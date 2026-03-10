いちごの季節はまだ続く！美食×スイーツのご褒美ビュッフェ5/6まで延長決定

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張

オールデイダイニング 「SATSUKI」

『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』

詳細を見る :https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/satsuki/ichigo/

ホテルニューオータニ幕張では、オールデイダイニング「SATSUKI」にて、今が旬のあまおうを使ったスイーツが愉しめるビュッフェ『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』をご好評につき2026年5月6日（水・休）までの土・日・祝日限定で開催延長することが決定いたしました。

GWまでいちごを堪能！“最強いちごビュッフェ”の延長が決定

シーズンごとに旬を迎えた食材を使用し、テーマを変えて開催してきたホテルニューオータニの『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』。さらに多くのお客さまにお愉しみいただくため、5月6日（水・休）までの延長が決定。“いちごの王様”「博多あまおう」を使用したスイーツと出来立てグルメを心ゆくまでご堪能いただけます。毎週末、満席に近い盛況ぶりを見せており、お早めのご予約がおすすめです。

ニューオータニが誇る「スーパーシリーズ」よりあまおうとメロン、食べ比べも！

新スーパーあまおうショートケーキ

ホテル創業40周年を記念して、“誰もが大好きなショートケーキをホテルが本気でつくる”をコンセプトに誕生した「スーパーシリーズ」からは2種の食べ比べが実現。「新スーパーあまおうショートケーキ 」は“いちごの王様”博多あまおうの魅力が味わえるよう「あまおう・スポンジ・生クリーム」が三位一体となる極上の口どけを追求した、究極のショートケーキです。

スーパーメロンショートケーキ

静岡県産の糖度14度以上の厳選されたマスクメロンを贅沢に使用し、ふんわりと軽い口当たりに仕上げた「スーパーメロンショートケーキ」も登場。ビュッフェサイズでありながら、ジューシーなマスクメロンの果実を感じられるホテルニューオータニのシグネチャースイーツです。

2つのスーパースイーツを心ゆくまで味わえる時期は今だけ！この機会に是非お召し上がりください。

“いちごの王様”「博多あまおう」を使用したスイーツを豊富なラインアップでお届け

岩泉ヨーグルトゼリー（あまおう）、あまおうゼリーチョコレートシフォンケーキ、あまおうロール、あまおうタルト新スーパーあまおうショートケーキマカロン２種イメージ

「新スーパーあまおうショートケーキ 」のほかにも、しっとりふんわり食感のロール生地であまおう・生クリーム・黒蜜あんこを包んだ和テイストの「あまおうロール」 や、サクサクのタルト生地にあまおうをトッピングした「あまおうタルト」、博多あまおうの果汁がぎゅっと詰まった「あまおうゼリー」に、マカロンなど見た目も可愛らしいスイーツが並びます。

和・洋・中のホテルの王道メニューに加え、春限定メニューも登場！

ホテルの王道メニューも豊富なラインアップでご用意しました。いくらやマグロなど、お好みの海鮮がのせ放題のオリジナル海鮮丼やホテル伝統のローストビーフ、ほんのり甘いタレが食欲をそそるすき焼き丼に揚げたての天麩羅など、ライブ感あふれるシェフのクッキングサービスで出来立てを提供するほか、ニューオータニ自慢の和・洋・中のメニューをお愉しみいただけます。

さらに、春仕様のお食事メニューも新登場！店内の石窯で焼き上げるピッツァは、春らしい「あさりとアスパラガスのピッツァ」（ランチ限定）、「桜海老と春野菜のピッツァ」（ディナー限定）がお目見え。本場ニューヨークの味わいを継承したもちもち生地で食べ応え抜群です。

桜海老と春野菜のピッツァ(ディナー限定）キッズコーナーイメージ

親子三世代でお愉しみいただけるよう、唐揚げやエビフライに加え、アメリカンドッグやオムライスなどお子さまに人気のメニューも勢揃い。和・洋・中の多彩なお食事を満喫いただけます。

ホテルシェフのこだわりが詰まった春の訪れを感じられる美食の数々と贅沢スイーツを心ゆくまでお愉しみください。

販売概要

ホテルニューオータニ幕張

オールデイダイニング「SATSUKI」

『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/satsuki/ichigo/

［期間］2026年5月6日（水・休）までの土・日・祝日

但し、4/29（水・祝）、5/6（水・休）ディナーは除く

［時間］ランチ 11:30～15:00

ディナー 17:30～20:30（最終入店19:00）

［場所］オールデイダイニング「SATSUKI」（ロビィ階）

［料金］大人 \9,680（\12,100）

小学生 \3,300（\4,180）

幼児（4～6歳）\1,925（\2,200）

※( )内はディナー料金

※料金には別途サービス料を加算させていただきます。

※食材の入荷状況によりメニュー内容が変更となる場合がございます。

※画像はイメージです。

［ご予約・お問合せ］Tel: 043-299-1848（SATSUKI直通）