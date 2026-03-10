既存分譲マンションの“インターネット高速化困難”を解消　つなぐネット×翔設計、グランドメゾン池袋一番館に光配線方式の全戸一括インターネットを導入

アルテリア・ネットワークス株式会社

アルテリアグループの株式会社つなぐネットコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：臥雲 敬昌、以下、つなぐネット）と、株式会社翔設計（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-15、代表取締役：貴船 美彦、以下、翔設計）は、両社の協業により、既存分譲マンション「グランドメゾン池袋一番館」（総戸数138戸、1985年竣工、築40年）へ、マンション全戸一括インターネット接続サービス「UCOM光 レジデンス」を光配線方式（建物まで上下最大10Gbps、各住戸まで上下最大1Gbps※1）で導入しました。大規模修繕工事にあわせてインターネット用配管を新設し、各住戸までの光配線化を実現しています。

背景・課題と、本件導入の意義

グランドメゾン池袋一番館 外観

近年、在宅勤務やオンライン学習、動画視聴などの普及に伴い、集合住宅でも高速かつ安定したインターネット環境の必要性が高まっています。一方、築年数の経過したマンションでは、建物内部の配管や設備スペースの制約により各住戸まで光ケーブルを引き込みづらく、VDSL方式など従来の配線方式からの更新が進まないケースが少なくありません。

グランドメゾン池袋一番館は、築40年を迎える分譲マンションで、従来は個別加入によるVDSL方式のインターネットを利用していましたが、住民からは高速化への要望が寄せられていました。一方で、建物の構造上、光配線方式への移行は難しく、既存マンション特有の制約が導入の障壁となっていました。こうした状況を踏まえ、つなぐネットと翔設計は大規模修繕工事の機会を活用し、専用配管を新設することで物理的な制約を解消し、光配線方式の導入を可能にしました。

導入のポイント（両社協業による解決アプローチ）

導入物件の概要

- 大規模修繕と連動した専用配管の新設翔設計が建物の構造・制約を踏まえて配管ルートを設計し、大規模修繕工事と一体で施工。工事工程の整合により、調整にかかる負荷を最適化しました。- 「UCOM光 レジデンス」光配線方式の全戸一括導入つなぐネットがマンション全体のネットワーク設計・提供を担い、管理組合の決議を経て各住戸まで光配線を敷設。全戸一括型への移行により、従来の個別加入時と比べて、1戸あたりの利用料を安く設定することが可能になりました。- 従来の配管制約を克服し、高速・安定した通信環境を確保専用配管新設と光配線方式の採用により、従来のVDSL方式から転換を図り、マンション全体として高速かつ安定した通信環境へ更新しました。耐久性が高く長距離でも信号劣化の少ない光ファイバーを各住戸まで配線することで、高速・大容量通信に対応するとともに、将来の技術進歩による通信速度向上にもケーブルの引き直しなしで対応可能な構成としています。将来的な更新性と入居ニーズへの適合を高め、資産価値の維持・向上に資する取り組みとしています。

■ 物件名：グランドメゾン池袋一番館

■ 所在地：東京都

■ 総戸数：138戸

■ 竣工年月（築年数）：1985年6月（築40年）

■ 従来方式：VDSL方式（個別加入）

■ 導入サービス：UCOM光 レジデンス（光配線方式）

■ 導入形態：管理組合の決議を経て全戸一括導入

■ 工事内容：大規模修繕時にインターネット用配管を新設し、各住戸まで光配線を敷設

■ サービス提供開始日：2026年3月1日

今後の展望：建築と通信、それぞれの専門性を生かした連携

通信設備の更新は、大規模修繕の機会に限らず、建物の構造や配管ルートなどの条件に応じて、さまざまな導入の選択肢が考えられます。翔設計が建物条件を踏まえた設計・施工を担い、つなぐネットがマンション全体のネットワーク設計とサービス提供を行うことで、各物件に適した通信環境の整備を支援します。

電気・ガス・水道と同様に重要性が高まる通信インフラの安定化・高度化を通じ、住環境の向上と資産価値の維持・向上に貢献してまいります。

▼つなぐネット：マンション全戸一括インターネットサービスについて

https://www.tsunagunet.com/internet/index.html

▼翔設計：分譲マンション向け高速インターネット回線設置サービスについて

https://www.sho-daikibosyuzen.jp/bn-top/bn-sv-top/bn-sv-jto/high-speed-internet/

※1 本サービスはベストエフォート式のサービスのため、実使用速度を保証するものではありません。速度は技術規格上での最大値であり、通信速度は時間帯・状況等により異なる場合があります。

＜株式会社つなぐネットコミュニケーションズ 会社概要＞

代表者 代表取締役社長 臥雲 敬昌

所在地 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

設立 2001年1月24日

URL https://www.tsunagunet.com/

＜株式会社翔設計 会社概要＞

代表者 代表取締役 貴船 美彦（一級建築士）

所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-24-15 鈴福ビル

設立 1985年2月22日

URL https://www.sho-sekkei.co.jp/

