【宮城県の総合進学塾あすなろ学院】中学生対象『春期講習会』令和8年3月24日（火）にスタート！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研スタディエ（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）が展開する、宮城県の総合進学塾あすなろ学院は、令和8年3月24日（火）に中学生対象『春期講習会』を開講いたします。

あすなろ学院 春期講習会

◆中学準備も、定期テスト対策も、あすなろ学院の春期講習から！

新中学1年生は、小学校からさらに内容が深化して、論理的思考が求められるなど、学びの意義や目的が変化します。春期講習でこの変化に順応できるよう学習していきます。

新中学2年生と中学3年生は、新学年に向けて、これまでに習った内容をしっかりと復習します。

◆信頼と実績の集団指導！

新中2は6日間。新中3は7日間。

学年が上がって内容もより深くなり、前年の知識を求められる科目も……。

そのため、重要単元の復習と類題の演習で5教科を徹底復習！

自信をもって新学年に臨むための準備をしましょう！

新中1は6日間。

小学生で習った重要単元の復習や、中学生に向けた授業の先取りを実施！

事前にしっかり身につけることで、忙しい4月の学習面を全面サポート！

新中１～中３春期日程

◆新中３生対象の英単語暗記大会も実施！

新中3は3月24日（火）に英単語暗記大会を実施します。

今まで習った単語から、約300語ほど厳選した重要単語を事前に練習。

当日に単語テストを実施して定着を図ります。

満点合格目指して頑張ろう！

◆先生１対生徒２で100分の充実したあすなろ個別指導学院の個別指導

※先生1対生徒1で50分も可能です。

※個別指導は新小1～新高3までご受講いただけます。

個別指導学院春期日程

春 期：2026年3月24日（火）からスタート

教 科：数学（算数）・英語・国語・理科・社会

詳細はコチラ(https://www.asunarogakuin.jp/56653/)からご確認ください。

■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）

学研スタディエは、「すべての人が心ゆたかに生きることを願い、今日の感動・満足・安心と、明日への夢・希望を提供します」のグループ理念のもと、国内外学習塾事業を通じて社会に貢献することを目指しています。

代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏

本社所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目32-10

Webサイト：https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開