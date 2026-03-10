リンプレス、「第5回 AI時代の人材・組織改革EXPO【春】（NexTech Week春）」に出展（2026.4.15～17）
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1605474447297977-DGV
企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、2026年4月15日(水)～17日(金)に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のテクノロジー展 NexTech Week 2026【春】内の「AI時代の人材・組織改革EXPO」（旧称：デジタル人材育成支援EXPO）へ出展いたします。
ブース内ではリンプレスのサービス紹介だけではなく、最新のデジタル人材育成事例(https://www.linpress.co.jp/case)を盛り込んだ展示会限定セッションを開催予定です。ぜひお気軽にお申込みください。
■開催概要
展示会名称：「AI時代の人材・組織改革 EXPO」（旧称：デジタル人材育成支援EXPO）
会期：2026年4月15日（水）～17日（金）10時～17時
会場：東京ビッグサイト 西展示棟【ブース番号：10-61】（交通アクセス(https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/access.html?co=pickup)）
入場料：無料（事前登録制）
前回来場者数：27,745人（主催者報告）
同時開催展：AI・人工知能 EXPO／ブロックチェーン EXPO／量子コンピューティング EXPO／
ヒューマノイドロボット EXPO
主催：RX Japan合同会社
■株式会社リンプレスについて
リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。
会社名：株式会社リンプレス
所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階
代表者：代表取締役社長 三宮壮
設立：2017年4月1日
株主：株式会社リンクレア（100％）
資本金：5,000万円
事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援
URL：https://www.linpress.co.jp/