【北九州最大級】約400名のママが 北九州メディアドーム に集結　設立以来初のバレーボールフェスタ開催

株式会社なかやしき
ママの笑顔が、地域のミライ。

スポーツを通じて、ママ世代の健康促進と地域コミュニティのつながりを生み出すことを目指しています。


大会概要

北九州市にて、女性・子育て世代の健康促進と地域コミュニティの活性化を目的とした
「なかやしき杯北九州市ママさんバレーボールフェスタ」を開催いたします。


本大会には


・ママさんバレーボール　29チーム
・初心者バレーボール　8チーム


合計 37チーム が参加し、選手・関係者が約400名 が集まる北九州最大級の大会となります。


開会式では、福岡を中心に活躍するタレント中上真亜子が司会を務め、大会を盛り上げます。


メディアドームで初めてのバレーボール大会

会場となる北九州メディアドームにはバレーボール設備が備わっているものの、設立以来これまでバレーボール大会として活用された実績はありませんでした。


本大会では安全な競技環境を整えるため、現在のスポーツマットの上に、国際大会でも使用されるバレーボール専用フロア材Taraflex sports flooring（タラフレックス）を５コート全面に敷設し、大会を開催します。


これにより、メディアドームがバレーボール競技会場として活用可能であることを実証し、将来的には全国大会やプロ大会の誘致など、新たなスポーツ活用の可能性を広げることを目指しています。



現在敷設のスポーツマット。この上にタラフレックスを全面敷設します。敷設は3月12日

大会開催の背景

本大会ではスポーツを通じて、次の取り組みを推進します。


・ママさんバレーボール競技人口の拡大
・女性・子育て世代の心身の健康促進
・地域コミュニティの活性化
・公共施設の新たな活用


開催概要

【大会名】なかやしき杯北九州市ママさんバレーボールフェスタ


【日時】2026年3月15日（日）


【会場】北九州メディアドーム


【参加チーム】
ママさんバレー　29チーム
初心者バレー　8チーム


合計37チーム


■参加人数
約400名


当日スケジュール

8:45　受付開始


9:15　参加者集合


9:30　開会式


10:00　試合開始


メディア関係者の皆様へ

本大会では開会式および試合の様子をご取材いただけます。
地域スポーツイベントとしての様子や、北九州メディアドームの新たな有効活用、ママ世代の交流の場としての大会の雰囲気などを撮影いただけます。


■おすすめ取材時間


9:30　開会式（司会：中上真亜子）
約400名の参加者が一堂に会し大会がスタートします。


※開会式の最後に全チーム集合写真撮影
参加37チームによる集合写真を撮影予定です。


10:00　試合開始
各コートで試合がスタートします。



大会HP


なかやしき杯北九州市ママさんバレーボールフェスタ(https://nakayashiki-g.co.jp/volleyballfesta/)


主催者会社概要


会社名　：株式会社なかやしき


代表者名：代表取締役　中屋敷　善太郎


所在地　：福岡県北九州市小倉北区上到津2丁目３-９


事業内容：北九州で創業137年。住環境を一貫体制でプロデュースしている総合住宅会社です。


HP　　　：https://nakayashiki-g.co.jp/


Instagram：https://www.instagram.com/nakayashiki.home


※最新ニュースはInstagramで配信しております。



