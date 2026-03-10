3月28日（土）オープン『スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂』　コーヒーとともに楽しむ店内アートは「テーマ展」、「フェア展」、「パブリック展」の入替え形式

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社［本社：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者(CEO)：森井久恵］は、歴史、文化、芸術が豊かに織りなす東京・谷中に、地元で活動する若手アーティストや芸術、美術を学ぶ学生、地域と共創しながら、アートを通じて未来を育む『スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂』を2026年3月28日（土）にオープンします。店内アートは「テーマ展」、「フェア展」、「パブリック展」の入替え形式で展開し、一年を通して若手アーティストの多彩な作品に出会えることができ、日常の中の非日常のような刺激的な場所として、コーヒーとアートが織りなす唯一無二の体験を届けていきます。

『スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂』は、“藝と珈琲の交差点”をコンセプトに、谷中エリアの歴史や文化に敬意を込めた2階建ての木造建築の店舗です。スターバックスのコーヒー体験と、次世代を担う若手アーティストの感性が交差する、日常でありながらちょっとした刺激や特別な時間を過ごしていただける場所として誕生します。このカフェとギャラリーが融合したスターバックス体験を届けていくために、店舗の建築設計を、谷中を拠点として地域とのつながりを大切にしながら建築設計から店舗運営まで展開している株式会社HAGISOに手掛けていただきます。本アートギャラリー立ち上げに伴う展覧会の企画、運営にあたっては、「芸術か 生活か」をミッションに事業展開している株式会社 The Chain Museumにサポートいただきます。

店舗では、若手アーティストの作品を中心に、定期的に作品を入れ替え、様々な作品をお楽しみいただけます。複数のアーティストに参加いただき、アーティスト同士、またスターバックスのパートナーも参加し、会話をしながら展示を作っていく「テーマ展」。気鋭アーティストの作品が並ぶ「フェア展」や公募を行い新しい才能を発掘する「パブリック展」を予定。お客様がお気に入りの作品と出会えたら、購入していただくこともできます。カフェ、コミュニティ、ギャラリーが一体となり、唯一無二の体験を届けていくとともに、この場所が若手アーティストの活躍の場として現代アートの未来に寄与していきたいと考えております。この度、3月28日（土）の開業を飾る柿落とし展では、独自の視点で風景や空気感を描き出す注目の若手アーティスト3名が、「谷中」をテーマにした新作を発表します。

Karin Hosono氏、真田将太朗氏、YU SORA氏による3人展

3月28日（土）からはじまるKarin Hosono氏、真田将太朗氏、YU SORA氏による3人展では、アーティスト、スターバックスパートナー（従業員）などのメンバーが集まり、「谷中」をテーマにディスカッションを行いました。それぞれの視点から出てきた「谷中」をインスピレーションのアイデアに3人のアーティストが抽象画・具象画・立体と異なる表現で作品を手掛けていただきます。コーヒーを片手にアートを楽しむ開放的な空間には、それぞれの完成した作品が展示され、まるで谷中の街歩きをしているような、新しい発見や刺激的な体験をしていただけます。

- 開催期間：2026年3月28日(土)～6月28日(日)- アーティスト情報

Karin Hosono：

2002年神奈川県相模原市生まれ、2025年多摩美術大学絵画学科油画専攻 卒業。幼少期から一貫して猫を描き続けており、度重なる観察に基づいた独特のタッチを用い、「猫より猫らしい120%の猫」を目指した作品を制作しています。

真田将太朗：

2000年生まれ。東京藝術大学美術学部を卒業後、東京大学大学院学際情報学府修士課程に在学中。現実の風景を極限まで抽象化し「新しい風景」の創出をテーマに制作を続けています。またAIとの共創を通じた表現の拡張など、絵画における「創造性」の概念を探求しています。

YU SORA：

1987年韓国・京畿道生まれ。2020年に東京藝術大学大学院美術研究科彫刻専攻修士課程を修了。日本と韓国を拠点に、災害や事故などで突然失うこともある日常や些細な日々をテーマに、白く柔らかい布に黒い糸で刺繍を施し、日常の風景を記録するような立体・平面作品を通じて、日常とは何かについて問い直すような空間をつくりだしています。

スターバックスは1996年8月に東京・銀座に1号店を出店して以来、『「最高」のコーヒー体験を届けるかけがえのない存在となり、人々の心を豊かで活力あるものにするために ーひとりのお客様、この一杯、そしてひとつのコミュニティから』を大切に、地域とのつながりを育み、日本全国に個性豊かな店舗づくりをしてきました。私たちは、一杯のコーヒーやお客様をお迎えするパートナーの心あたたまるサービスと同じように、"アート"もお客様の心を豊かにし、活力を与えてくれる重要なものと考えてきました。この度、東京・谷中に出店する『スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂』はじめ、Sandwichと協業し若手アーティストたちの才能をふんだんに取り入れたアトリエのような店舗『スターバックス コーヒー 京都BAL店』も今後は『スターバックス カフェ & アートギャラリー 京都BAL』とあらため、アートと地域にフォーカスした次世代を担う若手アーティストの支援となる店舗としてこれからも育んでいきます。

スターバックス カフェ & アートギャラリー 公式インスタグラム開設のお知らせ

この度、スターバックス カフェ & アートギャラリーの情報を紹介するインスタグラムを開設しました。このアカウントでは展覧会のお知らせやアート作品の情報など、ご紹介します。

- スターバックス カフェ & アートギャラリー公式インスタグラム@starbucks_cafe.and.artgalleryhttps://www.instagram.com/starbucks_cafe.and.artgallery/

店舗情報

■店舗名：『スターバックス カフェ & アートギャラリー 谷中御殿坂』

■住所：東京都荒川区西日暮里3丁目2-5

■営業時間：8時～21時

■店舗面積：約299平方メートル （約90.4坪）

■席数：74席

■店舗オープン日：2026年3月28日（土）

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/(https://www.starbucks.co.jp/)

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約37,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,105店舗 (2025年12月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN(https://stories.starbucks.co.jp/ja/)」で紹介しております。