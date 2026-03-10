【宮城県の総合進学塾あすなろ学院】中学生対象『春期講習会』令和8年3月24日（火）にスタート！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 学研スタディエ（埼玉・さいたま市／代表取締役社長：亀谷眞宏）が展開する、宮城県の総合進学塾あすなろ学院は、令和8年3月24日（火）に中学生対象『春期講習会』を開講いたします。
あすなろ学院 春期講習会
◆中学準備も、定期テスト対策も、あすなろ学院の春期講習から！
新中学1年生は、小学校からさらに内容が深化して、論理的思考が求められるなど、学びの意義や目的が変化します。春期講習でこの変化に順応できるよう学習していきます。
新中学2年生と中学3年生は、新学年に向けて、これまでに習った内容をしっかりと復習します。
◆信頼と実績の集団指導！
新中2は6日間。新中3は7日間。
学年が上がって内容もより深くなり、前年の知識を求められる科目も……。
そのため、重要単元の復習と類題の演習で5教科を徹底復習！
自信をもって新学年に臨むための準備をしましょう！
新中1は6日間。
小学生で習った重要単元の復習や、中学生に向けた授業の先取りを実施！
事前にしっかり身につけることで、忙しい4月の学習面を全面サポート！
新中１～中３春期日程
◆新中３生対象の英単語暗記大会も実施！
新中3は3月24日（火）に英単語暗記大会を実施します。
今まで習った単語から、約300語ほど厳選した重要単語を事前に練習。
当日に単語テストを実施して定着を図ります。
満点合格目指して頑張ろう！
◆先生１対生徒２で100分の充実したあすなろ個別指導学院の個別指導
※先生1対生徒1で50分も可能です。
※個別指導は新小1～新高3までご受講いただけます。
個別指導学院春期日程
春 期：2026年3月24日（火）からスタート
教 科：数学（算数）・英語・国語・理科・社会
詳細はコチラ(https://www.asunarogakuin.jp/56653/)からご確認ください。
■株式会社学研スタディエ（Gakken Study et Co., Ltd.）
学研スタディエは、「すべての人が心ゆたかに生きることを願い、今日の感動・満足・安心と、明日への夢・希望を提供します」のグループ理念のもと、国内外学習塾事業を通じて社会に貢献することを目指しています。
代表者：代表取締役社長 亀谷 眞宏
本社所在地：〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5丁目32-10
Webサイト：https://www.gakken-studyet.com/company/?msclkid=3be6e783ab1b11ec9170e032766be0dd
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開