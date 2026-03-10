【3/20・3/21】三重・VISONに動物園がやってくる？！

株式会社カーゾック2026年3月20日（金・祝）・21日（土）開催「出張どうぶつ園」

株式会社カーゾックが運営するkiond(所在地：三重県多気町／本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：栗林 由幸)は、「ごかつら池どうぶつパーク」とのコラボレーション企画として、2026年3月20日(金・祝)・21日(土)の2日間、「出張どうぶつ園」を開催いたします。

三重県多気町にある動物園「ごかつら池どうぶつパーク」の動物たちが、kiond（キオンド）前の芝生広場に集合！当日は、動物たちとの触れ合い体験に加え、園長や飼育員から動物たちの知られざるエピソードや毎日の暮らしについて直接お話が聞ける貴重なイベントです。また、kiondならではの手作りマグネット体験や、焚き火体験もお楽しみいただけます。お子様はもちろん、大人の方にも動物たちとの心あたたまる触れ合いを楽しんでいただけます。

■イベントの見どころ

春休みの思い出作りに！動物・自然にふれる特別な体験

１.おやつ体験

動物たちとの触れ合いを通して、命の大切さと動物との素敵な共生について学べる貴重な体験！直接おやつをあげながら、人と動物の関わりを感じることができます。間近で感じる動物たちの温かさは、きっと心に残る体験に。

２.動物マグネットづくり

世界に一つだけの可愛いひつじ・アルパカマグネットを作ろう！マグネット素材には、綿や毛糸のほかにひつじとアルパカの毛をお手入れした際に集まった本物の毛も！実際のふわふわとした手触りも体験できる特別なワークショップです。かわいくぷっくりと仕上げよう。

３.焚火でマシュマロ焼き

美しい森を眺めながら、自分たちで薪をくべて火を育てる本格的な焚き火体験をお楽しみいただけます。パチパチと音を立てる炎でマシュマロを焼いて味わう、自然との一体感を感じられる特別な時間です。

イベント概要

■開催日時：3月20日（金・祝）11:00～15:00

3月21日（土）10:30～15:00

※荒天中止

※動物福祉の観点から体験時間を決めております。

■開催場所：VISON（ヴィソン）内 kiond木育広場

■体験内容：

〇おやつ体験

参加費：無料（エサやり体験：300円／1カップ）

〇動物マグネット作り

参加費：500円／1個

〇焚火でマシュマロ焼き体験

参加費：300円／マシュマロ2個

■参加方法： 予約不要、当日参加可能

施設概要

ごかつら池どうぶつパークについて

施設名：ごかつら池どうぶつパーク

所在地：〒519-2174 三重県多気郡多気町五桂992

三重県多気町にある「ワンヘルス（One Health）」の理念を大切にする動物園。人・動物・生態系が健康に支え合う持続可能な社会を目指し、動物とのリアルなふれあいを通じて命の大切さを伝えています。地域への出張動物園サービスも積極的に展開中。

ごかつら池どうぶつパーク HP :https://gokatsura.jp/kiond（キオンド）について

施設名：木と森の体験施設 kiond

所在地：〒519-2170 三重県多気郡多気町ヴィソン672-1 木育

「VISON（ヴィソン）」内にある、木と森をテーマにした体験・体感型施設。木のワークショップや森のアクティビティ、キッズプレイパーク、カフェ、木製雑貨販売、屋台縁日など、あらゆる世代が豊かな心や感性を育める場を提供しています。

kiond HP :https://kiond.com/VISON（ヴィソン）について

施設名：VISON

所在地：〒519-2170 三重県多気郡多気町ヴィソン672-1

三重県多気郡多気町に2021年開業した日本最大級の商業リゾート施設。東京ドーム24個分の広大な敷地に70店舗以上が集結し、飲食・物販・温浴・宿泊を擁する「美しき村」。民間初認可のスマートIC直結で、伊勢神宮から車で約20分。

VISON HP :https://vison.jp/株式会社カーゾック

1971年4月、屋上遊園地の保守・運営を行う会社として設立。現在はショッピングセンター内にファミリーアミューズメント施設「NICOPA」「nico ground」を東名阪エリアに45店舗以上展開。2021年6月に新業態の体験施設「kiond」を三重県多気町に出店し、2024年8月には広島県広島市に2号店を開設。また、2023年4月にICT学習塾運営会社と合併し、愛知県内に学習塾「ジスタ」など4校を運営しています。



本社 ： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26－13 ちとせビル 6階・8階

設立 ： 1971年4月22日

代表 ： 代表取締役社長 栗林 由幸

資本金 ： 5,000万円

事業内容： 複合型インドアプレイグラウンド事業、

ファミリーアミューズメント事業、体験参加型施設事業、ICT教育事業

URL ： https://www.karzoc.co.jp/