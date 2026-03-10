フジッコ株式会社「紺綬褒章」受章のお知らせ

フジッコ株式会社

フジッコ株式会社（本社：神戸市中央区/代表取締役社長執行役員：福井正一）は、この度、2024 年度に兵庫県丹波篠山市へ行った寄附により、社会貢献活動を積極的に推進してきた功績が認められ、内閣府より「紺綬褒章」を受章いたしましたのでお知らせいたします。受章に伴い、2026 年3 月5 日に丹波篠山市役所にて伝達式が行われました。

丹波篠山市長 酒井隆明様と代表取締役社長執行役員 福井正一

■受章背景

当社では、主力商品である豆製品の原料として、全国でトップレベルの品質を誇る丹波篠山産の豆を使用しており、丹波篠山市は当社にとって貴重な産地のひとつです。この度、丹波篠山市の産業支援と地域活性化を目的とした寄附を実施いたしました。

■代表取締役社長執行役員 福井正一のコメント

この度は栄誉ある紺綬褒章をいただき、大変光栄に存じます。丹波篠山産の黒豆産業支援と地域活性化に貢献できることを大変嬉しく思います。今回の受章を機に、丹波篠山市とのより深い関係構築を図り、持続可能な産地づくりを通じて、当社の企業スローガンである「おいしさ、けんこう、つぎつぎ、わくわく」を実現してまいります。今後も食を通じた社会貢献を続けてまいります。