【ららぽーとEXPOCITY】大阪に、チーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪」が3月10日（火）より期間限定出店。専門店こだわりの多彩なチーズスイーツが勢ぞろい。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社: 北海道千歳市、代表取締役社長：上村 成門)が展開するチーズスイーツ専門店「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」は、2026年3月10日 (火)～2026年3月23日(月)に、ららぽーとEXPOCITY（大阪府）に期間限定出店いたします。本催事では、お土産やギフトにおすすめの一番人気商品『チーズケーキ ナウ』や、季節限定商品『チーズケーキサンド・ラズベリー』など、チーズスイーツ専門店ならではの多彩なチーズスイーツをご用意いたしました。

出店概要

■ 出店期間：2026年3月10日(火)～2026年3月23日(月)

■ 営業時間 : 10時～20時

※土日・祝10時～21時まで営業

※3月23日(月)19時閉店

■ 開催場所：ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/ (https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/expocity/)

■ 取扱商品(一例）

・人気の2種の味わいが楽しめるアソート「チーズケーキ ナウ アソート 10個入」

・【季節限定】ラズベリーベイクドチーズケーキをアーモンドサブレでサンドしたチーズケーキサンド

「チーズケーキサンド・ラズベリー」

・【季節限定】ナッツのコクとショコラの奥深い味わいが調和したチーズケーキサンド

「チーズケーキサンド・ナッティショコラ」

・クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ

「チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム」

・チーズの塩味とメープルの甘さが、クセになるあまじょっぱさ「チーズ&マカダミア チョコレート」

・Now on Cheese♪で人気のチーズ感のつよいラングドシャサンド

「クラシックチーズサンド・アソート」

注目商品

人気の2種の味わいが楽しめるアソート。

人気の2種の味わいが楽しめるアソート。カマンベールチーズとエダムチーズにほんのりレモンをきかせて仕上げた「カマンベール&エダム」。

カラメルとチーズのあじわい「カラメル」。2種類のチーズケーキ ナウを詰め合わせにしたギフトにもおすすめの一品です。

【内容量】10個入 （各5個入）

【価 格】2,484円（税込）

季節限定商品

チーズケーキサンド・ラズベリーチーズケーキサンド・ラズベリー

春を華やかに彩るチーズケーキサンド。

オーストラリア産クリームチーズをベースに、粒感を残した爽やかな酸味のラズベリージャムを合わせ、桜色の見た目が春らしいスイーツ。じっくり焼き上げたなめらかな口当たりのラズベリーベイクドチーズケーキを、香ばしい味わいのアーモンドサブレでサンドし、甘味と酸味とコクが調和する一品に仕上げました。

【内容量】1個

【価 格】432円（税込）

チーズケーキサンド・ナッティショコラチーズケーキサンド・ナッティショコラ

ナッツのコクとショコラの奥深い味わいが調和したチーズケーキサンド。

ヘーゼルナッツとアーモンドの2種のナッツペーストを合わせたナッティショコラベイクドチーズケーキを、香ばしく焼き上げたアーモンドサブレでサンドしました。ナッツの芳醇な味わいがチーズのコクと調和し、チョコレートの奥深さを引き立てました。

【内容量】1個

【価 格】432円（税込）

Now on Cheese♪ こだわりのチーズスイーツ

チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム【一番人気】チーズケーキ ナウ カマンベール & エダム

クラシックなチーズケーキをイメージして作った、かわいらしい一口サイズのスイーツ。

しっとりケイク生地にはカマンベールチーズとエダムチーズを使い、ほんのりレモンでアクセントをプラス。さらに、2種類のチーズを練り込んだチョコレートで華やかに仕上げ、チーズケーキのおいしさをぎゅっととじこめました。

【内容量】6個入

【価 格】1,490円（税込）

チーズケーキ ナウ カラメルチーズケーキ ナウ カラメル

コクのあるカラメルチーズケーキをイメージしたスイーツ。

しっとりとした焼き色の美しい生地には、カラメル、カマンベールチーズ、エダムチーズを合わせました。さらに、ほんのり塩味のあるゴルゴンゾーラチョコレートをアクセントに加え、しっかりとした味わいに仕上げています。

【内容量】6個入

【価 格】1,490円（税込）

チーズ&マカダミア チョコレートチーズ&マカダミア チョコレート

チーズの塩味とメープルの甘さが、クセになるあまじょっぱさ。

コクのあるチェダーチーズチョコレートで、カリッと食感のキャンディングマカダミアナッツを包み込みました。仕上げにメープルシュガーをトッピングし、チーズの塩味とメープルの甘味が絶妙に絡み合う、クセになるあまじょっぱい味わいに仕上げています。

【内容量】60g

【価 格】1,350 円（税込）

ナウオンチーズBOXナウオンチーズBOX

チーズを堪能する、2種のサンドと爽やかケーキの詰め合わせ。

しっかりとしたチーズ感のラングドシャ「クラシックチーズサンド スモーク＆ カマンベール」と「クラシックチーズサンド カラメル＆ゴルゴンゾーラ」。カマンベールとエダムチーズにほんのりレモンをきかせて仕上げた「チーズケーキ ナウ カマンベール＆エダム」を一度に楽しめる一箱です。

【内容量】12個入

【価 格】2,268円(税込)

ナウ オン チーズ ギフトナウ オン チーズ ギフト

ナウ オン チーズを代表する３種の詰め合わせギフト。

カマンベールチーズとエダムチーズにほんのりレモンをきかせて仕上げた「チーズケーキ ナウ カマンベール＆エダム」、スモーキーな風味が魅力的なクラシックチーズサンドより「スモークチーズ＆カマンベール」としっかりとしたチーズ感の「カラメル＆ゴルゴンゾーラ」を詰め合わせた、ギフトにもおすすめな一品です。

【内容量】21個入

【価 格】3,240円（税込）

クラシックチーズサンド・アソートクラシックチーズサンド・アソート

Now on Cheese♪で人気のチーズ感のつよいラングドシャサンド。

スモーキーな風味が魅力的な「スモークチーズ&カマンベール」としっかりとしたチーズ感の「カラメル&ゴルゴンゾーラ」2種のサンドをアソートにしました。

【内容量】18枚入

【価 格】2,322 円（税込）

※掲載商品は売れ行きにより完売している場合もございます。

「Now on Cheese♪(ナウ オン チーズ)」ブランド概要

関東に5店舗で展開するチーズスイーツ専門店。チーズが主役のスイーツを通じて、香り、味わい、口どけまで、チーズの魅力を存分に体験できます。数種類のチーズを組み合わせ、個性豊かに仕上げた本格的な味わいに、さりげない遊び心を添えて、チーズ好きの心を満たすこだわりのお菓子をお届けします。

Now on Cheese♪公式HP：https://nowoncheese.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。