NY発の名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」よりクエルボ社プレミアムテキーラを使用したシグネチャーカクテル2種が登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス」（日本運営：株式会社オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉 賢治）は、クエルボ社のプレミアムテキーラを使用したステーキに合うシグネチャーカクテル2種類を、国内4店舗（六本木、紀尾井町、京都、大阪）にて2026年3月16日（月）より提供開始いたします。

https://benjaminsteakhouse.jp/

このたび、1758年誕生の世界有数の出荷数を誇るプレミアムテキーラ「ホセ・クエルボ」とベンジャミンステーキハウスの、どちらも大切にしている「Tradition(伝統）」と「Innovation (挑戦)」をテーマに掲げ、ニューヨーク本店の精神と日本独自の感性を融合させたオリジナルカクテル2種として「DAWN OF GREENWICH （ドーン オブ グリニッジ）」と「MISATY NEW YORK （ミスティ ニューヨーク）」が登場します。

近年、プレミアムテキーラは「じっくりと味わうスピリッツ」として世界的に評価を高めており、その重厚な味わいは熟成肉の力強い旨味とも響き合います。この両者だからこそ実現できる、NY本店の精神と日本の繊細な感性を融合させた「新たなガストロノミー体験」をお届けしたいという想いから、本企画は誕生致しました。

「DAWN OF GREENWICH」は、クエルボ1800 アネホにパインやライム、シェリー酒のフルーツなどを合わせ、グレナデンシロップやシナモン スモークで仕上げるテキーラサンライズです。NYで“ヴィレッジ”の愛称で親しまれるマンハッタンの古き街 グリニッジ・ヴィレッジの、静けさと活気が交差する朝の情景を、クエルボ1800 アネホとスモークによるヴィンテージな趣とフルーツのフレッシュでモダンなニュアンスの共存を表現。古い街並みを朝の光が照らし始める瞬間の落ち着きと、新しい一日の始まりを感じさせます。

「MISATY NEW YORK」は、クエルボ1800 プラタにオレンジリキュールやライム、そして和山葵や大葉を加えたフローズンマルガリータです。洗練された雰囲気と幻想的な街明かりが交差する霧がかる夜のNYの情景を、想像力を掻き立てる素材で、ミステリアスで幻想的な自然の調和として表現。ステーキとの相性も良い和山葵と爽やかな大葉の余韻が、静かで美しい響きを予感させます。

どちらのカクテルも、歴史あるクエルボ社のプレミアムテキーラが持つ奥深いアロマと重厚感を最大限に引き出し、ベンジャミンステーキハウスの料理とのマリアージュを目指して創作しました。食前・食中のどちらでも楽しめる特別な一杯です。

本場のステーキハウスならではのバー体験を、プレミアムテキーラと共にご堪能ください。

■クエルボ社 プレミアムテキーラ使用 シグネチャ―カクテル 概要

提供日：2026年3月16日（月）提供開始

対象店舗：ベンジャミンステーキハウス国内4店舗（六本木本店、紀尾井町店、京都店、ＫＩＴＴＥ大阪店）

価格（税サ込）：

・ドーン オブ グリニッジ : 2,420円

・ミスティ ニューヨーク : 2,420円

DAWN OF GREENWICH （ドーン オブ グリニッジ）

NYで“ヴィレッジ”の愛称で親しまれてきた、マンハッタンの古き街、グリニッジ・ヴィレッジ。朝、静けさと活気が交差する朝の情景を、1800アネホとスモークでヴィンテージな趣に、フルーツが醸し出すフレッシュでモダンな空気が共存する様子。朝の光が古い街並みを照らし始める瞬間。落ち着きと、新しい一日の始まりを感じる一杯。グリニッジの夜明け。

MISATY NEW YORK （ミスティ ニューヨーク）

スタイリッシュな味わいが醸す、洗練された雰囲気。想像力を掻き立てる素材の組み合わせが描く、ミステリアスで幻想的な自然との調和。ステーキとの相性も良く「和山葵」と爽やかな「大葉」の余韻。霞む淡い色合いは、霧がかるNYの情景をイメージ。ベンジャミンステーキハウスがご提案する、ステーキに合わせるフローズンマルガリータ。

■ベンジャミンステーキハウス 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。専用熟成庫で長期熟成されたUSDA認定のPRIME BEEFのみを使用したステーキを最高の状態でお客様へ提供しています。

六本木本店

所在地:東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス:東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分 、都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (L.O. Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (L.O. Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日

17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:00)

お客様からのお問合せ先：03-3263-5544

紀尾井町店

所在地:東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町4F

アクセス:東京メトロ「赤坂見附駅」D出口から徒歩1分 東京メトロ「永田町駅」 9a出口直結

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (L.O.Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (L.O.Food 22:00, Drink 22:30)

日曜日、祝日、連休の最終日

17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:30)

お客様からのお問合せ先：03-3263-5544

京都店

所在地:京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

アクセス:阪急「烏丸駅」より徒歩約3分・地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩約4分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (L.O. 14:00)

Dinner 17:00-23:00 (L.O.Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日

17:00‐22:00 (L.O. Food 21:00, Drink 21:30)

お客様からのお問合せ先： 075-253-4466

ＫＩＴＴＥ大阪店

所在地:大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪５階

アクセス:JR大阪駅西改札(直結) から 徒歩3分

営業時間：

【Weekday】

Lunch 11:00-15:00（L.O. 14:00）

Dinner 17:00-23:00（L.O. Food 21:30, Drink 22:00）

【土曜・日曜・祝日】

11:00-23:00（L.O. Food 21:30, Drink 22:00）

お客様からのお問合せ先： 06-6440-7733