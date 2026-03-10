Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2より、デフォルメフィギュア＆チョッパーのぬいぐるみが新発売！

株式会社ホットトイズジャパン

株式会社ホットトイズジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：フランク・デュボア）は、Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2より、デフォルメフィギュア「コスビ」シリーズと、チョッパーのぬいぐるみキーチェーンを発表いたしました。「トイサピエンス」オンラインストアほかにて発売中です。

【コスビ】Netflixシリーズ「ONE PIECE」コレクション

ホットトイズがお贈りする、シンプルで愛らしいフォルムと集めやすいサイズが特徴的なデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズが、日本オリジナルパッケージで登場！Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2のコレクションがラインナップ！

作品に登場するキャラクターを、全高約8～10cmのミニフィギュアで立体化。ラインナップは、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー。バギー、コビーの8種。日本で企画されたオリジナルのパッケージは、そのまま飾っても可愛いウィンドウボックスとなっています。

●ラインナップ（8種）

・ #001 ルフィ

・ #002 ゾロ

・ #003 ナミ

・ #004 ウソップ

・ #005 サンジ

・ #006 チョッパー

・ #007 バギー

・ #008 コビー

●定価：各2,500円（税込）

●サイズ：高さ約8～10cm

●メーカー：ホットトイズ

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記： (C) Eiichiro Oda/ SHUEISHA (C) Netflix/ Tomorrow

●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/hollywood/?keyword=cos-onepiece-coll#searchAnc

【ホットトイズ・ZAKKA】コスビ・ぬいぐるみキーチェーン Netflixシリーズ「ONE PIECE」チョッパー

ホットトイズがお贈りする「コスビ・ぬいぐるみキーチェーン」に、 Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2のチョッパーがラインナップ！

ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズのデザインをモチーフに、作品に登場するチョッパーをぬいぐるみ化！大きさは高さ約14cmで、キーチェーンとして使用できるストラップとリングがついています。ラインナップは、シンボル、麦わら帽子、桜、わたあめ、骨付き肉、本の全6種。背負っているリュックは開けることが可能です。また、それぞれにトレーディングカードが付属します。パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックスです。

●ラインナップ（6種）

・ チョッパー（シンボル）

・ チョッパー（麦わら帽子）

・ チョッパー（桜）

・ チョッパー（わたあめ）

・ チョッパー（骨付き肉）

・ チョッパー（本）

※1BOX（6個入り）で購入すると全種が揃います。

●定価：各3,800円（税込）

●サイズ：高さ約14cm

●メーカー：ホットトイズ

●発売・販売元：株式会社ホットトイズジャパン

●著作権表記： (C) Eiichiro Oda/ SHUEISHA (C) Netflix/ Tomorrow

●販売店：ホットトイズ フラッグシップ・ストア「トイサピエンス」ほか

https://www.toysapiens.jp/item/200028806000.html

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 作品概要

尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックの実写化、待望のシーズン2

モンキー・D・ルフィ率いる海賊”麦わらの一味”が、ついに常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”へ！

「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した”ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海”偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。シーズン1では、”東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。そしてシーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、”偉大なる航路（グランドライン）”。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島…とアラバスタ王国への道のりが紡がれていく。ONE PIECEの歴史を動かす《世紀の一大プロジェクト》の新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている―「いくぞ!!!”偉大なる航路（グランドライン）”!!!!」

Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」シーズン2 3月10日(火) 世界独占配信

作品リンク：https://www.netflix.com/jp/title/80217863