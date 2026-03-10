ママ＆キッズの「敏感肌フェイスケア」から、ベタつかず、なめらかに整え、うるおいバリアで肌を守る低刺激ジェル乳液が登場

株式会社ナチュラルサイエンス

低刺激スキンケアメーカー、ナチュラルサイエンス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松令以子）は、皮膚科専門医協力のもと、世界で一番デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続け、新生児から敏感肌の大人まで使えるスキンケアラインとして誕生した「ママ＆キッズ 敏感肌フェイスケア」から、保湿ジェル乳液「ママ＆キッズ　バランスミルキージェル」を2026年3月11日(水)より新たに発売いたします。



ママ＆キッズ　バランスミルキージェル[保湿ジェル乳液]　　110 mL 3,080円(税込)/2,800円（税抜）


新製品概要




ベタつかず、なめらかに整え、うるおいバリアで肌を守る低刺激ジェル乳液

肌表面は部分的にベタつくのに、内側は乾燥しやすい混合敏感肌の皮脂と水分のバランスに着目。ベタつかずなめらかな使い心地で、肌をうるおいバリアで守るジェル乳液です。ゆらぎやすい思春期の肌や、男性の肌にもおすすめです。





〇無香料　〇無着色　〇弱酸性　〇低刺激性　〇鉱物油無添加　〇パラベン無添加 〇アルコール（エタノール）無添加　〇石油系界面活性剤無添加　


〇ノンコメドジェニックテスト済み※1（ニキビになりにくい処方）


〇敏感肌での皮膚パッチテスト済み※1　〇皮膚アレルギーテスト（RIPT）済み※1　


〇食物アレルギー（25品目）テスト済み※2



◎特徴成分

●酸化した皮脂は刺激やかゆみ、肌フローラを乱す原因にも


皮脂バランスを整えるイノシトール※4や炎症を抑えるツボクサエキス、クララ根エキス、グリチルリチン酸ジカリウム、ゲンチアナ根エキスを配合。




●美肌菌を増やし、悪玉菌が増えにくい環境づくり


肌の菌バランスに着目し、美肌菌を増やし、悪玉菌が増えにくくする肌環境づくり。ビフィズス菌エキスや独自成分「エクストラオリゴキュア(R)※5」が肌フローラを整えます。




●肌のうるおいとバリアを守る


４種のカプセル化ヒト型セラミド※6と胎脂様成分(ベビーズエマルジョン(R)) ※6・7が肌のうるおいとバリアを守ります。



うるおい肌に導く１１種のNMF様成分と２種のリピジュア(R) ※8


●片手でさっと使えるポンプタイプ容器


片手でさっと使えるポンプタイプを採用。さらに、フレッシュインナーバッグ方式の容器を採用し、空気に触れにくく、最後まで新鮮な状態で使いきれる設計です。







◎ご使用方法

手のひらに10円玉大（2～3プッシュ程間）をとり、両手に広げます。頭の中心から外側に向かってやさしくのばします。手のひらで頭、首すじを包み込み、保湿成分を浸透※3させます。


　


※１ すべての方に合うというわけではありません。　※２ 特定原材料（卵・乳・小麦・そば・落花生・えび・かに・くるみ）と特定原材料に準ずる（大豆・ごま・牛肉・豚肉・鶏肉・さけ・さば・あわび・いか・やまいも・バナナ・りんご・もも・キウイフルーツ・カシューナッツ・アーモンド、マカダミアナッツ）が、検出範囲以下または陰性であることを確認しています。（すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません。）　※3 角層まで　※4 整肌成分　※5 複数のオリゴ糖成分をオリジナル配合比率で調合した独自成分　 ※6 保護成分　 ※7 セラミドやスクワランなど胎脂中に含まれる成分と同様の動きをする成分を組み合わせた独自成分　※8 ポリクオタニウム-51、ポリクオタニウム-61




会社概要




低刺激スキンケアメーカーのナチュラルサイエンスは、30年にわたり世界一デリケートな赤ちゃんの肌を研究し続けてまいりました。そんなデリケートな赤ちゃんから敏感肌の大人まで一緒に使える低刺激のスキンケアを中心に、肌本来の力を引き出すスキンケアやサプリメントなどの研究開発・販売を行っています。特に敏感肌向けブランド「ママ＆キッズ」は⽪膚科医・小児科医・産婦人科医・アレルギー専門医の協力のもと開発を行い、低刺激性を実現。またその効果を確かめるため、大学病院や⽪膚科での臨床テストを実施するなど、徹底的に品質をチェックしています。





会社名：株式会社ナチュラルサイエンス


所在地 ：東京都江東区北砂3-4-27　（本社所在地：東京都中央区新川1丁目22-11）


代表者：代表取締役社長　小松令以子


事業内容：化粧品・医薬部外品・歯みがき粉の企画・研究・開発・製造・販売、健康食品・食品の企画・開発・製造・販売、エコロジー・子ども商品の企画・開発・販売



公式サイト(https://www.natural-s.jp/)　　Instagram(https://www.instagram.com/naturalscience.official/)　　Ｘ(https://twitter.com/natural_s_jp)


YouTube【公式】ママアンドキッズチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UC5lmkQ7sBHoKXlg7-w9EJgQ)




