宮城県×ビビッドガーデン、EC市場の競争激化を受け、実践的な「売れる戦略講座」を5地域で実施

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、宮城県より「令和7年度売れる戦略講座開催業務」を受託し、「令和7年度 売れる戦略講座」を2025年8月から2026年1月にかけて、宮城県内５地域（仙台・気仙沼・石巻・大崎・仙南）にて全5回開催しました。

本講座は、宮城県内の食品事業者を対象に、EC市場の競争激化を背景として、データに基づく戦略設計と実行力の強化を目的に実施した実践型講座です。

URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/ureru-senryakukouza2025.html

講座概要

本取り組みは、「学び・行動・成果」を一貫してつなぐ実践的なEC戦略講座です。産直ECサイト「食べチョク」を運営するメソッドをもとに、3部構成でプログラムを設計しました。

「売れる戦略講座」内容

・1部：講義

・専門講師による、ECデータの読み解き方と改善アクション設計に関する講義

・2部：事業者間の課題別交流会（ネットワーキング）

・事業者同士が課題を共有し、学び合うグループディスカッション

・3部：個別相談会

・事前診断をもとにした、講師による個別アドバイス

さらに、各回終了後30日を目安に、効果測定および未実施事項への再支援を行う伴走型フォローアップ体制を整えました。

開催概要

・イベント名 ：令和7年度 売れる戦略講座【終了】

・開催日時 ：2025年8月～2026年1月（全5回）

・会場 ：宮城県内5地域（仙台・気仙沼・石巻・大崎・仙南）の各公共施設・会議室

・対象 ：宮城県内の県産食品生産・製造・販売事業者

・宮城県内に事業所を有する法人・個人事業者

・食品ECサイトを運営中、または開設意向のある事業者

・参加費 ：無料（事前申込制）

・参加事業者数：66事業者81名

・主催 ：宮城県農政部食産業振興課販路拡大支援班

・運営事務局 ：株式会社ビビッドガーデン

本取り組みの特徴

1. ECに限定しない、事業全体を見据えた戦略設計型講座

本講座は、従来のEC活用セミナーではなく、事業全体のマーケティング戦略を整理したうえで、その一手段としてECを活用する視点を提供する講座です。ECを目的化せず、全体戦略の中で使いこなす力の習得を目指しました。

2. 県内各地域で高い参加を集めた実践的プログラム

気仙沼・石巻・大崎・仙南・仙台の5地域で開催し、仙台会場では26名が参加するなど、今年度最多の参加者数となりました。各地域の事業者が参加しやすい形で実施。

3. 多様な事業者が集う、横連携を生む学びの場

一次生産者に限らず、食品メーカーなど多様な事業者が参加。講義に加え、事業者同士の交流を通じて、業態を越えたネットワーク形成の場としても機能しています。

開催背景

EC市場は競争が激化し、販路を開設する段階から、データに基づいた具体的な戦略設計と実行力が求められるフェーズに移行しています。

一方で、宮城県内の食品事業者においては、EC売上の伸び悩み、データ活用スキルの未成熟、改善アクションの優先順位が不明確といった課題を抱えている事業者がいます。

開催目的

本講座では、こうした課題に対し、知見・スキルの習得と事業者間の横連携を促進することで、参加事業者がデータを理解し、自ら改善行動を起こし、継続的に成果を出して定着させるまでを一貫して支援します。これにより、EC販売における自走力の向上を目指しました。

今後の展開

本講座を通じて、県内事業者が自らPDCAを回せる体制を構築し、持続可能な地域経済の活性化と「宮城ブランド」のさらなる認知向上を目指します。

ビビッドガーデンにおける宮城県との取り組み

・2026年1月：宮城県とビビッドガーデン、地域食材を活用した冷凍宅食の新商品を開発。商品開発・販売の知見を県内事業者へ共有

ビビッドガーデンにおける官公庁との取り組み

当社は持続的な第一次産業を目指し、自治体の皆様との連携を積極的に進めています。食や農、観光の領域において、流通・販売・ブランディング・交流拡大など様々なニーズのサポートを行っています。以下詳細ページよりお気軽にお問い合わせください。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

