生活クラブが農林水産省にパブリックコメントを提出しました

生活クラブ事業連合生活協同組合連合会

農林水産省は、遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果合計7件についてまとめた審査報告書を2月6日に公示し、意見・情報を募集しました。

これに対し、生活クラブ事業連合生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区、会長：村上彰一、以下生活クラブ）は、遺伝子組み換え作物の栽培によって除草剤に抵抗力を持つ雑草が出現していることに焦点を当て、3月6日に意見を提出しました。提出した意見は次の通りです。

生活クラブ連合会は、本件遺伝子組換え作物の第一種使用等の申請について、除草剤耐性形質の付与に伴って農薬使用動向が変化し、遺伝子組み換え作物の導入以前には使用されていなかったような農薬が次々と使われるようになっていることに対し、反対の意を表明します。

近年、遺伝子組換え作物の多重除草剤耐性化が進み、グリホサートに加え、ジカンバ、トリケトン系除草剤（HPPD阻害剤）、プロトポルフィリノーゲン酸化酵素阻害型除草剤など、複数の除草剤に耐性を持つ品種が開発・実用化されています。そもそもこのようなスタック品種が開発されることになった背景には、グリホサート耐性、グリホシネート耐性の作物が大規模に栽培されるようになった結果、これらの農薬に耐性を持つ雑草が増えたことがあります。新たな除草剤性への耐性を付与したとしても、また新たな耐性雑草が生まれるという悪循環につながります。

これらの除草剤の中には、国内ではこれまで大規模に使用されてこなかったものも含まれており、GM作物の導入によって使用量が増加する可能性があります。特に、海外ではジカンバ散布による揮発・ドリフト被害が社会問題化した事例も報告されています。今回の承認申請は生物多様性影響評価に関するものですが、こういった揮発・ドリフトは、人間の健康にも悪影響をもたらします。人間の健康を含めた生物多様性評価を求めます。

除草剤耐性作物の導入は、単に当該作物の安全性のみならず、農薬使用体系全体の変化を伴うものですが、今回の申請書を見ると、以下の点について評価が不十分です。

1. 当該品種の導入により想定される除草剤使用量の変化の評価

2. これまで国内で使用実績の少ない除草剤の環境影響評価の十分性

3. 周辺生態系および非標的植物への影響評価

4. 農薬使用増加が耐性雑草の発生を加速させる可能性についての検討

遺伝子組換え作物の評価にあたっては、現状の生物多様性影響のみならず、農薬使用動向の変化を含めた包括的な環境影響評価を実施し、その結果を国民に分かりやすく公表した上でなければ、申請を承認すべきでないと考えます。

以上

■生活クラブについて

設立：1965年 組合員数：約42万人 総事業高：約1千億円（2025年3月末現在）

生活クラブは21都道府県にある33の地域生協で組織される生活協同組合です。 国産中心・添加物削減・減農薬など、独自の基準をクリアした安心な食材をお届けしています。 生産から廃棄に至るまで健康や環境に配慮した品物の共同購入活動を通じ、サステイナブルな社会の実現をめざしています。

また、生産者や組合員、産地など関わるすべての人と協力し、地域や世代をこえた循環と共生の輪を広げる「つながるローカルSDGs」をすすめています。

■ 生活クラブの受賞歴

＜世界的評価＞

1989年 “もう一つのノーベル賞”とも呼ばれる「ライト・ライブリフッド」（RLA）名誉賞

1995年 国連設立50周年記念「国連の友」による「われら人間：50のコミュニティ賞」

＜国内＞

1999年 開発した超軽量牛乳びんがグッドデザイン賞

2006年 グリーンピース・ジャパン トゥルーフード特別賞

2007年 リユースびんの活動（びん再使用ネットワーク）が容器包装3R推進環境大臣賞

2009年 フード・アクション・ニッポンアワード2009優秀賞 （以降2010年、2013年、2014年も入賞）

2013年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配サービス 首都圏／近畿 1位

（以降首都圏、近畿、東海の各地域で1位受賞）

2015年 ＜本選びの会＞が第8回日本女子大学家政学部賞

2018年 生協法制定70周年 厚生労働大臣表彰

2018年 第6回環境省グッドライフアワード NPO・任意団体部門 優秀賞

2022年 第10回環境省グッドライフアワード 環境大臣賞 優秀賞

2023年 第1回ソトコト・ウェルビーイングアワード2023

シンプルスタイル大賞2023 サービス・空間部門 特別賞

2024年 絵本ナビ 子育てベストアイテム大賞2024 時短部門 大賞

シンプルスタイル大賞2024 SDGs部門 特別賞

ぎゅってベストサポーター大賞2024 子どもニコニコ部門 銀賞（こむすびちゃん）

2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 食材宅配 首都圏 1位

絵本ナビ子育てベストアイテム 大賞2025 大賞

Newsweek SDGs アワード 2024 経済部門

とうほくSDGsアワード2025優秀賞

シンプルスタイル大賞2025 SDGs部門 銀賞

2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ミールキット 首都圏 1位＆食材宅配 首都圏 1位