累計販売台数9万台超の人気多機能ファンに、トレンド感のある新色が仲間入り！「ハンズフリー5wayスリムファン」の新色をLife on Productsより発売

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは「ハンズフリー5wayスリムファン」の2026年新色・ベージュを2026年3月25日（水）より販売開始いたします。


「すべての機能が便利」と支持を集めた1台5役のハンズフリーファン




ハンディ、卓上、スマホスタンド、ハンズフリー、モバイルバッテリーの5役で、


ご購入者の方から「本当に便利」「2つ折りでコンパクトな点もいい」と高評価いただき、


累計販売数9万台超の「ハンズフリー5wayスリムファン」。


この人気アイテムに、トレンド感のある新色・ベージュが登場しました。


くすみ系のシックな色みでコーデに馴染み、シックな印象に。



モバイルバッテリー機能搭載で、外出時の急な電池不足にも対応。


付属のネックストラップを付ければ、ハンズフリーで使用でき、


お子様とのお出かけや買い物、アウトドアでも重宝します。


マルチ機能のため、これ1台あれば室内でも屋外でも、様々なシーンで活躍して便利です。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「ハンズフリー5wayスリムファン」LCAF007
価格：2,728円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaf007/




POINT1■選べる5通りの使い方

ハンディファンや卓上だけでなく、


スマホスタンドやハンズフリー、


モバイルバッテリー機能で


アウトドアやデスクワークでも


さまざまに使っていただける


5WAYハンズフリーファンです。








POINT2■薄型コンパクトで持ち運びも◎

バッグやポケットに収納しやすいサイズで、


持ち運びに便利。


使用しない時は、引き出しや棚などの


僅かなスペースに収納可能です。








POINT3■モバイルバッテリー機能付き

モバイルバッテリー機能搭載のため、


お出かけ中のバッテリー切れにも対応。


野外フェスやアウトドア時にあると安心です。








POINT4■スマホスタンドにもなる優れもの

スマホスタンドにもなるデザイン。


本体にスマホを置けば、涼みながら動画視聴、


ゲームなどが可能です。


外出時やアウトドアにも便利。








POINT5■自由自在な角度調節

卓上やハンズフリーなどでの使用時は、


風を送りたい角度に合わせて


自由に調節可能なので屋内外を問わず使える


便利な設計。








POINT6■3段階風量にリズム風モードも搭載

弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。お好みに合わせて最適な風量をお選びください。








POINT7■安全仕様のネックストラップ

ストラップに強い負荷が一時的にかかると


パーツが分離。


万が一の時も首にストラップが巻き付きにくい


安全仕様です。


ストラップの取り付けは、


連結部分を強く引っぱって外し、


本体両端のストラップホールに、


ネックストラップの先端を通してください。







商品仕様




リリーホワイト（LW）

スモーキーブルー（SB）

ベージュ（BG）


販売情報


■2026年3月10日（火）より新色をLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaf007



■2026年3月25日（水）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト




ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。



