「コンテキスト・インテリジェンス」の活用によるコンバージョン最大化と最新のパーソナライズ手法を公開

AI技術をベースとしたデジタルマーケティングサービスを提供するシルバーエッグ・テクノロジー株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長＆CEO：トーマス・フォーリー、以下 当社）は、2026年3月25日（水）、ウェビナー「次世代AIレコメンド 『コンテキスト・インテリジェンス』の活用によるコンバージョンの最大化」を開催します。

Webinar概要

ユーザーの行動をリアルタイムに分析し一人ひとりに最適な商品やコンテンツを提案する協調フィルタリングは、当社のパーソナライズ手法の基本として成果を上げています。一方で、消費者のニーズが多様化する現在、刻一刻と変化するユーザーの「いま、この瞬間の欲求」をより精確に捉えるために、ユーザーの状況や意図に合わせた分析・提案が可能なAIレコメンドのニーズが高まっています。



本ウェビナーでは、この課題に対し、従来のアルゴリズムにユーザーの「行動文脈（コンテキスト）」を掛け合わせ、パーソナライゼーションをさらに深化させる次世代の手法を公開します。機械学習技術の進化や具体的なユースケースに基づき、パフォーマンスの最大化を通じて顧客企業の直接的な売上向上に寄与する「次世代AIレコメンド」の活用について、詳しく解説します。

■ 講演トピックス- AIレコメンドの進化：機械学習技術と最新のAIレコメンド- - 協調フィルタリングの仕組み：ユーザーの行動履歴に基づいた相関アルゴリズムの強みの紹介- - ユースケースに基づいたレコメンドの進化- - コンテキストレコメンドの活用：ルールベースや協調フィルタリングに加えた、ユーザーの行動文脈の取り入れ

【このような方におすすめ】

- レコメンドツールによって売上効果を向上させたい企業様- 自社のサイトに合ったカスタムチューニングを導入してみたい企業様

■ ウェビナー概要

表 題： 次世代AIレコメンド 「コンテキスト・インテリジェンス」の活用によるコンバージョンの最大化

日 時： 2026年3月25日（水）16時00分～16時45分

場 所： Zoomウェビナー ※以下のURLよりお申込みください。

参加登録U R L：https://www.silveregg.co.jp/archives/event/2026-03-25-context-recommend-webinar

参加費： 無料

主 催： シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

■ ウェビナープログラム

16:00 - 16:05 開会挨拶

16:05 - 16:35 AIレコメンドの進化：機械学習技術と最新のAIレコメンド

16:35 - 16:45 質疑応答

16:45 閉会

シルバーエッグ・テクノロジー株式会社 について

シルバーエッグ・テクノロジーは、AI（人工知能）技術で高度なパーソナライゼーションを実現するデジタルマーケティング・ソリューションを開発、提供しています。業界最高レベルのレコメンドエンジンであるアイジェントXをはじめ、高性能な製品群とお客様のビジネス結果を出し続けるコンサルティングノウハウでパーソナライゼーションの未来を実現してまいります。

会社概要

社名 ： シルバーエッグ・テクノロジー株式会社

所在地 ： ＜大阪本社＞

大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル10F

＜東京オフィス＞

東京都港区西新橋1-7-2 虎の門高木ビル 2F

代表者 ： 代表取締役社長＆CEO トーマス・フォーリー

設立 ： 1998年8月26日

資本金 ： 287百万円（2025年12月末時点）

事業内容： AI（人工知能）技術をベースにしたデジタルマーケティングサービスの開発・提供