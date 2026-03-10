「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 雅之、証券コード：9254、以下 当社）は、経済産業省と日本健康会議が進める健康経営優良法人認定制度において、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実施する「健康経営」の取り組みが優良であると認められ、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」 に認定されました。当社が当認定を取得するのは4年連続となります。

当社は、「働きがいのある組織づくり」を全活動の礎とし、従業員の心身の健康とともに、ひとりひとりが充分に能力を発揮できる環境を整えることが最も重要であると考え、グループ全社における健康経営の推進に取り組んでいます。

健康経営の取り組みとして2025年度は、従業員のヘルスリテラシー向上を目的とした定期的な情報発信などを行ってまいりました。

今後も、従業員の心身の健康を促進する取り組みを継続的に行い、従業員ひとりひとりの能力を発揮できる職場づくりに努め、事業の成長および事業を通じた社会貢献を目指してまいります。

＜ご参考：ラバブルマーケティンググループの「健康宣言」(https://lmg.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/230912healthpolicy.pdf)＞

健康経営優良法人認定制度とは

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016年度に経済産業省が創設した制度です。健康・医療新産業協議会健康投資ワーキンググループ（日本健康会議健康経営・健康宣言10万社WG合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/