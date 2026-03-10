「健康経営優良法人 2026（大規模法人部門）ホワイト 500」認定について

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社（代表取締役社長：高橋 照正 以下、当社）は、 経済産業省および日本健康会議が主催する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良 法人 2026（大規模法人部門）ホワイト 500」に認定されました。 なお、「健康経営優良法人」への選定は 7 年連続となります。

「健康経営優良法人認定制度」とは、優良な健康経営に取り組む法人を「見える化」し、「従業員 の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」として社会的に評価を受けるこ とができる環境整備を目的とした制度です。認定法人のうち、上位 500 法人が「ホワイト 500」と して認定されます。

当社は、ウェルビーイングこそ経営基盤であるとの考えのもと、社員と家族が活き活きと働ける 環境を作ることで、あらゆるステークホルダーと持続的に成長できるよう、今後も健康経営を推進 し、社会的価値を追求してまいります。

（ご参考）

当社の健康経営の推進についてはこちら ：https://www.smbc-cf.com/sustainability/social.html（「職場環境」タブ内）

以 上