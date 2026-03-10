【創刊100号特別企画】人気アイテムをリバイバル！大人女性向けファッションブランド『DAMA collection』

株式会社dinos

株式会社dinos（本社：東京都中野区、代表取締役社長：加藤 浩輔）は、50代からの大人女性に向けたファッションブランド『DAMA collection（ダーマ・コレクション）』のカタログvol.100を、2026年3月10日に発刊しました。

これまで本誌を支えてくださったお客さまへ愛と感謝の気持ちを込めて、人気を博した春夏アイテムのリバイバル商品やスペシャルプライス商品、大人時間を楽しむeギフトのプレゼントなど特別企画を多数ご用意しています。

100号記念サイト https://www.dinos.co.jp/catalog_s/dama/100th_issue/

デジタルカタログ https://digitalcatalog.dinos.co.jp/html/dinos5353/574/#1

■本カタログのみどころ

特別企画１.：ベストセラー6商品をリバイバル！

たくさんのお客さまに愛された春夏のベストセラー（※）を厳選し、今の視点で再解釈した進化形アイテムをご紹介。「チュニック部門」「ワンピース部門」など6つの部門で、当時の人気の理由を考察しながら、デザインやディテールをアップデートしました。（カタログp7～15）

※2005 年4月～2025年9月の『DAMA collection』春・夏・盛夏号のアイテム・メーカー毎の累計販売金額において、1 位となった商品。

特別企画２.：ベーシックアイテムを、感謝を込めたスペシャルプライスで

『DAMA collection』の歩みのなかで培った、大人の女性たちが本当に求めている定番アイテム3商品を、節目を記念したスペシャルプライスでお届け。DAMAのものづくりの魅力を感じられるラインナップです。（カタログp62～65）

商品情報（一部）

商品名：「リベコ」 リネンシャツ

毎夏人気の「LIBECO（リベコ）」社のベルギーリネン。原料の加工から生地の仕上げまでを同社が一貫生産することで叶えた、しなやかさとナチュラルな風合いが魅力です。洗うほどに柔らかさが増し、自分だけの表情へ変化。「育てる」楽しさを感じられる一着を、爽やかな３色展開で。

■価格：14,900円（税込）

■色：ホワイト、ピンク、ロイヤルブルー 計3色

■素材：麻100％

■原産国：中国製（生地はベルギー製）

■商品URL：https://www.dinos.co.jp/p/1296107351/

特別企画３.：大人の時間を楽しむ体験ギフトをプレゼント

クルージングやレストランでの食事など、大人の時間が特別になるような体験がセレクトできるチケット（eギフト）をご用意しました。キャンペーン期間（～ 2026年4月10日）中に、対象商品をお買い上げの方、またはInstagramのDAMA公式アカウントをフォロー＆コメントをいただいた方の中から抽選でそれぞれ3 名様（計6 名様）にプレゼント。

※DAMA公式Instagram（@dama_jp）：https://www.instagram.com/dama_jp/

※詳細は100号記念サイト（https://www.dinos.co.jp/catalog_s/dama/100th_issue/）をご覧ください。

特別企画４.：店舗へのご来店＆ご購入で「魚沼産コシヒカリ」をプレゼント

「DAMAお客様サロン」と「DAMA新宿京王店」では、3万円以上のご購入で先着200 名様に「魚沼産コシヒカリ（精米）2合」をプレゼントします（なくなり次第終了）。

■『DAMA collection』編集長 小池 彩乃 コメント

創刊以来大切にしてきたのは「素材力」「着やせと着映え」「豊富なサイズ」。そして100号まで進化してこられたのは、お客さまの厚い信頼と、口コミなどの真摯な声のお陰だと感じています。これからも「頼りになるブランド」と思っていただけるよう、装う楽しみを提案し、お洒落してお出かけしたくなるお手伝いができる存在でありたいと願っています。

■『DAMA collection』について

豊かな経験を積んだミドルエイジの女性に向け、2005年に創刊しました。「年齢を重ねるたびに美しさを深められる“いいもの”をお届けしたい」という思いを礎に、上質な素材と洗練されたデザイン、着ていて心地よい仕立てで、お客さまに「本当に着たい」と思っていただける装いを提案し続けています。

■100号媒体概要

【dinosについて】

株式会社dinosは、1971年創業のフジ・メディア・ホールディングス傘下の総合通信販売企業です。テレビショッピング、カタログ通販、オンラインショップを主軸に多角的なメディアで事業を展開。ファッション、家具・インテリア、美容健康、食品など、厳選した多彩な商品を取りそろえ新しい価値を提供し続けています。総合通販事業の他にも、リテンションマーケティング事業、フラワーネット事業、催事・店舗事業を手掛けています。ブランドメッセージ「わたしの『好き』、みつけた。」を掲げ、日々のくらしに寄り添うライフスタイル提案を通じて、上質で豊かなくらしをサポートいたします。

