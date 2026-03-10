児童向け体験型イベント「わくわく 算数×なぞとき 」レストランを福岡県春日市で開催します！

株式会社 新興出版社啓林館

舞台は、ちょっと不思議なメニューが並ぶ「ふしぎなレストラン」。

子どもたちはチームを組み、算数の知識とひらめきを武器に、レストランに隠された謎の解決に挑みます。

● 本イベントの魅力

■ 算数の奥深さに触れる「極上の謎解き」

教科書で学ぶ算数が、現実の謎を解くカギに！

試行錯誤する楽しさを通じて、算数への好奇心が爆発します。

■ 4つの役割で挑む「協働プログラム」

謎解きは1人ではクリアできません。

チーム内で役割を分担し、コミュニケーションを取りながらゴールを目指します！

●開催概要

イ ベ ン ト 名：わくわく 算数×なぞとき

レストラン対象 ： 小学5・6年生

開 催 日 時 : 2026年3月21日（土）

ターム(1)： 同 10:30～11:45

ターム(2)： 同 13:30～14:15

ターム(3)： 同 16:00～16:45

会 場 ：〒816-0831 福岡県春日市大谷6丁目24－24

参 加 費 ： 金額 / 無料

定 員 ： 各ターム 20名様（※先着順となります）

持 ち 物 ： 筆記用具、ワクワクする気持ち！

●お申し込み方法

以下の専用フォームより、参加をご希望のタームを選択してお申し込みください。 ※定員に達し次第、受付終了となりますのでお早めにご登録ください。

▶︎ [お申し込みフォームはこちら] https://forms.gle/jP6F1GyTHQxhFikPA

皆様のご来店を、支配人・スタッフ一同、心よりお待ち申し上げております！

■株式会社 新興出版社啓林館について

株式会社新興出版社啓林館は、小学校 ・中学校・高等学校の教科書・教材、児童図書、ICT 教材などを制作・販売し、 学校現場をサポートしている出版社です。 「新興出版社」「啓林館」「文研出版」3 つのブランド名で子どもたちの未来を創造する教材を提供しています。

当社が目指すビジョンは、 ”人間教育、人類文化の向上に寄与し、楽しく豊かな社会の実現をめざ

す”です。

■ 会社概要

会社名：株式会社新興出版社啓林館

所在地：大阪市天王寺区大道 4 - 3 - 2 5

代表者：佐藤 諭史

U R L : https://www.shinko-keirin.co.jp/