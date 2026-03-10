本物の価値を求めるお客様により上質な空間を。「ブランドショップよちか恵比寿明治通り店」店舗をリニューアル

株式会社よちか

ラグジュアリーブランドのリユース・セレクトショップを展開するブランド専門店 YOCHIKA（京都市上京区、代表取締役社長 余 東達）は、恵比寿明治通り店のオープン7周年を記念し、2026年3月2日（月）より店舗をリニューアルいたしました。

7年の感謝を込めて

日頃よりご愛顧いただいております「ブランドショップよちか恵比寿明治通り店」は、沢山のお客様に支えられ、おかげさまで今年で7周年を迎えます。

2018年3月、カルチャーが生まれる街「渋谷」と、洗練された大人の街「恵比寿」。両駅からアクセスしやすく、利便性と落ち着きを両立したこの場所にオープンいたしました。

リニューアル後の恵比寿明治通り店エントランス

フランス・パリを中心としたヨーロッパより直接買い付けしたエルメスをメインに、最新作や定番商品をいち早くセレクトし、確かな目利きと誠実な姿勢を一貫してこれまでお客様に紹介してまいりました。

また、本当に価値のあるものを求めるお客様の為に、満足いただける一点との出会いをお届けできる場所として真摯に歩んでまいりました。

7周年を節目に、空間をアップデート

このたび、7周年という節目を迎えるにあたりまして、より快適でゆったりとした時間をお過ごしいただける空間へとリニューアルいたしました。

価値ある商品をじっくりとご覧いただくため、余裕のある導線、落ち着いた照明、そして接客スペースの質を高めることで、「選ぶ時間」そのものを価値のある体験として楽しんでいただける店舗へと進化いたしました。

ブランドショップよちか恵比寿明治通り店 7周年リニューアル 企画実施中

期間内に販売・買取いずれかをご成約いただいたお客様へ、ささやかな記念品をご用意しております。

期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）

内容：リニューアルオープン／7周年感謝企画実施

対象：期間中ご来店のお客様

今後も変わらぬご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

会社概要

社名：株式会社よちか（YOCHIKA Inc.）

本店：京都市上京区栄町364 ハウスセゾンビル1階

事業：ハイブランドの販売・買取（店舗／EC）ほか

URL：https://yochika.net/（公式サイト）

https://www.yochika.com/（販売サイト）

お問い合わせ

広報窓口／担当：稲葉洋平

TEL：090-1953-5452

MAIL：yohei@tempura.tv