【広島市】せとうちサイクルステイズ広島宇品 2026年4月1日グランドオープン｜4月～8月宿泊予約開始、公式サイト特典も

写真拡大 (全10枚)

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

　株式会社瀬戸内ブランドコーポレーションの100％子会社である株式会社せとうちジャーニー（広島県広島市　代表取締役：田部井智行）が手掛ける宿泊事業である、広島市・宇品エリアの新設ホテル「せとうちサイクルステイズ広島宇品」（以下本ホテル）は、2026年4月1日にグランドオープンいたします。あわせて、4月から8月までの宿泊予約受付を開始いたしました。



ホテル外観

　本ホテルは、競輪とアーバンサイクルスポーツが融合する複合施設「アーバンサイクルパークス広島」内に開業する、サイクリストフレンドリーなホテルです。プロサイクルロードレースチーム「ヴィクトワール広島」の運営によるバイクショップをはじめ、サウナ付き大浴場、カフェレストランなどを併設し、滞在・スポーツ・観戦・交流を一体で楽しめる拠点として整備されています。


　瀬戸内エリアのサイクルツーリズムの玄関口として、国内外のサイクリストのみならず、地域住民や観光客が自然に交わる新たな交流拠点となることを目指します。



ロビー／イメージ

ロビー・ショップ

客室一例／2名でもゆったり過ごせるツインタイプ。自転車2台も持ち込み可能。

　本ホテルのブランドコンセプトは「The Answer is “BICYCLE”」。【車よりも、ゆったりと景色を楽しみ、歩くよりも、風を感じ、その先へ。瀬戸内の旅には自転車が似合う。】と定義し、瀬戸内でのサイクリングの魅力を最大限に引き出す滞在体験を提案します。
　また、施設デザインは「SIDETRACK（寄り道）」をテーマとし、旅の途中でふと立ち寄りたくなる、余白と発見のある空間を目指しました。都市と自然、自転車文化が調和するデザインにより、サイクリストや地域の人々が交わる開かれた場を創出します。



自社公式サイト予約特典


4月から8月までの宿泊予約を各種予約サイトおよび公式ホームページにて受付中です。公式サイトからのご予約限定で、フロントにて館内ドリンク1杯を無料サービスいたします。



サイクリングや観戦の余韻を味わうひとときを、より豊かに。



春夏の滞在を彩る特典としてご用意しました。








期間限定　週末ランチビュッフェ開催｜春、宇品で味わう さくら苺スイーツビュッフェ


3月14日～4月26日までの土日祝限定で開催します。




　ご好評の「週末ランチビュッフェ」が、この春さらに華やかに。ローストビーフやパスタ、焼き立てパンなどの人気メニューはそのままに、苺と桜をテーマにした春限定スイーツビュッフェもお楽しみいただけます。


　桜もちや春色スイーツがずらり。春だけの特別な味わいを、心ゆくまでお楽しみください。



営業時間：11:30～14:00（14:30まで利用可）


　　　　　90分制　※土日祝のみ営業



料　　金：大人1,980円（税込）、


　　　　　お子様（未就学児）990円（税込）






日帰り入浴 × サウナ


　サウナ付き大浴場は日帰り利用も可能です。


疲れた体をゆっくりほぐし、心も身体もととのえる大浴場。サウナと水風呂を完備。サウナは自動ロウリュウを導入しており高温スチームをお楽しみいただけます。シャワーヘッドとヘアドライヤーは男女ともにReFa製品を採用。



大浴場「NAGI」




営業時間：11:00～20:00


料　　金：大人1,000円（税込）、お子様（中学生未満）700円（税込）


スポーツ利用後のリフレッシュ拠点として、宿泊にとどまらない活用も想定しています。


※日帰り入浴営業日：3月18日～20日、4月1日～25日


※設定日は競輪レース開催時以外に限ります。


※上記以外の日程および今後の営業日変更等につきましては、公式ホームページ［TOPICS（お知らせ）］または公式Instagramにてご確認ください。




■基本情報


名　　　　称：　せとうちサイクルステイズ広島宇品


予約サイト　：　https://setouchi-cycle-stays-hiroshima.jp/


Instagram　：　instagram.com/setouchi_cycle_stays(https://www.instagram.com/setouchi_cycle_stays)


住　　　　所：　広島県広島市南区宇品海岸3丁目6-40　アーバンサイクルパークス広島 ホテル棟内


アクセス　　：　＜JR広島駅より＞
　　　　　　　　・タクシー：約20分
　　　　　　　　・バス（広島バス「広島みなと新線」）：約30分
　　　　　　　　・市内電車（広島電鉄5号線［比治山下経由・広島港行］）：約25分、
　　　　　　　　　「宇品五丁目」電停下車 徒歩約5分

　　　　　　　　＜広島バスセンターより＞
　　　　　　　　・タクシー：約25分
　　　　　　　　・市内電車（広島電鉄1号線［広島港行］）：「紙屋町東」電停乗車 約35分、
　　　　　　　　　「宇品五丁目」電停下車 徒歩約5分

　　　　　　　　＜広島空港より＞
　　　　　　　　・空港リムジンバス：約45分 → JR広島駅
　　　　　　　　　※以降は「JR広島駅より」をご参照ください

　　　　　　　　＜お車＞
　　　　　　　　・広島空港より約50分
　　　　　　　　　（山陽自動車道 河内IC → 広島高速3号線「宇品出口」）
　　　　　　　　【駐車場】
　　　　　　　　　平置き駐車場97台（無料）
　　　　　　　　　大型バス駐車可（事前予約制）



客　室　数　：　計123室（全部屋客室内に自転車持ち込み可）


開業予定　　：　2026年4月


代表電話番号：　082-298-3196


ホテル運営会社概要


名　　　称：　株式会社せとうちジャーニー


設　　　立：　2023年7月


所　在　地：　広島県広島市中区基町10番3号


事業内容　：　ホテル・旅館の経営


株　　　主：　株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション(100%)