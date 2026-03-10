「お店で焼いた アップルパイ」が3月17日（火）より順次登場！りんごの果実感とバター香るサクサク食感を手軽に楽しめます！
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」より、新商品「お店で焼いた アップルパイ」を、3月17日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次発売いたします。(※1)
「セブンカフェ ベーカリー」はお店のオーブンで仕上げに焼き上げることで、香ばしさと食感が楽しめ、本格的な味わいをコンビニで手軽に体験できるとご好評いただいております。
本商品は、りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、ひと口目から果実感を楽しめる、アップルパイです。発酵バターを使用したパイ生地は、豊かな香りが広がります。できたてならではのサクっとしたアップルパイを片手で手軽に味わうことができ、移動中や仕事の合間など、生活の変化が多いこの時期に、日常の中でホッと一息つける「温かい幸せ」をお楽しみください。
お店で焼き上げる、りんごが主役のアップルパイ
■お店で焼いた アップルパイ
価格：260円（税込280.80円）
発売日：3月17日（火）～順次
※一部エリアでは3月24日（火）～順次
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
※取り扱い店舗限定
セブンカフェ ベーカリー取り扱い店舗はHPをご確認ください。
りんごの具材感
りんごの果実感が広がる、アップルパイです。りんご果肉とりんごソースを組み合わせ、食感とジューシーさ、甘さと酸味のバランスにこだわりました。りんごの味わいを楽しめる、満足感の高い仕立てです。
バター香る、香ばしいパイ生地
パイ生地には発酵バターを使用し、香り高く、軽やかなサクッとした食感に仕上げました。りんごの具材感を引き立てる香ばしい味わいが特長です。お店で焼くからこそ感じられる、豊かな香りと食感をお楽しみください。
「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップ（一例）
■お店で揚げたカレーパン
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国
パン生地には、専用のパン粉を使用することで、中はフワッと外はサクサクとした食感が楽しめます。カレールウは、あめ色になるまで炒めた玉ねぎを使用。30種類以上のスパイスをブレンドし、ブイヨンを加えて煮込むことで、野菜の旨味を凝縮しました。
■お店で焼いたふんわりメロンパン
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
※取り扱い店舗限定
セブンカフェ ベーカリー人気No.1商品。風味豊かなしっとり生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパンです。
■お店で焼いたサクサククロワッサン
価格：176円（税込190.08円）
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
※取り扱い店舗限定
サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサンです。
■お店で焼いたチョコクッキー
価格：186円（税込200.88円）
販売エリア：全国（沖縄県を除く）
※取り扱い店舗限定
外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。
■お店で揚げたソーセージドーナツ
価格：149円（税込160.92円）
販売エリア：全国（北海道除く）
こだわりのパン生地で、ポークソーセージを包みました。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てています。
■お店で揚げたシュガードーナツ
価格：130円（税込140.40円）
販売エリア：全国（北海道、神奈川県の一部店舗を除く）
ふんわり食感のドーナツを、揚げたてで、グラニュー糖をまぶしてお召し上がりください。
※購入時、シュガーを受け取り、袋に入れて振ってからお召し上がりください。
取り扱い店舗、商品はこちらからご確認ください。
URL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/
担当者コメント
3月は気温差が大きく、何かと慌ただしくなる時期。だからこそ、お客様の心にそっと寄り添える商品をお届けしたいという想いから、「お店で焼いた アップルパイ」を開発しました。りんごの果肉感や酸味のバランス、発酵バターを使用したパイ生地を店内で仕上げで焼き、本格的な味わいをセブン‐イレブンで手軽に楽しめる一品に仕上げました。ぜひこの機会に、香ばしいパイ生地とりんごの香りをお楽しみください。
