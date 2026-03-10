PGYTECHの人気のカメラバッグ「OneGo Lite バックパック」に12Lが新登場

株式会社セキド

カメラアクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）では、CP+2026で注目を集めた「OneGo Lite バックパック（ワンゴー ライト バックパック）12L」を、2026年3月10日（火）より順次販売いたします。

日常使いしやすいカジュアルなデザインに、マットブラック、クリーム、ライラックの3色を展開します。街撮りや通勤にも取り入れやすい軽量設計に加え、機材にあわせて内部の仕切りを組み替えられるため、カメラやレンズをすっきり収納しながらしっかり保護できるバックパックです。

PGYTECH OneGo Lite バックパック 12L 概要

街撮りや旅行に適した軽量設計で、デザイン性と使いやすさを両立したバックパックです。コンパクトなサイズ感で、撮影用から日常使い、旅行まで幅広く活用できます。

［軽量設計で身軽に撮影］

12Lは0.77kg、16Lは0.99kgと軽量で、1日中持ち歩いても負担になりにくい設計です。

［高い拡張性］

用途にあわせて内部の仕切りを組み替えることで、撮影機材を使いやすく収納できます。内部の仕切りを全て取り外せば、デイリーモードとして使用できます。

［デュアルクイックアクセス］

両サイドからカメラやレンズをすぐに取り出せるため、移動中でも必要な機材に素早くアクセスでき、撮影の流れを止めません。

［トップアクセス］

日用品を素早く取り出せるトップクイックアクセスを搭載。※16L/22Lのみフルオープン設計

［快適な背面構造］

幅広のパッド入りショルダーストラップと通気性に優れたバックパネルが、快適な背負い心地を実現します。

［多彩な収納ポケット］

上部の収納部は前面側にメイン収納を備え、背面側には14インチのPCまたはiPadを収納できるポケットを備えています。

サイドポケットには、三脚やペットボトル、傘などを収納できます。

［撥水生地］

バッグ表面には撥水加工を施した、耐久性に優れた生地を採用しています。

PGYTECH OneGo Lite バックパック 詳細／購入

● OneGo Lite Backpack 12L (マットブラック)

販売価格：税込12,760円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-613

・Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング

順次発売予定

● OneGo Lite Backpack 12L (クリーム)

販売価格：税込12,760円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-614

・Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング

順次発売予定

● OneGo Lite Backpack 12L (ライラック)

販売価格：税込12,760円

・PGYTECH JAPAN公式サイト

https://pgytech-japan.com/products/p-cb-615

・Amazon／楽天市場／Yahoo!ショッピング

順次発売予定

● PGYTECH JAPAN 公式サイト

https://pgytech-japan.com

【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県博多市にてドローン総合施設を運営しております。関係会社である株式会社セキドパートナーズでは、他社と共同で次世代農業関連の研究・開発事業を行うプロジェクト「春日部みどりのPARK共同事業体」を発足し、次世代農業関連技術・製品の研究・開発を進めています。

【セキドオンラインストア】

【DJI認定ストア 東京虎ノ門】

【DJI認定ストア 福岡博多】

＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞

お問い合わせフォーム：

https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254

受付時間：平日11:00～17:00

TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837