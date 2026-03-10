「数学・英語はニガテ」から抜け出す“超”基礎からのインプット！「わかった！」がふえていく基礎問題集『中学 基礎からわかりやすく数学/英語ノート』が新登場！

株式会社増進堂・受験研究社

●数学は2段階、英語は3段階。ポイント確認と穴埋め問題でまず基礎をインプット！

●「基本問題」で学んだ内容をしっかり定着。「もう一歩」のコーナーでさらにステップアップ！

●英語はQRから英文音声をカンタン再生。数学は計算過程・解き方がよくわかる解答編で学習しやすく！

株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、数学・英語が苦手な中学生が学習しやすい、基礎の基礎から学べる書き込み式問題集『中学 基礎からわかりやすく数学/英語ノート』を2026年3月12日より発売いたします。

“超”基礎からわかりやすく学べる書き込み式問題集。

数学・英語がニガテな中学生や1人での学習が不安な人にぴったり！

この本は、数学や英語が苦手と感じていたり、しっかり基礎から学びたいと考えている中学生のためにつくりました。それぞれの単元で最も基本的で重要な部分をむだなく学習できるように工夫しています。

●数学では2つの「ココ！」/英語では3つの「ココ！」と基本問題で基礎をマスター

・1回分はたったの2ページだから、コツコツ続けやすい。

数学

・まずは左ページで大切なことをインプット。

「まずココ！」…絶対に覚えておきたいことだけをさらっと確認。

「つぎココ！」…穴埋め式の例題で解き方をチェック。

・右ページでは、左ページの内容に対応した「基本問題」にチャレンジ！

「もう一歩」のコーナーでは、さらにステップアップするためのポイントを掲載。

英語

・まずは左ページで大切なことをインプット。

「まずココ！」…絶対に覚えておきたいことだけをさらっと確認。

「つぎココ！」…穴埋め式の問題で基礎をチェック。

「さらにココ！」…もう少しふみこんだ知識をやさしく解説。

・右ページでは、左ページの内容に対応した「基本問題」にチャレンジ！

「もう一歩」のコーナーでは、さらにステップアップするためのポイントを掲載。

●「確認テスト」で理解度をチェック

・章末にある「確認テスト」は、その章の復習ページです。学習内容がしっかり身についているか確かめられます。

・「これでレベルアップ」では、もう少しレベルの高い問題（数学）/Q＆A（英語）を紹介。得点アップにつなげます。

●QRから問題の英文音声をカンタン再生（英語）

・問題の英文音声はQRからすぐ聞けるので、リスニングの練習もできます。

※英文音声は受験研究社のHPからもダウンロードできます。

●よくわかる別冊解答編

数学

・計算の過程や答えの導き方をくわしく解説しているので、1人で学習する人も安心です。

・「ここに注意！」では、問題の考え方やまちがえやすいポイントも示しています。

英語

・答え合わせがしやすいように、問題ページを縮小したレイアウトで解答を示しています。

※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。

■書籍概要

『中学 基礎からわかりやすく数学ノート』（中1/中2/中1～3）

『中学 基礎からわかりやすく英語ノート』（中1/中2/中1～3）

判型：B5判 本文112～136ページ、解答16～20ページ

発売予定日：2026年3月12日

定価：1,155円（税込）

■書籍の詳細はこちら

https://www.zoshindo.co.jp/junior/805/

■保護者向け教育情報サイト「manavi」

これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。

国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。

https://www.manavi.zoshindo.co.jp

■会社概要

株式会社増進堂・受験研究社

1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。

所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号

代表者：代表取締役 岡本泰治

http://www.zoshindo.co.jp/

参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：

https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html

■本件に関する取材およびお問合せ先

株式会社増進堂・受験研究社

担当：経営管理部 広報・マーケティング課 山本

E-mail：info@zoshindo.co.jp