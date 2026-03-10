奈良県広報担当VTuber「奈々鹿」によるSNSキャンペーン第5弾実施！

奈良県

奈良県では、県広報担当VTuber「奈々鹿（ななか）」の公式X（旧Twitter）アカウントを活用し、SNS連動型のプレゼント企画「奈々鹿から皆さまへ！奈良の魅力をおすそわけキャンペーン！」を実施しています。

本キャンペーンは、2024年3月にデビューしたVTuber「奈々鹿」が、SNS上で奈良県の特産品や地域資源を紹介しながら、応募者の中から抽選で県オリジナルグッズや賞品をお届けするものです。

VTuber「奈々鹿」公式Xアカウントの訴求力を高め、奈良県への関心喚起や県政に対する認知と理解を促すことを目的としています。

◆ 第5弾の賞品は「古都から真紅の贈り物 古都華ギフトボックス」

第5弾の賞品は「古都から真紅の贈り物 古都華ギフトボックス」(5名様)

キャンペーン第5弾では、「古都から真紅の贈り物 古都華ギフトボックス」を抽選で5名様にプレゼントします。



「古都華」は2011年に品種登録された奈良県生まれのいちごです。「いつ食べてもおいしい」いちごを目指して育成されました。

糖度と酸度が高く、味わいが濃厚で、フルーティな甘い香りが特徴です。

◆ 応募方法

期間中に以下の手順でご応募ください。

【応募期間】

2026年3月9日（月曜日）～3月20日（金曜日）23時59分

【賞品】

「古都から真紅の贈り物 古都華ギフトボックス」5組様

【応募方法】

１.奈々鹿公式Xアカウント（@Vtuber_nanaka）をフォロー

２.キャンペーン該当投稿をリポスト

※キャンペーン投稿のURLは応募期間中、奈々鹿公式Xアカウントにて公開されます。

◆ 応募に関する注意事項

下記の規約に同意いただいたうえで、ご応募ください。

・公序良俗に反するアカウント、懸賞応募専用とみなされるアカウント等は抽選対象外となる場合があります。

・鍵付き（非公開）アカウントからの応募は無効です。

・日本国内に在住し、郵便物・宅配物の受け取りが可能である方のみ有効です。

・当選者には、奈々鹿公式XアカウントからDM（ダイレクトメッセージ）にてご連絡します。

※フォローを解除すると、DMの送信ができなくなるため、当選が無効となります。

※ご連絡後、一定期間内に返信がない場合は当選を無効とし、再抽選を行う場合があります。

・他人になりすましての応募や虚偽の記載、不正な方法による応募が認められた場合、当選が無効となります。

・第三者の著作権その他の知的財産権や肖像権、プライバシー権その他の権利利益を侵害し、またはそのおそれがある内容の記載を行った場合、当選が無効となります。

・応募に際し取得した個人情報は、賞品の発送および本キャンペーン運営の目的に限り使用し、目的外に利用することはありません。

◆ VTuber「奈々鹿」について

奈良県では、10代～30代に人気があるバーチャルYouTuber(VTuber)を県政広報に取り入れることで、若年層への訴求力と県政への認知・理解の向上を図るため、「奈良県広報担当」として活躍するVTuberを制作しました。

「奈々鹿」は奈良県の広報担当VTuberとして2024年3月13日にデビューし、YouTubeやSNSを通じて奈良の魅力をわかりやすく発信しています。

詳細サイト

https://www.pref.nara.jp/69544.htm