累計販売台数9万台超の人気多機能ファンに、トレンド感のある新色が仲間入り！「ハンズフリー5wayスリムファン」の新色をLife on Productsより発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは「ハンズフリー5wayスリムファン」の2026年新色・ベージュを2026年3月25日（水）より販売開始いたします。
「すべての機能が便利」と支持を集めた1台5役のハンズフリーファン
ハンディ、卓上、スマホスタンド、ハンズフリー、モバイルバッテリーの5役で、
ご購入者の方から「本当に便利」「2つ折りでコンパクトな点もいい」と高評価いただき、
累計販売数9万台超の「ハンズフリー5wayスリムファン」。
この人気アイテムに、トレンド感のある新色・ベージュが登場しました。
くすみ系のシックな色みでコーデに馴染み、シックな印象に。
モバイルバッテリー機能搭載で、外出時の急な電池不足にも対応。
付属のネックストラップを付ければ、ハンズフリーで使用でき、
お子様とのお出かけや買い物、アウトドアでも重宝します。
マルチ機能のため、これ1台あれば室内でも屋外でも、様々なシーンで活躍して便利です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ハンズフリー5wayスリムファン」LCAF007
価格：2,728円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf007/
POINT1■選べる5通りの使い方
ハンディファンや卓上だけでなく、
スマホスタンドやハンズフリー、
モバイルバッテリー機能で
アウトドアやデスクワークでも
さまざまに使っていただける
5WAYハンズフリーファンです。
POINT2■薄型コンパクトで持ち運びも◎
バッグやポケットに収納しやすいサイズで、
持ち運びに便利。
使用しない時は、引き出しや棚などの
僅かなスペースに収納可能です。
POINT3■モバイルバッテリー機能付き
モバイルバッテリー機能搭載のため、
お出かけ中のバッテリー切れにも対応。
野外フェスやアウトドア時にあると安心です。
POINT4■スマホスタンドにもなる優れもの
スマホスタンドにもなるデザイン。
本体にスマホを置けば、涼みながら動画視聴、
ゲームなどが可能です。
外出時やアウトドアにも便利。
POINT5■自由自在な角度調節
卓上やハンズフリーなどでの使用時は、
風を送りたい角度に合わせて
自由に調節可能なので屋内外を問わず使える
便利な設計。
POINT6■3段階風量にリズム風モードも搭載
弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。お好みに合わせて最適な風量をお選びください。
POINT7■安全仕様のネックストラップ
ストラップに強い負荷が一時的にかかると
パーツが分離。
万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい
安全仕様です。
ストラップの取り付けは、
連結部分を強く引っぱって外し、
本体両端のストラップホールに、
ネックストラップの先端を通してください。
商品仕様
リリーホワイト（LW）
スモーキーブルー（SB）
ベージュ（BG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/389_1_e02f16fb0264c083cee58ee64f202bfe.jpg?v=202603101051 ]
販売情報
■2026年3月10日（火）より新色をLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf007
■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供