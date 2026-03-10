「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

株式会社ソシオネクスト

[横浜発、2026年3月10日] 株式会社ソシオネクスト（Socionext Inc.）は、経済産業省および日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたので、お知らせいたします。

当社グループは、社員が心身ともに健康でいきいきと働ける環境を構築していくことが、さらなる企業価値の向上につながるとの考えのもと、「健康づくり」を経営戦略の一つとして位置づけ、多様な取り組みを推進してきました。

今回の認定は、こうした健康経営の取り組みが評価されたものと考えています。

健康経営に対する基本的な考え方

当社は、健康経営を単なる福利厚生施策としてではなく、事業成長を支える重要な経営基盤の一つと位置づけています。

取締役会および経営委員会と連動した推進体制のもと、従業員の健康課題の把握、重点施策の策定、ならびにその効果検証を継続的に行うことで、組織全体の活力向上と持続的な成長の実現を目指しています。

健康経営に関する主な取り組み内容

当社では、従業員が安心して能力を発揮できる職場環境の実現に向け、以下のような取り組みを体系的に推進しています。

＜健康支援体制の構築＞

- 経営トップによる「健康宣言」のもと、健康づくり推進責任者および推進事務局を設置し、健康支援体制を構築- 重点指標としてアブセンティーイズム/プレゼンティーイズム/ワークエンゲージメントを設定し、健康増進に向けた各施策をモニタリングするとともに、PDCAによる継続的な改善を実施

＜柔軟な働き方を支える諸制度整備＞

- コアタイムなしフレックスタイム制度および在宅勤務制度など- 育児短時間勤務制度、介護休職制度、治療短時間勤務制度、チャイルドプラン休職制度など

＜健康増進に向けた取り組み＞

- 従業員ひとりひとりを対象に、健康診断結果や生活習慣に関するアドバイスの実施- 新入社員から幹部社員までを対象としたヘルスリテラシー向上施策- メンタルヘルスケアの強化およびストレスチェックの実施と活用- 生活習慣改善や、運動促進、禁煙支援など、行動変容を促す参加型施策

当社グループは、継続的に健康経営に取り組むことで、従業員のエンゲージメントや組織の生産性を高め、グローバル市場における競争力強化と持続的成長を実現し、ミッションである「Together with our global partners, we bring innovation to everyone everywhere.」の実現と豊かな社会づくりへの貢献を目指します。

ソシオネクスト 健康経営 :https://www.socionext.com/jp/sustainability/social/health_management/

