891d37456ab6.jpg?v=202603100351 ]お申込み :https://biz.q-pass.jp/f/11950/itw_spring26_conference/seminar_register#seminar110599来場登録 :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1632331694037226-EFPセッションのお申込みとは別に、展示会への来場登録（無料）が必須となります。

