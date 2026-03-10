累計販売台数9万台超の人気多機能ファンに、トレンド感のある新色が仲間入り！「ハンズフリー5wayスリムファン」の新色をLife on Productsより発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは「ハンズフリー5wayスリムファン」の2026年新色・ベージュを2026年3月25日（水）より販売開始いたします。

「すべての機能が便利」と支持を集めた1台5役のハンズフリーファン

ハンディ、卓上、スマホスタンド、ハンズフリー、モバイルバッテリーの5役で、

ご購入者の方から「本当に便利」「2つ折りでコンパクトな点もいい」と高評価いただき、

累計販売数9万台超の「ハンズフリー5wayスリムファン」。

この人気アイテムに、トレンド感のある新色・ベージュが登場しました。

くすみ系のシックな色みでコーデに馴染み、シックな印象に。

モバイルバッテリー機能搭載で、外出時の急な電池不足にも対応。

付属のネックストラップを付ければ、ハンズフリーで使用でき、

お子様とのお出かけや買い物、アウトドアでも重宝します。

マルチ機能のため、これ1台あれば室内でも屋外でも、様々なシーンで活躍して便利です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「ハンズフリー5wayスリムファン」LCAF007

価格：2,728円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf007/

POINT1■選べる5通りの使い方

ハンディファンや卓上だけでなく、

スマホスタンドやハンズフリー、

モバイルバッテリー機能で

アウトドアやデスクワークでも

さまざまに使っていただける

5WAYハンズフリーファンです。

POINT2■薄型コンパクトで持ち運びも◎

バッグやポケットに収納しやすいサイズで、

持ち運びに便利。

使用しない時は、引き出しや棚などの

僅かなスペースに収納可能です。

POINT3■モバイルバッテリー機能付き

モバイルバッテリー機能搭載のため、

お出かけ中のバッテリー切れにも対応。

野外フェスやアウトドア時にあると安心です。

POINT4■スマホスタンドにもなる優れもの

スマホスタンドにもなるデザイン。

本体にスマホを置けば、涼みながら動画視聴、

ゲームなどが可能です。

外出時やアウトドアにも便利。

POINT5■自由自在な角度調節

卓上やハンズフリーなどでの使用時は、

風を送りたい角度に合わせて

自由に調節可能なので屋内外を問わず使える

便利な設計。

POINT6■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。お好みに合わせて最適な風量をお選びください。

POINT7■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると

パーツが分離。

万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい

安全仕様です。

ストラップの取り付けは、

連結部分を強く引っぱって外し、

本体両端のストラップホールに、

ネックストラップの先端を通してください。

商品仕様

リリーホワイト（LW）スモーキーブルー（SB）ベージュ（BG）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/389_1_e02f16fb0264c083cee58ee64f202bfe.jpg?v=202603101051 ]

販売情報

■2026年3月10日（火）より新色をLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf007

■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト

ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供