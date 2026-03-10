特製オリジナルトミカ「シエンくん」が付録！雑誌『おともだち☆ゴールドvol.49』発売！

株式会社講談社

株式会社講談社こども事業部は、2026年3月13日に講談社MOOK『おともだち☆ゴールドvol.49』を発売します。付録は『おともだち☆ゴールド特製オリジナルトミカ シエンくん』です。

毎年大人気の『おともだち☆ゴールド』が今年も発売が決定！

今回の付録は、頼れるレスキュー車『シエンくん』のオリジナルトミカです。

『シエンくん』は『おともだち☆ゴールド』でしか手に入らない、オリジナルモデルの貴重なトミカとなっています。

誌面では、付録の『シエンくん』をはじめ、警察・救急・消防といった子どもたちに大人気の『はたらく車』を大特集。さらに、『仮面ライダーゼッツ』や、新しいスーパー戦隊『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』、『ウルトラマンオメガ』などの最新ヒーロー情報も満載です。

他にも、恐竜、昆虫、危険生物など、男の子が大好きなテーマが充実！ 見て、読んで、遊べる、大満足の一冊です。

『おともだち☆ゴールドvol.49』は、2026年３月13日発売。この号でしか手に入らない特別なトミカを、ぜひお見逃しなく。

(C) TOMY 「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

『おともだち☆ゴールドvol.49』

発売日：2026年3月13日

定価：1980円（税込）

＜トミカについて＞

「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、今年55周年を迎えました。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では３世代にわたって愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台（2024年12月時点）を超えています。

「トミカ」公式サイト https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/