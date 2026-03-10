株式会社サムライソード『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーンを3月9日より実施。抽選でAmazonギフトカード1,000円分を10名様プレゼント

背景もキャラクターも作れる新・推し活サービス『なんちゃってアクスタ』の提供開始を記念し、キャンペーン第4弾『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーンを2026年3月9日（月）から4月30日（木）まで実施することをお知らせいたします。

キャンペーン第4弾として、マイシリーズ公式Xアカウント（@myseries_ss）をフォローし、対象投稿をリポストいただいた方の中から抽選でAmazonギフトカードをプレゼントいたします。

▼キャンペーンページの詳細はこちら▼

https://cp.myseriesprint.com/cp/4



【キャンペーン名称】

『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーン

【賞品内容】

キャンペーン期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストした方のなかから、Amazonギフトカード1,000円分を抽選で10名様にプレゼント。

【応募期間】

2026年3月9日（月）10:00 ～ 4月30日（木）23:59

【応募資格・応募方法】

1） X（旧Twitter）で、マイシリーズ公式アカウント（@myseries_ss）をフォロー。

2）指定の投稿を投稿日23:59までにリポスト

3）当選された方にはXのダイレクトメッセージ（DM）にてご連絡いたします

※指定のハッシュタグを付けて引用リポストいただくと、当選確率が高くなります。

本キャンペーンはXアカウントをお持ちの方はどなたでも応募いただけます。

マイシリーズ公式Xアカウント（@myseries_ss）をフォローして、@myseries_ssから投稿される対象の投稿をリポスト。

詳細は『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーンページ(https://cp.myseriesprint.com/cp/4)をご確認ください。

■ 新サービス『なんちゃってアクスタ』について

スマホだけで超簡単！撮影背景ボードとペーパースタンド作り!!

『なんちゃってアクスタ』は、アクリルスタンドやフィギュア、友達や推しの写真を使って、背景ボードとペーパースタンドを作成できる推し活向けのフォトサービスです。

好きな背景デザインを選んで印刷するだけで、撮影用の背景演出が手軽に完成します。さらに、お手持ちの画像を登録すると、背景を自動で切り抜き、白フチ付きの立てて飾れる仕様で印刷できます。

専用アプリは不要で、Webサイト上から簡単に作成でき、全国の対応コンビニで24時間いつでも印刷可能です。

自宅での推し活はもちろん、イベント会場、コンサート会場、カフェなど、さまざまな場所で推し活フォトをより楽しめるサービスです。

サービスサイト：https://acsta.mynoshigami.net/(https://acsta.mynoshigami.net/)

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/