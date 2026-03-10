【伝説の山崎25年 降臨】限定100口の真剣勝負 伝説の銘柄が狙える「一攫千金 松の道 第3弾」 3月10日販売開始

株式会社アップライジング

タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、伝説のウイスキーを集結させた【一攫千金 松の道 第3弾】(100本限定)を、2026年3月10日より販売開始いたしました。

今回の主役は、ジャパニーズウイスキーの頂点である「山崎25年」。

これを筆頭に、「山崎18年」「山崎12年」といった入手困難な銘柄を100口限定で封入しました。

【第3弾】【100口限定】【一攫千金 松の道 1%の頂へ 】

100口限定で、価格は32,000円（税込・送料無料)

楽天市場 商品ページ：https://x.gd/yP5yY

＜賞品ラインナップ詳細 （全100本）＞

超大当たり：山崎25年大当たり：山崎18年中当たり：山崎12年ラッキー賞：矢部

超大当たり：山崎25年（1口）｜1/100

大当たり：山崎18年（1口）｜1/100

中当たり：山崎12年（5口）｜5/100

小当たり：山崎 シングルモルト（10口）｜10/100

ラッキー賞：ブレンデッドウイスキー矢部（83口）｜83/100

※全100口限定

※なくなり次第終了

販売概要：限定100口、迅速かつ丁寧な配送体制

商品名：【第3弾】【100口限定】【一攫千金 松の道 1%の頂へ 】

価格：32,000円（税込）～

販売口数：100口限定

販売開始日：2026年3月10日

販売場所：

・タチバナＥ酒販 Amazon店：https://amzn.asia/d/8a2VvWj

・タチバナＥ酒販 楽天市場店：https://x.gd/319Ug

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店：https://x.gd/WefvsI

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!店：https://x.gd/BIik1



■ 商品の特長

超大当たり・大当りには、ジャパニーズウイスキーの最高峰である「山崎25年」「山崎18年」を設定しています。

全てのウイスキーは、品質管理を徹底した自社倉庫にて適切に在庫管理されています。

100口限定の超プレミアム企画となり、数量限定のため、予定数に達し次第、販売終了となります。

主要EC展開とお客様の声、品質管理への徹底したこだわり

自社倉庫の様子自社倉庫で商品を管理お客様からお寄せいただいたレビュー

株式会社アップライジングが運営するタチバナE酒販のウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開し、高い信頼を得ています。

購入者からは「開ける瞬間の高揚感がたまらない」「選定に丁寧さを感じる」といった声が多数寄せられています。

この信頼は、徹底した品質管理体制に支えられています。外部倉庫に依存せず、自社で温度・湿度を厳格に管理。お客様の手元に届くまで、ウイスキーを最良の状態に保つことで、くじ企画の信頼性を高め、「安心」を提供しています。

ウイスキーくじとは？ シンプルなルールで楽しむ大人のサプライズ

ウイスキーくじは、あらかじめ公開されたラインナップの中から、

1口につき1本、ランダムで届く抽選型の販売サービスです。

どのボトルが届くか分からない--その“選べない楽しさ”が、

日常にささやかな高揚感を添えてくれます。

タチバナE酒販のくじは、すべてハズレなし。

憧れの高級ボトルが手に入るチャンスもご用意しています。

箱を開けるその瞬間から、ウイスキー体験はもっと豊かに、もっとエキサイティングに。

そして、まだ知らない銘柄との一期一会の出会いが、

あなたのウイスキーの世界を、静かに広げてくれるはずです。

会社概要と問い合わせ先

会社名：株式会社アップライジング

宮崎事務所：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西３丁目1-26 長谷川ビル2F

MAIL：tatibana.eshuhan@gmail.com

■ 主要販売チャネル

タチバナE酒販は、以下の主要オンラインストアにて商品展開を行っています。

・タチバナE酒販 本店トップ：https://x.gd/btHIv

・タチバナE酒販 Amazon店： https://amzn.asia/d/8a2VvWj

・タチバナE酒販 楽天市場店トップ：https://x.gd/oKg2M

・宮崎どげんかせんとい館 楽天市場店トップ：https://x.gd/XO9Zj

・宮崎どげんかせんとい館 Yahoo!ショッピング店トップ：https://x.gd/XJrKy

・オンラインくじトップ：https://kuzi.jp/