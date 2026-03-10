“折りたたみスマホ(Fold)”に最適設計。iPhoneやiPadでも使える、MagSafe対応のグリップスタンド「Butterfly HOLD」の予約販売を4月29日まで実施

株式会社39thanks

生活雑貨を取り扱う株式会社39thanks(所在地：福岡県福岡市)は、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、MagSafeに対応したカード型グリップスタンド｜Butterfly HOLD(バタフライ・ホールド)の予約応援購入を2026年4月29日(水)まで実施しています。

本製品は、“折りたたみスマホ(Fold)”に最適化したカード型グリップスタンドで、開くとスタンドの接地面積が従来品と比べて「2倍」に拡張します。さらに「両手グリップ」しやすくなる構造のため、端末をしっかりとホールドできます。

本製品は折りたたみスマホの他にも、iPad等のタブレットやiPhoneを含むスマートフォンでも幅広くご利用いただけます。

■Makuakeサイト https://www.makuake.com/project/39thanks05/

本プロジェクトは、2026年3月10日(14:00)～4月29日迄、予約応援購入を受付けを実施します。

開いて「2倍」拡張するスタンド

手のひらに収まるミニマルデザインで、開いてスタンド展開できます。

折りたたみスマホ（Fold）に最適設計し、スタンド接地面積が従来品と比べて「2倍」に。

スタンドとして接地面積が広いから、iPad等のタブレットでも安定して使え、iPhone等のスマートフォンでも利用可能です。

「両手グリップ」で、折りたたみスマホの操作性がアップ

「両手」で握りやすいので、折りたたみスマホのホールド感が抜群にいい。

両手ホールドで、文字入力が快適になり、マルチタスクの操作性がアップ。

両手でしっかり握れるので、グリップ力が上がり、ゲームにも最適です。

iPhoneを含むスマートフォン全般でも「両手持ち」しやすい

iPhoneを含む他スマートフォンでも、幅広くご利用できます。スマホの片手操作は、いつの間にか姿勢が傾いたり猫背になりがちです。これを「両手持ち」に変えるだけで、自然と胸が開いて肩幅が広がり、長時間でも姿勢をキープし、体に負担の少ない楽な姿勢で視聴を楽しめます。

グリップできる範囲が広いので、カメラ撮影も長時間しやすくなっています。

Galaxyの無線充電位置に合わせたサイズ設計

本製品は、Galaxy Z Foldの無線充電位置に沿った形状設計です。装着時にカメラ周辺への干渉がないので、本製品を取り付ける際に浮き上がることもなく、しっかり装着できます。

Butterfly HOLD（バタフライ・ホールド）

● カラー/ブラック

● 素材/PU・マグネット

● 重量(約)/92g

● サイズ(約)/横幅67.4×高さ95.5×厚み12.7mm（閉じたサイズ）・横幅137×高さ95.5×奥行48mm（スタンドに展開したサイズ）

● カード収納枚数/１枚

● 対応機種/Galaxy Z Foldシリーズ（7・6・5）、Google Pixel Pro Foldシリーズ（10・9）、nubia Fold、iPad・タブレット（8～11インチ程度）、iPhone・androidスマートフォン（～6.9インチ程度）

※本製品は、Galaxy Z Fold7の端末サイズ（横幅）に合わせた設計となっています。

※本製品のご利用には、MagSafeに対応したケースもしくは、メタルシールを端末背面に装着する必要があります。

Makuake プロジェクト概要

◯商品名 ： 折りたたみFoldやスマホに。開けばスタンド、両手グリップ

｜Butterfly HOLD（バタフライ・ホールド）

◯期間 ： 2026年3月10日(14:00)～4月29日まで

◯URL ：https://www.makuake.com/project/39thanks05/

◯リターン品： Butterfly HOLD 3,980円～ 他、セット品あり

※表記価格は、税込・送料込み価格となります。

会社概要

名称 ： 株式会社39thanks

事業内容： アクセサリ雑貨などの企画・開発・EC販売

代表 ： 原 洋

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神二丁目3番10号 天神パインクレスト719号

TEL ： 080-8728-6255

メール ： info@39thanks.com

HP ： https://www.39thanks.com

※本プレスに記載されている各会社・製品名は一般に各社の商標または登録商標です。この製品またはサービスは、各社製品およびサービスと提携、推奨などの関係にあるものではありません。あらかじめご了承ください。