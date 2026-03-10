世界的人気を誇るブランド「ロレックス」をはじめとする数多くのブランドと希少ヴィンテージの腕時計が集結！ ヒューリックスクエア札幌に待望のオープン

株式会社ベスト販売

「ISHIDA新宿」や「ISHIDA表参道」「TimeVallee Azabudai Hills」「ISHIDA N43°」など正規時計販売店とVINTAGE腕時計専門店を運営する株式会社ベスト販売（本社：東京都千代田区）は、これまで培ってきた信頼と実績をもとに、札幌の地で、10年前に正規代理店『ISHIDA N43°』を新たな挑戦として始めました。札幌は、独自の文化と洗練されたライフスタイルを持つ都市であり、ヴィンテージ市場でも注目を集めています。この地での2店舗目となる『BEST VINTAGE ヒューリックスクエア札幌』の展開は、地域の時計愛好者に対するさらなるサービス向上と、世界中の名だたるブランドの魅力を広めることを目的としています。

新店舗では、経験豊富なスタッフが、お客様のご要望に応じた最適な一本をお選びするお手伝いをいたします。

買取・下取・委託販売も行っており、系列店舗からの商品移動が可能な為、ご覧いただける時計の種類が豊富なの事も強みとなっております。

ヒューリックスクエア札幌での特別な体験

ヒューリックスクエア札幌は、札幌駅前・地下鉄さっぽろ駅直結の抜群のアクセスを誇る地上20階の大型複合施設です。地下1～3階の商業施設フロアでは、スポーツブランドやアパレル、叙々苑焼肉をはじめとしたグルメ店、美容・サービスショップが充実。『ザ・ゲートホテル札幌 by HULIC』は札幌に息づく雄大な自然と都市が共存している魅力を体現したデザイン。

洗練された空間で皆様をお迎えし、特別な体験を提供いたします。時計の美しさと技術を直接手に取って感じていただけるこの機会に、ぜひご来店ください。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

BEST VINTAGE ヒューリックスクエア札幌とは

世界五大時計ブランド パテック・フィリップ、ヴァシュロン・コンスタンタン、オーデマ・ピゲ、ブレゲ、A.ランゲ&ゾーネ人気のロレックス カルティエ オメガ ブライトリング セイコーなど様々なブランドを取り揃えております。

系列店舗からの商品移動が可能な為、ご覧いただける時計の種類が豊富なのも魅力の一つです。

買取・下取・委託販売も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

【住所】

北海道札幌市中央区北三条西三丁目1番44

ヒューリックスクエア札幌 B1F

【電話番号】

011-600-0364

【メール】

vintage-sapporo@ishida-watch.com

【オープン日】

2026年3月28日(土曜日)

【URL】

https://ishida-watch.com/store_vintage/

【アクセス】

札幌駅前・地下鉄さっぽろ駅直結

BEST VINTAGE

「 BEST VINTAGE」は日本最大級の時計販売グループ「BEST ISHIDA」が手がけるヴィンテージ ウォッチ専門店です。東京(新宿)とグランフロント大阪(梅田)の2店舗を展開しております。世界的人気を誇るブランド「ロレックス」や、正規流通が終了したモデルなど、様々なヴィンテージ(中古)時計を2店舗合計で約2,000本取り揃えております。

ユーズドウォッチは、オーナーと時計がともに歩んできた歴史が刻まれた証であり、一つとして同じものがない、付加価値のつまったヴィンテージであると考えています。時計のプロフェッショナルが、オーナーと時計が刻み続けてきた思いを受け取り、次の世代に繋げるため、厳しい検査をクリアした商品のみを取り扱っております。

BEST ISHIDA

株式会社ベスト販売は、日本最大級の規模を誇る正規時計販売店とVINTAGEです。時計を熟知したスタッフで構成し、一人一人に合った腕時計をご提供しております。オンライン接客も対応しておりますので、来店なく時計を見ていただき、お楽しみいただくことも可能です。

「ISHIDA新宿」を拠点とし、表参道エリア最大級の面積とブランド数を誇る「ISHIDA表参道」、「カルティエ」「ブレゲ」などラグジュアリーブランドを中心に取り扱う札幌随一の店舗「ISHIDA N43°」、日本初の「TimeVallee Azabudai Hills」世界初のブライトリングオンリーショップである「ブライトリングブティック銀座」を展開しております。

詳しくは弊社ホームページ(https://ishida-watch.com/)をご覧ください。

【BEST ISHIDA 店舗】

ISHIDA新宿／ISHIDA表参道／ISHIDA N43°／TimeVallee Azabudai Hills／Luxury Time Lounge／ブライトリングブティック銀座／ブライトリングブティック GINZA SIX／IWC 表参道ブティック／ BEST VINTAGE 新宿／BEST VINTAGEグランフロント大阪