【PARCELLE JEWELRY 新宿店（新宿高島屋）】3月の新作とイベントを発表

東京・恵比寿発のジュエリーブランド「PARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）」（株式会社PARCELLE／本社：東京都渋谷区、代表取締役：品田琴恵）は、「心に寄り添うジュエリー」をコンセプトに、天然石、ダイヤモンド、真珠・珊瑚など個性豊かな素材を、日本の職人が一つひとつ手作業で仕立てております。

3月のパーセル ジュエリー新宿店（新宿高島屋2階）では、春の訪れを感じさせる新作ジュエリーや、宝石との出会いをお楽しみいただけるイベントをご案内いたします。

新作では、植物モチーフが人気のNature（ナチュール）にホワイトゴールドとピンクゴールドの新たな地金カラーが加わりました。さらに、春の花ミモザをイメージした限定ジュエリーや、真珠と珊瑚をあしらったPearl & Coral（パール＆コーラル）のカチューシャリングもご紹介いたします。静かな照りをもつ真珠と、赤や桃色がにじむような発色の珊瑚が穏やかに響き合い、やわらかな季節の空気を思わせる色合いに仕立てました。

イベントでは、3月11日(水)・12日(木)の2日間、誕生石をテーマにした新作ジュエリーが並ぶ「TRUNK SHOW」を開催いたします。さらに、約100石のルースが並ぶ人気イベント「STONE marche」では、春の花々を思わせる色彩の宝石をご紹介いたします。また、創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子による「CARAVAN」では、スピネルやアフリカ産宝石を中心とした多彩なルースをご覧いただけます。

宝石との出会いからお仕立てまで、さまざまな楽しみ方をご紹介する3月。パーセル ジュエリー新宿店で、それぞれの宝石が持つ個性をご覧いただけます。

※ パーセル ジュエリーのアイテムはすべて一点ものであり、使用する天然石やダイヤモンド等の配置・種類は一つずつ異なります。本リリース掲載画像は商品の一例です。

※ 各アイテムは数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。商品情報、価格、サービス内容などは、予告なく変更となる場合がございます。

■【9周年記念ジュエリー】Black Tahitian Keshi Pearl ― 黒蝶真珠の新作ジュエリー【本日3月10日(火)まで】

3月1日で PARCELLE JEWELRY 新宿店は9周年を迎えました。日頃よりご愛顧いただいている皆さまへ、心より御礼申し上げます。

新宿店は、POP UP SHOPをきっかけに誕生したパーセル ジュエリー初の支店です。オープン当初は現在代表を務める品田琴恵（@kotoe_parcelle(https://www.instagram.com/kotoe_parcelle/?hl=ja)）が店長を務め、デザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）、スタイリストの小川 勇人（@yuto___0907(https://www.instagram.com/yuto___0907/)）らが店頭に立ち、ブランドのものづくりとともに歩んできました。

今年の周年では、日頃の感謝を込めて黒蝶真珠を主役とした新作ジュエリーをご用意いたしました。タヒチ・ガンビエ諸島で育まれた黒蝶真珠のケシを用い、リングやピアスなどさまざまなデザインに仕立てております。

ガンビエ諸島はタヒチ島の南に位置し、山と川を抱く自然豊かな海域です。栄養分を含んだ少し冷たい海が、きめ細やかな巻きと澄んだ照りをもつ黒蝶真珠を育みます。青や緑、わずかな赤みを含む色彩は真珠層と光の干渉によるもので、奥行きのある表情を生み出します。

真円ではない自然のかたちを持つケシ真珠に、細く連なるダイヤモンドのラインを重ねました。真珠のなめらかな照りとダイヤモンドの緻密な輝きが響き合い、静かな存在感をもつジュエリーに仕立てております。

本シリーズは、新宿高島屋で開催しているPOP UP SHOPにてご紹介しており、本日3月10日(火)までご覧いただけます。

PARCELLE JEWELRY POP UP SHOP at 新宿高島屋

○ 期間：2026年3月4日(水)より3月10日(火)まで

○ 場所：高島屋新宿店 2階 アクセサリー特設会場

○ 電話：03-6805-1681（株式会社PARCELLE）

○ 営業時間：午前10時30分～午後7時30分

※ 営業日・営業時間は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【新作】黒蝶真珠ジュエリー：税込143,000(K10Y・真珠・ダイヤモンド)リングの他にブレスレットもご用意しております。■ Nature ― 地金の色で表情が変わる植物モチーフ

バラエティ豊かなデザイン、ときめく一本を見つける楽しさが魅力のNature（ナチュール）シリーズ。重ねづけもしやすく、植物モチーフの繊細な造形をお楽しみいただけるコレクションです。

このたび、地金のカラーにホワイトゴールドとピンクゴールドが新たに加わりました。これまでのイエローゴールドとは異なる印象をもたらし、同じ植物モチーフでも地金の色によって表情が変わります。

ピンクゴールドで仕立てた花のモチーフは、太陽の光を受けたようなやわらかな温かみを感じさせ、春の穏やかな日差しを思わせる表情に仕上がります。

一方、ホワイトゴールドの花は、雨上がりに水滴をまとって輝く花の姿を思わせる、澄んだ印象をもたらします。光を受けた繊細な輝きが、植物の瑞々しい表情を引き立てます。

地金の色が変わることで、同じデザインでも異なる魅力をお楽しみいただける点も、Nature（ナチュール）シリーズならではの魅力です。

植物を思わせる繊細なモチーフが連なるナチュール。地金の色によって表情が変わる、自然のかたちを映したリングです。ホワイトゴールドの細やかな装飾がセンターの輝きを引き立てます。手元にさりげない輝きを添えるナチュール。重ねづけもしやすく、日常の装いを彩ります。■ Mimosa Collection ― 春の訪れを告げるミモザの色彩

2月の終わり頃から少しずつ蕾を膨らませ、暖かさとともに花を咲かせるミモザ。

ヨーロッパでは春の訪れを告げる花として親しまれており、寒さの中に現れる鮮やかな黄色は、春が近づいていることを知らせる象徴として知られております。

また、3月8日は国際女性デーとして知られ、イタリアをはじめとするヨーロッパでは、日頃の感謝を込めてミモザを贈る習慣があります。そのことから、この日は「ミモザの日」とも呼ばれております。

そんなミモザをイメージした限定ジュエリーを、2026年3月8日(日)よりパーセル ジュエリー新宿店にてご紹介しております。

蕾がふくらみ始めたばかりのミモザのように、まだ若い葉の色が印象的な配色。

早咲きの桜と満開のミモザが並ぶ春の景色を思わせる配色。

そして、満開のミモザの鮮やかな黄色をそのまま映したような配色。

それぞれの色合わせから、ミモザのある春の風景を思い起こさせるジュエリーに仕上げました。

ミモザの花と若葉を思わせる色彩を重ねたリング。春の景色をそのまま切り取ったような華やかなコレクションです。小さな色石が連なるデザインは、咲き始めたミモザの枝のような軽やかな表情です。満開のミモザを思わせる、春の光のようなきらめきを集めた重ねづけ。指元でやわらかな存在感を放ちます。■ 【3月13日(金)より】Kachusha Ring ― 真珠と珊瑚がやわらかく響き合う春の色彩

古くから日本で親しまれてきた真珠と珊瑚をあしらい、カチューシャリングを仕立てました。

静かな照りの奥に、オレンジやパープルのやわらかな色がふっと浮かぶ真珠。珊瑚は、赤や桃色がにじむような発色を見せ、内側からほのかに灯るような艶が、真珠の光と穏やかに響き合います。

春の空気をまとったような色合いを、ほどよい余白をもたせて並べました。向きや角度を揃えすぎず、一粒ごとの個性を活かして仕立てた指環です。

2026年3月13日(金)より、パーセル ジュエリー新宿店にてご紹介いたします。

真珠と珊瑚をリズミカルに並べたカチューシャリング。やわらかな光と春めく色彩が穏やかに響き合います。オレンジやパープルを帯びた真珠の照りと、やさしく発色する珊瑚。素材それぞれの個性が静かに引き立つ一本です。カチューシャリングに、ミルゴシックを重ねました。どちらにもパールをあしらいながら、対照的な表情を見せます。

3月のパーセル ジュエリー新宿店では、新作ジュエリーが揃う「TRUNK SHOW」、多彩な天然石ルースが並ぶ「STONE marche」、そして創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子が来店する「CARAVAN」と、宝石の魅力をさまざまな角度からご紹介するイベントを開催いたします。

3月11日(水)・12日(木)には「TRUNK SHOW」を開催いたします。一般販売前の新作や限定ジュエリーが店頭に並び、通常はご覧いただく機会の少ない一点もののジュエリーもご紹介いたします。今回は誕生石をテーマに、12か月それぞれの宝石を主役にしたジュエリーをご覧いただけます。

3月21日(土)・22日(日)には、約100石の天然石ルースが並ぶ人気イベント「STONE marche」を開催いたします。3月は「お花見マルシェ」をテーマに、春の花々を思わせる色彩の宝石をご紹介いたします。色や透明感、カットの違いなどを見比べながら、お好みの宝石をお選びいただけます。

さらに3月27日(金)には、創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子による「CARAVAN」を開催いたします。宮本自らが買い付けたスピネルやアフリカ産宝石などのルースをご紹介しながら、宝石選びからジュエリーのお仕立てまでのご相談を承ります。

宝石との出会いから仕立てまでをお楽しみいただける3月。パーセル ジュエリー新宿店で、それぞれの宝石が持つ個性をご覧いただけます。

ヴィクトリアンリーフ、TRUNK SHOWでご覧いただけます。■ TRUNK SHOW ― 3月11日(水)・12日(木)

毎月2日間だけ行われる「TRUNK SHOW（トランクショー）」は、一般販売前の新作ジュエリーや限定コレクションをいち早くご覧いただけ、月内でも最も多くのジュエリーが店頭に揃うイベントです。多彩な新作や限定ジュエリーとともに、お客様の装いに寄り添ったご提案をスタッフが丁寧にお伺いいたします。



パーセル ジュエリー新宿店では、2026年3月11日(水)・12日(木)の2日間、「誕生石」をテーマにしたトランクショーを開催いたします。

今回のトランクショーでは、誕生石ごとに異なるデザインのジュエリーをご紹介いたします。普段の店頭ではあまり並ばないデザインや、このデザインにこの宝石が留まるのかと感じていただけるような、新鮮な組み合わせも登場いたします。

パーセル ジュエリーではこれまでも多くの宝石をご紹介してまいりましたが、誕生石を軸にデザインをご覧いただく機会は、実はあまり多くありません。それぞれの誕生石がどのような意匠で仕立てられているのか、見比べながら楽しんでいただける内容となっております。

どの誕生石がどのデザインで登場するのかは、当日までのお楽しみ。



私たちスタッフも、この2日間を心待ちにしております。

■ STONE marche ― 3月21日(土)・22日(日)

約100石もの個性豊かな宝石と出会える人気イベント「STONE marche（ストーンマルシェ）」。お仕立てのご相談はもちろん、ルースのままお迎えいただくこともできる特別な2日間です。会期中のルースは、すべて通常の約半額にてご提供いたします。

3月は「お花見マルシェ」をテーマに、春の花々を思わせる色彩の宝石を集めました。やわらかな色合いのカラーストーンが並び、春の空気を感じながらルース選びをお楽しみいただけます。

スイートピーやヒヤシンス、菜の花、ネモフィラなど、春の花々をイメージした配色のMille Chainon（ミルシェノン）用特別ルースセットもご用意いたしました。花の形を思わせるカーヴィングなど、春の情景を感じさせる多彩なルースをご覧いただけます。

また、3月の誕生石であるアクアマリンも登場予定です。透明感あふれる大粒のアクアマリンも並び、今回の見どころのひとつとなります。

お選びいただいたルースは、リングやネックレスなどジュエリーへのお仕立ても承っております。

■ CARAVAN ― 3月27日(金) ― 創業メンバーがご案内する特別な一日

「CARAVAN（キャラバン）」は、パーセル ジュエリー創業メンバーでありデザイナー兼バイヤーの宮本陽子（@yoko_parcelle(https://www.instagram.com/yoko_parcelle/)）が店頭に立ち、宝石やジュエリーの魅力を直接お伝えする月1回限定のスペシャルイベントです。

今回のテーマは「スピネルとアフリカ産の宝石たち」。宮本が買い付けたルースを中心に、約30ピース以上の宝石が店頭に並びます。

スピネルは、かつてルビーと混同されていた歴史を持つほど鮮やかな輝きを備えた宝石です。赤をはじめ、ピンク、オレンジ、ブルー、グレーなど幅広い色彩を持つことでも知られています。今回はレッドスピネルやコバルトブルースピネルなど、通常ジュエリーとしてご紹介する機会の少ない大粒のルースもご覧いただけます。非加熱ならではの繊細な色のニュアンスや、それぞれの石が持つ個性をお楽しみいただけます。

あわせて、透明感の高いアフリカ産宝石も多数ご紹介いたします。アクアマリン、クンツァイト、モルガナイトのほか、やわらかなグリーンを帯びたアレキサンドライトや、大粒のスフェーンなど、さまざまな宝石が揃います。

さらに、グリーンカラーのジルコン、ラブラドライト、クリソベリルキャッツアイ、ミャンマー産翡翠など、個性豊かなルースもご用意しております。

CARAVANでは、宝石選びからジュエリーのお仕立てまで、宮本が直接ご相談を承ります。お持ち込みルースのお仕立てやジュエリーのメンテナンス、リフォーム、フルオーダーなど、お客様それぞれのご希望に合わせたご提案を行っております。

宝石との出会いからジュエリーが完成するまでの過程を、ゆっくりとご覧いただける一日です。

当日はゆったりとご覧いただくため、ご来店はご予約をおすすめしております。パーセル ジュエリー新宿店（お電話：03-5315-4036（直通））までお気軽にお問い合わせください。

PARCELLE JEWELRY 新宿店

鮮やかな輝きを備えたレッドスピネルアフリカ産のルースなど、ほかにも厳選されたコレクションが揃います。宮本は、ご相談を受けるその場でルースを並べながら、イメージイラストを描いていきます。宮本が手がけたフルオーダージュエリーのひとつ。

パーセル ジュエリー新宿店は、恵比寿本店に次ぐ歴史を誇る旗艦店。ゆったりと座れるスペースで、上質なジュエリー選びをお楽しみいただけます。時間をかけた丁寧なおもてなしで、リラックスしながらジュエリー選びをお楽しみいただけます。

◯ 店長：半田

◯ 店舗：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-2 高島屋新宿店 2階 アクセサリー売場

◯ 電話：03-5315-4036（直通）

◯ 営業時間：午前10時30分～午後7時30分

◯ 休業日：百貨店の休館日に準じます

※営業日・営業時間は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。

心に寄り添うジュエリー。PARCELLE JEWELRY

2013年に東京・恵比寿の小さな路面店から始まったPARCELLE JEWELRY（パーセル ジュエリー）のコンセプトは「心に寄り添うジュエリー」です。古き良き時代の技術を大切に、日本の職人によって一つひとつ丁寧に仕立てられたジュエリーはあなたの日常を彩るパートナー。現在は、恵比寿本店、新宿・横浜・京都・大阪・いよてつ（松山市）の各高島屋、阪神梅田本店、あべのハルカス、大丸福岡天神店、鶴屋百貨店など、全国の百貨店および POP UP SHOP でご案内しております。

◯ 運営会社：株式会社PARCELLE｜株式会社パーセル

◯ 代表取締役：品田琴恵

◯ 創業：2013年（2015年に株式会社化）

◯ 本社：〒150-0011 東京都渋谷区東2-17-9 JP-BASE 渋谷3階

■ オンラインストア【PARCELLE JEWELRY ONLINE】オープン！

パーセル ジュエリーのオンラインストア「PARCELLE JEWELRY ONLINE」がオープンいたしました。実店舗で大切にしてきた、ジュエリーと向き合うひとときを、時間や場所に縛られずお楽しみいただけます。新規会員登録で10,000ポイント（即日利用可）、購入時10％ポイント還元、送料無料キャンペーンなど、オンライン特典も多数ご用意しております。

※ 本リリースの内容は、発表日時点の情報に基づいております。