推しアクスタの撮影セットが作れる！背景ボード＆紙アクスタ『なんちゃってアクスタ』
- オリジナルの画像や友達の写真でアクスタが作りたい…
- アクスタを背景付きで「飾りたい」「撮影したい」…そんな推し活のお悩みを解決する新サービス『なんちゃってアクスタ』を開始しました。
サービスサイト：https://acsta.mynoshigami.net/(https://acsta.mynoshigami.net/)
背景ボードとペーパースタンドをWeb上で作成し、全国の対応コンビニで印刷できる新サービス『なんちゃってアクスタ』の提供を開始しました。
『なんちゃってアクスタ』は、アクリルスタンドやフィギュアの撮影を楽しむ方向けに、背景ボードと、立てて飾れるペーパースタンドを作成できるWebサービスです。
好きな背景デザインを選んで印刷することで、手軽に撮影用の背景演出を行うことができます。
お手持ちの画像を登録することで、背景を自動で切り抜き、白フチ付きの立てて飾ることができます。
背景と組み合わせて、自分だけの推し空間を手軽に作ることができます。
■ かんたん3ステップ
好きな写真でアクスタが作れる
専用アプリ不要。Webサイトから作成し、必要な数量を24時間いつでもコンビニで印刷可能です。
- 「イベント会場で今すぐ撮りたい」
- 「推しの誕生日に特別な写真を撮りたい」
自宅・イベント会場・コンサート会場・カフェなど、さまざまな場所でご活用ください。
サービスはコチラから利用できます。まずはお気軽にお試しください。
■ 『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーン実施中
2026年3月9日（月）～4月30日（木）23:59まで、『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーンを実施中です。
期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/4
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/