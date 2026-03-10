【楽天市場デイリーランキング第1位獲得】国内最高水準の高濃度オメガ3（98.3%）配合「DHA＆EPA＋ビタミンD」
日本製の健康食品の開発・販売を手がける 大研バイオメディカル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：林東慶）は、同社が販売する健康食品「DHA＆EPA＋ビタミンD」が、楽天市場「ダイエット・健康 ＞ サプリメント ＞ 脂肪酸・オイル 」カテゴリにおいて、デイリーランキング第1位を獲得したことをお知らせいたします。
■ 楽天市場デイリーランキング第1位を獲得
「DHA＆EPA＋ビタミンD」は、日々の健康をサポートする栄養成分として注目されているオメガ3脂肪酸（DHA・EPA）を高濃度配合したサプリメントです。
今回、楽天市場において多くのお客様から支持をいただき、脂肪酸・オイルカテゴリにてデイリーランキング第1位を獲得いたしました。
これもひとえにご愛顧いただいている皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。
■ DHA＆EPA＋ビタミンD 商品特徴
１. 業界最高水準の高濃度オメガ3
「DHA＆EPA＋ビタミンD」は、必須脂肪酸であるオメガ3を98.3%(※1)の高純度で配合。
余分な脂質を抑え、効率よくオメガ3を摂取できる設計となっています。
２. DHA・EPAを1日950mg配合
1日目安4粒で、青魚に多く含まれるDHA・EPAを合計950mg摂取可能。
日々の食生活では不足しがちなオメガ3脂肪酸を手軽に補給できます。
３. 太陽のビタミンと呼ばれるビタミンDを配合した栄養設計
DHA・EPAに加え、健康維持に役立つビタミンDを配合。
毎日の健康習慣をサポートする栄養設計となっています。
４. 高吸収型rTG型を採用
本製品では、吸収性の高いrTG型オメガ3を採用。
従来比124％(※2)の吸収率を実現し、体内で効率よく活用される設計です。
５. 欧州メーカーの高品質原料を使用
原料には、ドイツのオメガ3メーカーKDファーマ社の精製魚油を採用。
特許技術により高純度に精製されたフィッシュオイルを使用しています。
■ こんな方におすすめ
・青魚を食べる機会が少ない方
・食生活のバランスが気になる方
・年齢とともに健康管理を意識している方
・毎日の健康習慣を取り入れたい方
■ 商品概要
商品名：DHA＆EPA＋ビタミンD
内容量：120粒（約30日分）
目安量：1日4粒
形状：ソフトカプセル
価格：5,880円（税込）
製造国：日本
販売者：大研バイオメディカル株式会社
■ 販売チャネル
Amazon
https://amzn.asia/d/hrutFGn
楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/daikenbiomedical/4000000068/
公式オンラインショップ
https://www.daikenshop.co.jp/product/dha-epa-vitamin-d
■ 会社概要
会社名： 大研バイオメディカル株式会社
所在地： 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9番10号
代表者： 代表取締役社長 林東慶
設立： 2024年1月22日
事業内容： 健康食品・サプリメントの開発、販売
ブランド名： ダイケンバイオメディカル
公式サイト： https://www.daikenshop.co.jp
お問い合わせ：info@daikenshop.co.jp
■ 出典
https://www.daikenshop.co.jp/press_event.php?no=12
※1 2025年3月25日日本食品分析センターによる検査結果
※2 出典の詳細：J dyerberg, P madsen, J M moller, I Aardestrup, & E B schmidt. (2010, September). Bioavailability of Marine N-3 Fatty Acid Formulations. National Library of Medicine.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20638827/