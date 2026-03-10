累計来場者数185万人突破！日本最大級のクラフトビールイベント「2026けやきひろば春のビール祭り」5月13日（水）から5日間開催

株式会社さいたまアリーナ

株式会社さいたまアリーナ（さいたま市中央区新都心８番地 代表取締役社長：三上 浩嗣）は、日本最大級のクラフトビールの祭典「けやきひろば春のビール祭り」を5月13日（水）～17日（日）の5日間、さいたま新都心けやきひろばにて開催いたします。

2009年から春と秋に開催しているこのイベントは、全国各地のブルワリーと海外インポーターが出店する日本最大級のクラフトビールイベント。北海道から沖縄まで個性溢れる実力派ブルワリーと海外ビールインポーター52店舗が300種類以上のビールを販売します。ビールによく合う各地の特色あるグルメと併せてお楽しみいただけます。

初出店 「月と太陽ブルーイング（北海道）」 ・「妻有ビール（新潟）」・ 「NOBODY BREWING（埼玉）」が、けやきひろばビール祭りに新たな風を吹き込みます。

常に新しいビールとの出会いを届けてきた、けやきひろばビール祭り。

今回は、注目の新鋭ブルワリー3社が初参加し、会場をさらに彩ります。

北海道からは「月と太陽ブルーイング」が登場。

「北海道をクラフトビール王国に」を目標に、日常に寄り添いながらも個性が光るビール造りを続けるブルワリーです。土地の魅力と真摯な醸造姿勢が詰まった一杯をお楽しみください。

新潟県十日町市からは、雪国・越後妻有の自然と文化を一杯のビールに映し出す「妻有ビール」が出店。雪国の雪解け水（軟水）を仕込み水に使用し、やさしく飲みやすい味わいが特長。地域の素材や風土を感じられるクラフトビールです。

そして、埼玉・ときがわ町の人気ブルワリー「Teenage Brewing」が立ち上げたセカンドブランド「Nobody Brewing」も初登場。

こちらはクラフトビールの入口を広げるために生まれた“日常派クラフトブランド”。

肩ひじ張らず、カジュアルにクラフトビールの魅力を体験できるラインナップが揃います。

会場では、ビールコンペティションでの受賞ビールやこのイベントの為に作られた限定ビール、飲み比べセット等をお楽しみいただけます。さらに全国各地のビールによく合うおつまみを多数取り揃え、ビールファンをお待ちしています。

毎回開催前に完売する人気の有料の予約テーブルは4月11日（土）からYahoo!JAPANのデジタルチケットPassMarketにて販売いたします。

■2026けやきひろば春のビール祭りの概要

（１）開催期間・日時 2026年5月13日（水）16：00～21：00

14日（木）～1６日（土）11：00～21：00

17日（日）11：00～20：00

（２）開催場所 さいたま新都心けやきひろば

（３）入場料 無料

（４）出店数 52店（予定）

【国内】

月と太陽BREWING（北海道）、hokkaido brewing（北海道）、

Brasserie Knot（北海道）、忽布古丹醸造（北海道）、いわて蔵ビール（岩手）、

遠野麦酒ZUMONA（岩手）、田沢湖ビール（秋田）、HOPDOG BREWING（秋田）、

希望の丘醸造所（宮城県）、SHINOMAKI HOP WORKS（宮城）、

鳴子温泉ブルワリー（宮城）、BLACK TIDE BREWING（宮城）、

Yellow Beer Works(福島)、牛久醸造場（茨城）、うしとらブルワリー（栃木）、

BLUE MAGIC（栃木）、ろまんちっく村の地ビール（栃木）、コエドブルワリー（埼玉）、

スモーク・クラフト（埼玉）、Nobody Brewing（埼玉）、麦雑穀工房（埼玉）、

U.B.P BREWERY(埼玉)、ティーワイ・ハーバーブルワリー（東京）、

SORACHI 1984(東京)、NAMACHAんBrewing（東京）、サンクトガーレン（神奈川）、

反射炉ビヤ（静岡）、Repubrew（静岡）、Y.MARKET BREWING（愛知）、

オラホビール（長野）、信州須坂フルーツブルワリー（長野）、南信州ビール（長野）、

アンドビール（山梨）、八ヶ岳ブルワリータッチダウン（山梨）、エチゴビール（新潟）、

妻有ビール（新潟）、OUR BREWING（福井）、ISEKADO（三重）、

CRAFT BANK（京都）、Kyoto Brewing Co.（京都）、CHORYO Craft Beer(奈良)、

松江ビアへるん（島根）、大山Gビール（鳥取）、DD4D BREWING（愛媛）、

ヒメビール（愛媛）、別府ブルワリー（大分）、B.M.B Brewery（宮崎）、

宮崎ひでじビール（宮崎）、AGARIHAMA BREWERY（沖縄）

【海外・その他】

ドイツビールエルディンガー、そじ坊・杵屋、青蓮さいたま新都心店

（５）Webサイト 2026けやきひろば春のビール祭り公式ホームページ(https://www.beerkeyaki.jp)

（６）一般問合せ先 株式会社さいたまアリーナ 048-601-1122（10:00-18:00）

■ 株式会社さいたまアリーナ【会社概要】

会社名：株式会社さいたまアリーナ

所在地：埼玉県さいたま市中央区新都心8番地

資本金：4億9,500万円

設立年月日：平成9年3月27日

設立目的：「さいたまスーパーアリーナ」及び「けやきひろば」の事業管理及び管理受託

URL：https://www.saitama-arena.co.jp/