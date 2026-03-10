【日本の4年制専攻で初*¹】本場韓国で学ぶ「4年制 K-POPダンス留学本科専攻」が今春開校！3月26日には新高3生向け説明会を開催！

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

音楽・エンターテイメント業界を牽引する学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（所在地：東京都江戸川区、以下 TSM）は、日本の4年制専攻として初めて、本場韓国での長期留学をカリキュラムに組み込んだ新専攻「4年制 K-POPダンス留学本科専攻」を、いよいよ今年4月に開校いたします。

また、本専攻の開校の熱気をいち早くお届けし、次年度以降の入学を目指す新高校3年生（現高校2年生）を対象とした「韓国留学説明会」を、2026年3月26日（木）に開催いたします。

■ なぜ「4年制」なのか？日本の専門学校専攻で初の試み

これまで語学留学や短期のダンス留学は存在していましたが、プロとして世界へ羽ばたくための「語学力」「圧倒的なパフォーマンス力」「オーディション突破力」を、基礎から就職・デビューまで一貫してサポートする4年制のK-POP留学専攻は日本初*¹となります。

最初の2年間は日本国内で韓国語の基礎からビジネスレベルの習得、ダンス・ヴォーカルの基礎固めを徹底します。語学力と技術面での不安を払拭してから3年次の韓国留学へ臨むため、現地での学びの吸収率が格段に上がり、初めての留学でも安心して挑戦できる環境が整っています。

■ 世界基準の学びを支える、強力な提携機関

本専攻では、韓国現地のトップクラスの教育機関と連携し、質の高い教育と安全な生活環境を提供します。

提携機関｜SM Universe

K-POPや文化技術を通じて国際的なアーティストや専門家を育成する教育機関です。実務に基づく質の高い実践的なレッスンと、グローバルな舞台で活躍するためのキャリア形成を強力にサポートします。

留学先｜漢陽（ハニャン）大学校 国際教育院

韓国を代表する名門校が運営する韓国語教育と国際交流の専門機関です。学生寮や食堂はもちろん、地下鉄、病院、銀行、コンビニなど周辺のインフラが整っており、安全で快適な留学生活を送るための基盤となります。

■ 新高3生必見！「韓国留学説明会」を3月26日(木)に開催

4月の開校を目前に控え、進路活動を本格化させる新高3生の皆様に向けた特別なオープンキャンパスを開催いたします。TSMのK-POP教育におけるこれまでの実績や、気になる韓国での留学費用、漢陽大学での語学プログラム、寮生活のリアルなど、本専攻の魅力を余すところなくお伝えします。

■ 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（TSM）とは

1988年の開校以来、音楽・エンターテイメント業界とともに「産学連携教育」を通じて、即戦力となるプロフェッショナルを育成し続けている専門学校です。国内外の著名なアーティストや企業とのプロジェクトを通じた実践的な学びを提供し、数多くの卒業生が業界の第一線で活躍しています。近年はK-POP分野の教育にも注力し、韓国のエンターテインメント企業との強力なネットワークを活かした独自カリキュラムを展開しています。

*¹自校調べ（2026年3月時点）。日本国内の専門学校における「韓国での長期留学をカリキュラムに組み込んだ4年制のK-POPダンス専攻」として。