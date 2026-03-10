Betta｜【 3/5 発売 】ドクターベッタ哺乳びん ブレイン 広口 Origin Bottle 240ml / 数量限定〈 ベッタ 31周年 〉
小児科医考案の「 ドクターベッタ哺乳びん 」、軽量・コンパクトなスリング「 ベッタ キャリーミー！ 」をはじめ、ベビー用品等の製造販売を行う Betta / 株式会社ズーム・ティー（本社：東京都港区 / 代表取締役：河合 とも子）は、ベッタ31周年を記念したアニバーサリーデザインの数量限定「哺乳びん」を3月5日に発売いたします。
2026年2月 Bettaは31周年を迎えました
【 数量限定 】 Betta 31st Anniversary限定デザイン哺乳びん「 Origin Bottle 240ml 」を発売！
2026年2月、おかげさまでBettaは31周年を迎えました。たくさんの感謝の気持ちを込めて、限定デザインの哺乳びんをお届けします。
アメリカの小児科医が開発した「ドクターベッタ哺乳びん」の不思議なカタチ、ゆるやかなカーブには、ちゃんと赤ちゃんを守ってくれる意味があります。歴史を重ねて、このカーブの意味を多くのお医者さまが推奨してくださっています。
すべての赤ちゃんが健康ですくすくと育ちますように、大切な赤ちゃんがこれから先もずっと幸せでありますように、と願いを込めた哺乳びんです。
手書きならではのあたたかみで表現したイラストと、一つ一つ丁寧に描いたメモリ。大切な赤ちゃんの健やかな毎日を守れますようにとの想いを込めたオリジナルデザインです。
キャップ・フードは清潔感と深みのあるブルー。哺乳びんを上品に引き立てます。
清潔感あふれる、爽やかなパッケージ。赤ちゃんを迎えるママの気持ちをぐっと盛り上げます ♪
乳首お手入れ用の「ハートピン」も限定色。フードは赤ちゃんが愛情いっぱいの人生を歩めますようにと願いを込めた「ハート」型です。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/75308/table/29_1_08ce9bef588c6a2c2ccc53d9acca44de.jpg?v=202603100351 ]
ドクターベッタ哺乳びん
ドクターベッタ哺乳びんは、赤ちゃんがミルクを飲みやすいカタチ。小児科医が考案した独特の「カーブ」で母乳授乳と同じ上体を起こした自然な姿勢でミルクが飲めます。
「理想的な授乳姿勢を実現すること」 それが、ドクターベッタ哺乳びんのカーブの理由です。アメリカの小児科医が考案したドクターベッタ哺乳びんは、日本製にこだわりながら素材や乳首の改良を何度も繰り返し、より良い商品へと成長してきました。キッズデザイン賞、グッドデザイン賞の受賞歴も確かな品質の証となっています。
自然な姿勢でミルクを飲むことで3つのメリット
- 耳管へのミルクの流れ込みを防ぎ、お耳にも安心。
- ミルクがスムーズに食道へ流れ、誤嚥を防ぎます。
- カーブに沿って泡が逃げ、空気の飲み込みを減らしゲップを軽減します。
お客さまから、こんなお声をいただいてます
- 授乳中に赤ちゃんを支えながら哺乳瓶を持つ手が辛く腱鞘炎になってしまう時がありました。ベッタの哺乳びんは持ちやすく手首の負担が減りました。
- 車で外出中にチャイルドシートに乗せながら飲ませる時に、普通の哺乳瓶だと最後まで飲ませきれずに困っていました。ベッタの哺乳瓶だとスムーズに飲ませられます。
- 授乳体制が楽で飲ませやすく、赤ちゃんもよく飲んでくれてとても嬉しく感激しました！
- 前に使っていた哺乳瓶は空気が入りやすく、途中でやすみやすみ休憩しながらの授乳で時間がかかっていました。ベッタの哺乳瓶は全く苦しくならずに最後まで飲み切ることができます。ミルクを飲む時間が早くなりました。
- 見た目もとっても可愛く、使うだけで気分が上がります。息子も飲みやすそうに飲んでます。
- 吐き戻しや耳にミルクが入りづらい構造だと知り購入しました。実際に新生児から使用しています。吐き戻しも少なく上手に飲めています。
- ベッタの哺乳瓶を使い始めてからゲップやオナラの量が少なくなってきたような気がします。吐き戻しも少なくなりました。
- 座った状態で上手に飲める！飲ませやすい良い商品だと思います。
- 他の哺乳瓶では飲むのに時間がかかったり吐き戻しがあったりしていましたが、ベッタの哺乳瓶に変えたところ、よく飲んでゲップもすぐ出るため、とても良かったです。
- 子供がよくむせてミルクを吐いたりしていましたが、ベッタの哺乳瓶ではそれがなくなりました！1時間かかっていたミルクが30分で全部飲み干せるようになりました。
- ゲップをするのが苦手でしたが、ベッタの哺乳瓶であげるとすぐに小さくゲップをしてくれるようになりました。
表参道の直営店『Betta tonton』
表参道に構える直営店『Betta tonton』では、今回ご紹介した商品を実際に手にとってご覧いただけます。
ベビーと一緒にゆったりご覧いただける店内。哺乳びんをはじめとしたベッタのアイテムはもちろん、インポートのベビー服も販売しています。
入り口は鮮やかなブルーのタイルとあたたかみのある木製扉がお出迎え。『Betta tonton』の看板が目印です。店内には授乳室やオムツ替えコーナーもあり、お買い物ついでに気軽にお立ち寄りいただけます。
表参道 B3出口（エレベーター）または B1出口（階段）から歩いて6分骨董通り沿い「Betta tonton」の看板が目印です。
Betta tonton
住所 ｜ 東京都港区南青山5-12-6
TEL ｜ 03-6427-4477
＊お店の最新情報は Betta tonton の Instagram(https://www.instagram.com/bettatonton_official/) にてお知らせしています。
URL：https://betta.jp/pages/our-store
Betta tonton :
https://betta.jp/pages/our-store
各種SNS
オフィシャルサイト
ベッタ ベビーストア
Official Web Site :
https://betta.jp/
ベッタ 公式LINE
LINE :
https://page.line.me/126lmacl?oat__id=2544240&openQrModal=true
ベッタ オフィシャル Instagram
Instagram :
https://www.instagram.com/betta_official/
表参道の直営店
Betta tonton Instagram
Shop Instagram :
https://www.instagram.com/bettatonton_official/
ブランド紹介
Betta（ベッタ）
Betta way, Better story ー 赤ちゃんや育児中のママパパを笑顔にしたい。生まれてくる大切な赤ちゃんには、安心・安全な「本物」を使って欲しい。かけがえのない子育てという時間がハッピーでありますように。赤ちゃんと家族に寄り添い想いを込めて、ベッタは「ファーストタッチは本物を」の理念のもと商品と感動をお届けします。
URL：https://betta.jp/
Official Web Site :
https://betta.jp/
【 当プレスリリースに関するお問い合わせ 】
株式会社ズーム・ティー
電話 ｜ 03-3486-5300
E-mail ｜ press@betta.co.jp