2026年最新｜どんな天気も、好きになる。突然の雨も強い日差しも対応するレイングッズブランド「HUS.」新作登場

株式会社ハイマウント（本社：東京都中央区、代表取締役：高山康人）が展開する、雨の日はもちろん、どんな天気も好きになれるレイングッズブランド『HUS.（ハス）』から、軽やかに持ち歩ける軽量の傘をはじめ、日差しにも雨にも対応する晴雨兼用傘のラインナップがさらに充実しました。

コンパクトにバッグに収まる折りたたみタイプから、手にしたときの安心感を備えた長傘まで。その日の予定や空模様に合わせて、自然と手に取りたくなる一本が見つかります。お気に入りの傘があれば、急な雨にも慌てることなく、強い日差しの下でも、心地よく過ごすことができます。

天気の変化を気にしすぎることなく、自分らしいリズムで一日を過ごすための、ささやかな備えとして。日々に寄り添いながら、これからの季節を心地よく支えてくれる、2026年の新しい傘をご紹介します。

また、このたび「HUS.公式サイト」(https://hus-umbrella.jp/)をオープンいたしました。新作のルックブックや最新情報を随時更新しておりますので、ぜひご覧ください。

携帯しやすい軽量仕様「UL (ウルトラライト) シリーズ」

携帯しやすい軽量仕様を実現した、15デニール生地採用の「UL (ウルトラライト) シリーズ」が登場。 日常使いはもちろん、旅行やちょっとした外出など、さまざまなシーンで快適に持ち運べる携帯性の高さが魅力の新シリーズです。本シリーズは、「UL Slim52」と「UL Slim60」の2サイズ展開。

軽量な5本骨設計を採用し、重さは約110g。カラビナ付きケースはバッグやザックに取り付けられ、便利に持ち運べます。

ワイドな6本骨設計で、直径約107cmの安心サイズ。雨からしっかり守りながら、重さは約165gの軽量仕様です。

どちらも軽量でスリムな設計のため、バッグの中でもかさばらず、持ち運びの負担を軽減します。通勤・通学や外出時はもちろん、旅行先やアクティブなシーンでも扱いやすい実用性を備えています。またハンドルには夜間の視認性を高めるリフレクター付きゴムバンドを装備。

カラーはそれぞれ「Black」「Gray Morn (グレーモーン)」「Dusty Blue」の落ち着きのある3色をラインアップ。シンプルで使いやすい「Black」と「Gray Morn」、爽やかな印象の「Dusty Blue」は、日常のスタイルにも自然に馴染みます。性別や年齢を問わず選びやすいカラー展開もポイントです。

軽さとスリムさを兼ね備え、持ち運びやすさに配慮した「ウルトラライトシリーズ」。日常から外出先まで、幅広いシーンでスマートに活躍するおすすめのモデルです。

全天候に対応する「ALL WEATHER UMBRELLAシリーズ」

続いてご紹介するのは、365日活躍する「ALL WEATHER UMBRELLAシリーズ」に登場した待望の新ラインナップです。

近年は、強い日差しが続く猛暑日や突然のゲリラ豪雨、さらには季節外れの雨や雪など、天候の変化がますます激しくなっています。そんな予測しにくい毎日の中で、一本でさまざまな天候に対応できる傘の重要性が高まっています。

「ALL WEATHER UMBRELLAシリーズ」は夏の強い日差しをしっかりブロックする遮熱効果に加え、UVカット率・遮光率ともに100％を実現。紫外線や暑さ対策として高い効果を発揮します。さらに撥水加工を施しているため、急な雨や雪にもスマートに対応でき、天候を問わず快適に使用できます。新作では、鮮やかなカラーが魅力の折りたたみタイプをはじめ、安定感のある8本骨のワイドサイズモデル、しっかりとした安心感のある長傘まで、幅広いラインナップをご用意しました。日差しの強い日も、突然の雨の日も。日常のあらゆるシーンに寄り添う「ALL WEATHER UMBRELLAシリーズ」から、用途やスタイルに合わせて最適な一本をお選びください。

カクテルのようなグラデーションが映える「ALL WEATHER Cocktail」

透明感のある、ふんわりとしたグラデーションカラーが印象的なデザイン。

淡いカクテルのような優しい色合いが重なり合い、グラスの中でゆっくりと色が溶け合う瞬間を切り取ったかのような、美しい表情を生み出します。夏の避暑地のビーチサイドで感じる、涼やかな空気やきらめく光を思わせるカラーリングは、持つだけで気分を軽やかにしてくれる“映える傘”に仕上がりました。

カラーは、それぞれ異なる魅力を楽しめる3種類を展開。日差しの下でも、曇り空の下でも、やわらかな色のグラデーションがさりげなく個性を引き立てます。 ラメ入りのハンドルのゴムバンドは、機能性だけでなくデザインのアクセントとしても、手元にさりげない華やかさを添えます。

日常から旅先まで、さまざまなシーンに涼やかな彩りを添えてくれます。

開くと直径約110cmのワイドサイズ「ALL WEATHER 60」

日差しを防ぐ、機能性長傘「ALL WEATHER Jump」

しっかりとした8本骨構造を採用した、安定感のある晴雨兼用の長傘。

ワンタッチで開くジャンプ式のため、荷物を持っているときや急な雨の際にもスムーズに使用でき、日常のさまざまなシーンで快適に使えます。開くと直径約102cmの安心感のあるサイズで、身体をしっかりと覆い、雨や強い日差しから守ります。

通勤や通学などの毎日の外出はもちろん、日差しの強い日のお出かけにも頼れる、使い勝手の良いスタンダードモデルです。一本で晴れの日も雨の日も対応でき、季節を問わず活躍します。

カラーは、洗練された印象でシーンを選ばない「Black」、やわらかく明るく上品な「Ivory」、ナチュラルで落ち着いた雰囲気の「Beige」、涼やかで軽やかな印象の「Ice Gray」の4色展開。日常の装いに自然と馴染みながら、それぞれのスタイルに合わせてお選びいただけます。

「HUS.公式サイト」がオープンしました。

このたび、「HUS.公式サイト」(https://hus-umbrella.jp/)をオープンいたしました。最新情報や新作のルックブックをはじめ、商品ラインナップやブランドの世界観をご覧いただける内容となっております。今後も随時情報を発信してまいりますので、ぜひご覧ください。

HUS.について

Love every kind of weather.「どんな天気も、好きになる。」

アウトドアメーカーとして培ってきた視点を活かし、環境への配慮とディティールにこだわった、

長く選ばれ続けるプロダクト作りを目指しています。

HUS.（ハス）は2012年に株式会社ハイマウントが立ち上げたレインブランドです。

アウトドアメーカーとして長年培ってきた経験を活かし、

機能性とデザイン性を備えたユニークなアイテムを生み出しています。

