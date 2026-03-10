PHILOCOFFEA、ディカフェ3種飲み比べセットを新発売！世界チャンピオン※粕谷哲が認めた“本当に美味しいカフェインレス”

株式会社Philocoffea

「コーヒーの世界を幸せと感動で満たす」を掲げる株式会社Philocoffea（本社：千葉県船橋市 代表取締役：粕谷哲）は異なる産地・焙煎度合のカフェインレスコーヒー3種を楽しめる『Decaf Tasting Collection - Dip Style』を3月から発売開始いたしました。バリスタ世界チャンピオン（※）粕谷哲が世界を旅する中でみつけた、“選ぶ楽しさのあるディカフェ”は妊娠・授乳中、子育て中、夜にコーヒーを楽しみたい方など、カフェインを控えたい方でも本格的なスペシャルティコーヒーを楽しめる特別なセットです。

※World Brewers Cup 2016世界チャンピオン

3つの産地を楽しむ『Decaf Tasting Collection - Dip Style』

定番の『025』に、フィロコフィアが自信をもってお勧めする待望のディカフェが２種追加。コーヒー好きのための『カフェインレス飲み比べセット』が新発売

産地も焙煎度合も異なる3種類のディカフェコーヒーを楽しめる飲み比べセットは、袋を開けた瞬間から、それぞれまったく異なる香りが立ち上がります。カフェインは控えたいけれど、コーヒーの楽しさとおいしさは失いたくない。そんな方に自信をもっておすすめできるセットです。お湯を注ぐだけの手軽な「Dip Style（ディップスタイル）」はティーバッグのようにカップやタンブラーに入れてお湯を注ぐだけで本格的な味わいが楽しめます。忙しい朝、仕事の合間、キャンプや旅行のおとも、夜のリラックスタイムなど、さまざまなシーンにおすすめ。ギフトにも最適なPHILOCOFFEAの人気商品です。『025 Mexico Chiapas Decaf 』『287 Ethiopia G4 Tade GG Natural Decaf 』は共に、有機JAS認証農園の生豆を使用。

025 Mexico Chiapas Decaf（中深煎り）（定番）

さつまいもやミルクチョコレートのような、ほっこりとした甘さ。

287 Ethiopia G4 Tade GG Natural Decaf（深煎り）（新登場）

ブラックベリーやレーズンのような果実感と飲みごたえのある味わい。

299 Colombia Pitalito Decaf（中煎り）（数量限定）

レッドアップルやナッツのようなすっきりとした酸味と甘み。

お湯に浸すだけで、手軽に本格的な味わいが楽しめるディップスタイルコーヒー。器具がなくても、スペシャルティコーヒーの香りと味わいをしっかりと堪能できます。

【商品概要】

商品名：Dipstyle | カフェインレス飲み比べセット(https://philocoffea.com/?pid=190251718)

（Decaf Tasting Collection - Dip Style）

内容（各2個 / 計6個）

・025 Mexico Chiapas Decaf ×2

・287 Ethiopia Natural Decaf ×2

・299 Colombia Pitalito Decaf ×2

価格：1,944円（税込）

販売ページ：https://philocoffea.com/?pid=190251718

『287 Ethiopia G4 Tade GG Natural Decaf』軽やかで甘いディカフェ

『287 Ethiopia G4 Tade GG Natural Decaf』は豆も販売

エチオピア・オロミア州グジ地区シャキッソ村、標高2,000mを超える高地に位置する、自然豊かな環境の中で育まれたタデGG農園のコーヒー。収穫後の品質管理にも徹底して取り組み、有機JAS認証も取得しています。

ミルクチョコレートのような甘さとなめらかな口当たりが特徴で、浅煎りにするとベリーやレッドチェリーを思わせる果実感が際立ち、軽やかでスムースな飲み心地が楽しめます。定番の「025 メキシコ ディカフェ」と比べるとより軽やかな味わいですが、冷めても甘さが続く、飲みやすい一杯に仕上がっています。飲みごたえのあるメキシコのディカフェと、軽やかなエチオピア。それぞれの個性の違いを感じながら、楽しんでいただけます。

販売ページ：https://philocoffea.com/?pid=189213291

■ カフェイン除去方法を考慮した緻密な焙煎プロファイル

ディカフェのコーヒー豆は、カフェイン除去処理の工程を経ることで、通常の生豆とは水分量や組織の状態がわずかに異なります。色味がやや濃く、構造が繊細になっている場合も多いため、通常のコーヒー豆と同じ焙煎アプローチでは、そのポテンシャルを十分に引き出せないことがあります。PHILOCOFFEAでは、生豆の密度、水分量、精製方法、そしてディカフェ処理の方法などを考慮しながら、それぞれの豆に合わせて焙煎プロファイルを設計。ディカフェの豆は熱の入り方が通常の生豆とは異なるため、焙煎初期の火の入れ方や、1ハゼ以降の温度上昇のコントロールなどを特に慎重に調整します。そうすることで、ディカフェ特有の軽さや物足りなさを感じさせない、甘さとコーヒーらしい飲みごたえのある味わいを引き出すことを目指しています。

ディカフェであってもスペシャルティコーヒー本来の魅力をしっかりと感じられるよう、一つひとつの豆の状態を見極めながら焙煎を行う、このような焙煎設計は、経験と高い技術を持つロースターだからこそ実現します。PHILOCOFFEAのディカフェが、カフェインレスでありながら満足感のある味わいを実現している理由のひとつです。

■ カフェインレス市場の拡大

近年、健康志向の高まりやライフスタイルの多様化を背景に、カフェインを控えた飲料への関心が世界的に高まっています。調査会社の最新の市場レポートによると、世界のディカフェコーヒー市場規模は、2025年に62億7,000万米ドルで、2026年には68億2,000万米ドル、2034年までに140億8,000万米ドルに成長すると予測されています。（※）妊娠・授乳期の女性や、睡眠や健康を意識してシーンによってカフェイン摂取を控える層の増加により、ディカフェは新たなコーヒーの楽しみ方として注目されています。（※出典：Fortune Business Insightsほか市場調査レポート）

■世界トップレベルのスペシャルティコーヒー体験を発信するPHILOCOFFEA

PHILOCOFFEAは、2016年にWorld Brewers Cupでアジア人初の世界チャンピオンとなった粕谷哲がオーナーを務めるスペシャルティコーヒーカンパニーです。世界中から買い付けた最高品質のコーヒー豆を、大会優勝実績も持つ技術の高い焙煎士率いるチームが焙煎し、精鋭のバリスタが抽出。生豆の選定、焙煎プロファイルの設計、品質管理までを自社で一貫して行い、粕谷が開発した「4:6メソッド」に基づく淹れ方でコーヒーのポテンシャルを最大限に引き出し、他では味わえない特別なコーヒー体験を提供しています。現在は千葉県内に3店舗、東京・表参道に1店舗を展開。旗艦店である表参道店は、PHILOCOFFEAが考える「スペシャルティコーヒーの現在地」を国内外へ発信する拠点として、バリスタとの対話を通じて抽出方法や豆の個性の違いを体感し、楽しめる空間として設計されています。

粕谷哲 （Kasuya Tetsu）プロフィール

PHILOCOFFEAの代表・粕谷哲／World Brewers Cup 2016にてアジア人初の世界チャンピオンに輝く

2012年：1型糖尿病を発病、入院中にコーヒーに目覚める

2013年：バリスタとしての道を進み始める

2016年：「World Brewers Cup」にて日本人初の決勝進出、アジア人初の世界制覇を達成

2018年：[PHILOCOFFEAシャポー船橋店]オープン

2021年：[PHILOCOFFEA201]、[PHILOCOFFEAプラッツ習志野店]オープン

2025年：3月 [PHILOCOFFEA表参道店]オープン

2016年、バリスタ競技の最高峰「World Brewers Cup」でアジア人として初の世界チャンピオンを獲得。大会で初披露した、自らが考案した抽出理論「4:6メソッド」は、誰でもおいしく淹れられる画期的な手法として世界中に広まり、現在ではハンドドリップの国際的な標準の一つとして多くのバリスタやコーヒー愛好家に採用されている。チャンピオン就任後は世界各国で講演・セミナー・ワークショップを実施し、コーヒー文化の普及とバリスタ育成を推進。2018年には、自身が育成したバリスタが世界チャンピオンとなり、指導者としての功績も高く評価されている。現在はコーヒーカンパニー「PHILOCOFFEA（フィロコフィア）」の代表として、千葉県内3店舗に加え、東京・表参道に旗艦店を展開。YouTube登録者数は17万人超（2026年1月時点）。著書は海外でも出版。ファミリーマートをはじめ国内外の大手企業のコーヒー監修を手掛け、企業のアドバイザー、商品開発、講演など活動は多岐にわたる。2024年にはオフィスコーヒー最大手・ダイオーズジャパンと合弁会社「株式会社 特別な珈琲体験を」を設立。世界のスペシャルティコーヒーシーンにおいて、最も影響力のある日本人のうちの一人である。

YouTube ：https://www.youtube.com/@TetsuKasuya

リンクツリー ：https://x.gd/51ouw

Instagram ：https://www.instagram.com/tetsukasuya/

書籍 ：https://x.gd/kh2m6

株式会社 Philocoffea 会社概要

会社名 ： 株式会社 Philocoffea

代表者 ： 代表取締役 粕谷哲

所在地 ：〒273-0024 千葉県船橋市海神町南1-1544-1

設立 ： 2017年11月

資本金 ：500万円

事業内容：自家焙煎スペシャルティコーヒーの販売・卸売・カフェ経営

従業員 ：25名 （2025年10月時点）