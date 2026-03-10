【伝説の山崎25年 降臨】限定100口の真剣勝負 伝説の銘柄が狙える「一攫千金 松の道 第3弾」 3月10日販売開始
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、伝説のウイスキーを集結させた【一攫千金 松の道 第3弾】(100本限定)を、2026年3月10日より販売開始いたしました。
今回の主役は、ジャパニーズウイスキーの頂点である「山崎25年」。
これを筆頭に、「山崎18年」「山崎12年」といった入手困難な銘柄を100口限定で封入しました。
【第3弾】【100口限定】【一攫千金 松の道 1%の頂へ 】
100口限定で、価格は32,000円（税込・送料無料)
楽天市場 商品ページ：https://x.gd/yP5yY
超大当たり：山崎25年
大当たり：山崎18年
中当たり：山崎12年
ラッキー賞：矢部
＜賞品ラインナップ詳細 （全100本）＞
超大当たり：山崎25年（1口）｜1/100
大当たり：山崎18年（1口）｜1/100
中当たり：山崎12年（5口）｜5/100
小当たり：山崎 シングルモルト（10口）｜10/100
ラッキー賞：ブレンデッドウイスキー矢部（83口）｜83/100
※全100口限定
※なくなり次第終了
販売概要：限定100口、迅速かつ丁寧な配送体制
商品名：【第3弾】【100口限定】【一攫千金 松の道 1%の頂へ 】
価格：32,000円（税込）～
販売口数：100口限定
販売開始日：2026年3月10日
販売場所：
・タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/8a2VvWj
・タチバナＥ酒販 楽天市場店：https://x.gd/319Ug
・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/WefvsI
・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!店：https://x.gd/BIik1
■ 商品の特長
超大当たり・大当りには、ジャパニーズウイスキーの最高峰である「山崎25年」「山崎18年」を設定しています。
全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されています。
100口限定の超プレミアム企画となり、数量限定のため、予定数に達し次第、販売終了となります。
主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり
自社倉庫の様子
自社倉庫で商品を管理
お客様からお寄せいただいたレビュー
株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。
購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。
この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。
ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ
ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、
1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。
どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、
日常にささやかな高揚感を添えてくれます。
タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。
憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。
箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。
そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、
あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。
会社概要と問い合わせ先
会社名：株式会社アップライジング
宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F
MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com
■ 主要販売チャネル
タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。
