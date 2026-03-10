【春休み・参加費無料】中高生が社会課題の現場を見てビジネスプランをつくる2日間――03/26-27開催

株式会社Ridilover

株式会社Ridilover(東京都文京区、代表取締役：安部敏樹、以下「リディラバ」)は、東京都内に居住または通学する中学生・高校生150名を対象に、社会課題の現場視察・学生起業家との対話・ビジネスプラン作成を2日間で体験する「 U-18 次世代の社会起業家体験プログラム」を2026年3月26日(木)・27日(金)に開催します。中高生が社会課題に触れる機会は増える一方、「自分も何かしたい」と思った先に踏み出せる場はまだ限られています。本プログラムは、その最初の一歩を支える取り組みです。参加費無料、3月20日(金)締切で募集中。

春休みの2日間で「やってみたい」を「やってみた」に変える3つの体験

プログラム詳細・お申し込みはこちら！ :https://rocky-onion-841.notion.site/U-18-2f6dceda0e1c805d9629fa9ea00c007b?pvs=74募集締切：2026年03月20日(金)｜定員：150名｜参加費：無料

社会課題の現場体験

ごみ問題に挑むIT企業、伝統工芸を現代に届ける企業などの普段は入れない社会課題の現場を自分の目で見て、課題解決のリアルを体験します。

数年前まで中高生だった起業家による講座

登壇するのは、10～20代で起業した若手起業家たち。少し先を行く先輩から、等身大のストーリーを聞くことで、将来の選択肢や可能性の広がりを感じられる時間です。

ビジネスプランをつくるワークショップ

2日目には、現場で得た気づきをもとに仲間とビジネスプランをつくります。見て終わり、聞いて終わりではなく、自分のアイデアを形にするところまでを体験します。

プログラム概要

興味・関心に合わせて選べるコース

社会課題コース：ごみ問題

社会にある「課題」を知り、何が起きているのか、なぜ起きているのかを考えるコース。

協力企業：株式会社ピリカ

ビジネスコース：障害者雇用

課題解決の「ビジネス」を知り、どうすれば解決できるか、どう届けるかを考えるコース。

協力企業：株式会社ローランズ

起業コース：伝統工芸

挑戦する「起業家」を知り、なぜ挑戦するのか、自分ならどうするかを考える。

協力企業：株式会社和える

こんな中高生が参加を予定しています- 「起業に興味がある。学生起業を知って自分でもやってみたい」- 「学校でSDGsやゴミ問題を調べていて、もっと深く知りたい」- 「やりたいことはまだ見つかっていない。きっかけがほしい」- 「社会問題について、同じ関心を持つ同世代と話してみたい」

※中学1年から高校2年まで幅広い学年が参加。起業経験やビジネスの知識は不要です。

※途中参加など、事情がある場合でも大丈夫です。まずはご連絡ください。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46389/table/162_1_f4c16490f3bf3127814291efcd85b38b.jpg?v=202603100351 ]プログラム詳細・お申し込みはこちら！ :https://rocky-onion-841.notion.site/U-18-2f6dceda0e1c805d9629fa9ea00c007b?pvs=74募集締切：2026年03月20日(金)｜定員：150名｜参加費：無料今後の展開

3月の開催を皮切りに、春～夏にかけて継続的に開催予定です。また、参加者を対象としたインキュベーションプログラム(事業化支援)も今夏以降に開始を予定しており、体験から実践まで一貫して支援していきます。

株式会社Ridilover(リディラバ)

ミッション「社会の無関心の打破」を掲げ、2009年に活動開始、2013年に法人設立。400種類以上の社会課題を取り扱い、中高生向けスタディツアー事業では年間10,000人以上が参加。企業130社以上への越境学習・研修提供、省庁・自治体向け調査・実証事業にも取り組む。調査報道メディア「リディラバジャーナル」では1,000本以上の記事を公開。

