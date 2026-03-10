ウォルドーフ・アストリア大阪 モダンフレンチ「ジョリー ブラッスリー」うめきたの緑と淀川の情景をひと皿に

UKホテルマネジメント合同会社

モダンフレンチブラッスリー「ジョリー ブラッスリー」開業1周年を記念した特別ディナーコース

【2026年3月10日】ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館、総支配人：アンドリュー・ムーア）はモダンフレンチ「ジョリー ブラッスリー」にて、開業1周年を記念した特別ディナーコースをご提供いたします。

本コースでは、ジョリー ブラッスリーから見渡せる開放感あふれるパノラマビューをインスピレーションに、春の食材を惜しみなく使用した全6皿をご用意いたします。窓外に広がる公園の風景や、淀川のきらめきを一皿に映し出し、視覚と味覚で楽しむ特別な構成です。この場所だからこそ叶う景色とともに、1周年の感謝を込めた美食のひとときをお過ごしください。

１. フォアグラとデコポン ～この場所で生まれた、新たな幕開け～

コースの幕開けを飾るのは、フランス料理の真髄ともいえるフォアグラと、春に瑞々しい甘みを湛えるデコポンのマリアージュ。クラシックなテリーヌの技法を基調に、デコポンの鮮やかな酸味を合わせることで、重厚さの中に軽やかさが宿る一皿に仕立てました。異なる個性が出会い、新たな調和が生まれる瞬間。ブランドの伝統と、大阪という都市の躍動が交わる場所で生まれた新たな物語、その始まりを表現した一皿です。

フォアグラとデコポン

2. オマール海老のポシェ ～眼下に広がる、瑞々しい緑の情景～

ディナーのシグネチャーとして愛されたオマール海老が、1周年の節目を祝う一皿として鮮やかに再構築されました。丁寧にポシェした海老の甘みに、クラシックなベアルネーズソースの奥行き、そして高知県産文旦の清々しい酸味を重ねることで、軽やかに透明感のある味わいを表現。仕上げにあしらった木の芽の香りは、春の訪れを告げるとともに窓外に広がる瑞々しい緑の景色と呼応します。空間と料理が響き合い、この場所ならではの情景を映し出す鮮やかな一皿です。

オマール海老のポシェ

3. トリュフとオニオングラタンスープ ～邸宅のように心を包み込むひととき～

クラシックなレシピに基づき丁寧に仕立てた、オニオングラタンスープ。じっくりと時間をかけて玉ねぎの旨みを引き出したスープは、深みのある味わいと穏やかな温もりを湛えています。芳醇なトリュフを贅沢に重ねることで、高揚感あふれる一皿へと昇華させました。一口ごとに広がるやわらかな温かさは、ウォルドーフ・アストリアが大切にしてきた“邸宅のように寛げるもてなし”を映し出し、心ほどける時間を象徴する一皿です。

トリュフとオニオングラタンスープ

4. 甘鯛の鱗焼き ～水都に広がる、光の情景～

香ばしく焼き上げた甘鯛の鱗はきらめく川面の輝きを思わせ、澄みきったコンソメは、水の都を潤す清らかな流れを表現。大きな窓の先に広がる淀川の穏やかな流れと、水面に揺れる光。その情景を一皿に映し出しました。山菜のほろ苦さが春の息吹を添え、仕上げのシブレットの深い緑は、夕暮れから夜へと移ろう大阪の景色をさりげなく重ねます。

甘鯛の鱗焼き

5. 七谷鴨胸肉のロティ ～共に歩んだ1年、そして未来へ広がる森～

メインを飾るのは、上品できめ細やかな肉質が特徴の京都産「七谷鴨」です。この一皿には、しっとりと焼き上げた胸肉に、春を告げるモリーユ茸のファルシを添え、季節の息吹とともに次なる章への広がりを描きます。幾層にも重ねたドフィノアは、開業からの一年に積み重ねてきた時間と経験の象徴。滋味深い鴨のジュが全体をやわらかく結び、静かな力強さを湛えます。これまでの歩みに敬意を込めながら、未来へと軽やかに羽ばたく想いを映した一皿です。

七谷鴨胸肉のロティ

6. ジョリー ブラッスリー シグネチャーチーズケーキ ～伝統を纏い、光あふれる明日へ～

コースの締めくくりは、ウォルドーフ・アストリア大阪の象徴である「レッドベルベットチーズケーキ」へのオマージュを込めた、ジョリー ブラッスリーの新たなシグネチャーチーズケーキ。なめらかな口あたりはそのままに、内側に忍ばせた春柑橘のソースが軽やかな酸味を添え、明るく清々しい余韻を描きます。受け継がれてきた伝統に、今という季節の息吹を重ねて。未来への希望を表現した、光に満ちたフィナーレです。

ジョリー ブラッスリー シグネチャーチーズケーキ

開業1周年アニバーサリーコース概要

レストラン モダンフレンチ「ジョリー ブラッスリー」（29階）

開催日 2026年4月1日（水）～ 4月30日（木）

時間 17:30～22:00（ラストオーダー21:30）

料金 お一人様 20,000円（税サ込）

メニュー

【6品コース】

フォアグラとデコポン

オマール海老のポシェ ホワイトアスパラガス 文旦のベアルネーズソース 木の芽

トリュフとオニオングラタンスープ

甘鯛の鱗焼き 山菜 甘鯛のコンソメ チャイブオイル

七谷鴨胸肉のロティ モリーユ茸のファルシとドフィノア 春豆と鴨のジュ パセリのエッセンス

ジョリー ブラッスリー シグネチャーチーズケーキ 春柑橘のソース

1周年 アニバーサリーコースジョリー ブラッスリー 内観

【ご予約・お問い合わせ】

公式サイト(https://www.tablecheck.com/ja/waldorf-astoria-osaka-jolie/reserve/message?menu_lists=69aa47479298fb%E2%80%A6)または 06-7655-7111（代表電話）

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合がございます。

※写真はすべて、イメージです。

ウォルドーフ・アストリア大阪について

ウォルドーフ・アストリア大阪は、130年以上にわたり世界中の賓客を魅了してきたラグジュアリーホテルブランド「ウォルドーフ・アストリア」の日本初進出のホテルです。2025年4月、大阪・うめきた「グラングリーン大阪」に開業。世界的建築家アンドレ・フーが手がけた空間は、ブランドを象徴するアールデコの美学と日本文化の繊細な感性が融合し、唯一無二の体験を創出します。

全252室のうち32室のスイートルームをはじめ、スパ、屋内プール、フィットネスセンター、ライブラリー、バンケットルームなど充実した施設を備え、4つのレストラン＆バーでは大阪の食文化を昇華させた美食体験を提供。「True Waldorf Service」と呼ばれる洗練されたパーソナルホスピタリティを通じて、すべてのお客様に時代を超えて記憶に残る滞在をご提供します。

公式サイト : Waldorfastoriaosaka.jp(https://www.hilton.com/ja/hotels/osawawa-waldorf-astoria-osaka/)

Instagram : https://www.instagram.com/waldorfastoriaosaka

ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツについて

ウォルドーフ・アストリア・ホテルズ&リゾーツは、36軒のアイコニックなホテルを展開する受賞歴を有するブランド。世界中のランドマークとなるデスティネーションで、心のこもったエレガントなサービス、唯一無二の体験と卓越した料理の提供を通じて、特別な空間を創り出しています。ウォルドーフ・アストリア・ニューヨークがリニューアルオープンし、ブランドにとって決定的な瞬間を迎えています。時代を超えた世界観からインスピレーションを受け、素晴らしい建築、著名なピーコック・アレー、洗練されたアートコレクション、ミシュランの星を獲得したダイニングやワンランク上の客室アメニティを通じて、お客様に優雅な体験をシームレスにお届けします。ワールドクラスのホテルに加え、自宅でくつろぐような快適さに高品質なサービスと卓越したアメニティを兼ね備えた空間を提供する最上級のレジデンスも展開しています。公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/waldorf-astoria/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から心に深く刻まれる体験をご予約ください。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/waldorfastoria(https://stories.hilton.com/brands/waldorf-astoria)、X(https://x.com/waldorfastoria)、Instagram(https://www.instagram.com/waldorfastoria/)をご覧ください。