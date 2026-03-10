推しアクスタの撮影セットが作れる！背景ボード＆紙アクスタ『なんちゃってアクスタ』

写真拡大 (全3枚)

株式会社サムライソード

スマホだけで超簡単 撮影背景ボードとペーパースタンド作り 『なんちゃってアクスタ』

- オリジナルの画像や友達の写真でアクスタが作りたい…
- アクスタを背景付きで「飾りたい」「撮影したい」…そんな推し活のお悩みを解決する新サービス『なんちゃってアクスタ』を開始しました。


サービスサイト：https://acsta.mynoshigami.net/(https://acsta.mynoshigami.net/)



背景ボードとペーパースタンドをWeb上で作成し、全国の対応コンビニで印刷できる新サービス『なんちゃってアクスタ』の提供を開始しました。


『なんちゃってアクスタ』は、アクリルスタンドやフィギュアの撮影を楽しむ方向けに、背景ボードと、立てて飾れるペーパースタンドを作成できるWebサービスです。



好きな背景デザインを選んで印刷することで、手軽に撮影用の背景演出を行うことができます。


お手持ちの画像を登録することで、背景を自動で切り抜き、白フチ付きの立てて飾ることができます。



背景と組み合わせて、自分だけの推し空間を手軽に作ることができます。


■ かんたん3ステップ


好きな写真でアクスタが作れる

専用アプリ不要。Webサイトから作成し、必要な数量を24時間いつでもコンビニで印刷可能です。


- 「イベント会場で今すぐ撮りたい」
- 「推しの誕生日に特別な写真を撮りたい」

自宅・イベント会場・コンサート会場・カフェなど、さまざまな場所でご活用ください。



サービスはコチラから利用できます。まずはお気軽にお試しください。


サービスサイト：https://acsta.mynoshigami.net/(https://acsta.mynoshigami.net/)


■ 『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーン実施中


『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーン実施中

2026年3月9日（月）～4月30日（木）23:59まで、『なんちゃってアクスタ』リリース記念キャンペーンを実施中です。


期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。


▼キャンペーン詳細はこちら
https://cp.myseriesprint.com/cp/4



＜会社概要＞


会社名：株式会社サムライソード


所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階


設立　：2016年6月


代表者：代表取締役　比企　良公


事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾


コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/