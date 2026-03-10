【奈良・料亭百楽荘】一万坪の庭園を4月1日・5日に特別公開。夜桜散策や大広間で味わう限定「於華見辨當（おはなみべんとう）」で春のおもてなし。前売制のお食事券は、オンラインショップで3月10日から販売。

株式会社近鉄リテーリング「百楽荘 春の庭園開放」メインビジュアル

株式会社近鉄リテーリングが運営する料亭「百楽荘」では、桜の開花シーズンにあわせたイベント「百楽荘 春の庭園開放」を２０２６年４月１日（水）と５日（日）に開催いたします。

昭和初期に建てられた数寄屋造りの日本建築と一万坪の広大な庭園を、自由にご散策いただける特別な2日間です。

昨年秋の開催時には、紅葉で彩られた庭園へ多くの方にお越しいただいたことから、今回は開催時間を１９時まで延長します。桜と新緑に包まれる春ならではの風情を存分に感じながら、ゆったりとしたひとときをお過ごしください。



イベント当日は、百楽荘の玄関口「長寿門」へ向かうまでの坂道に、約８０個の提灯を配置します。昼間とは趣の異なる幻想的な夜の景色もご覧いただけます。

そのほか、来場者には「百楽荘ご優待券」を進呈、小学生以下のお子さまにはお菓子のプレゼントをご用意いたします。

また、百楽荘の料理人がこの日のために提供する「於華見辨當（おはなみべんとう）」を大広間で味わえるプランを販売いたします。本プランのお食事券は、当社オンラインショップ【いろどりモール】で数量限定の事前販売のみとなっております。春の庭園をゆったり眺めながら、特別な御膳をお楽しみいただけます。

ぜひこの機会に、ご家族やご友人とともに春のひとときを百楽荘にてお楽しみください。

１．百楽荘「春の庭園開放」イベント詳細

（１）庭園の一般開放

約９０年の歴史を誇る百楽荘の庭園を、期間中はどなたでも入場無料でご覧いただけます。

春の色に包まれた静かな園内を散策しながら、自然に溶け込むように点在する数寄屋造りの離れの建築美や佇まいをご堪能ください。

【開催日程】１.４月１日（水）１１：００～１９：００

２.４月５日（日）１６：００～１９：００

【場 所】百楽荘 庭園内

百楽荘「長寿門」春の庭園イメージ

（２）提灯による演出

入口の坂道に約８０個の提灯を設置し、広大な庭園、日本建築が調和する春の情景を演出します。

夜間１９時まで点灯し、昼間とは異なる幻想的な風景をお楽しみいただけます。

夜の百楽荘「長寿門」（３）おもてなし企画

ご来場の皆さまへ以下の特典をご用意いたします（数に限りがございます）。

- 来場者全員 ：「百楽荘ご優待券」を進呈- お子さま限定：小学生以下の方にお菓子をプレゼント

（４）於華見辨當（おはなみべんとう）について

百楽荘の大広間にて、当日限定の特別御膳を提供いたします。

※前売制となります。会場での販売はございませんので事前に「お食事券」をお買い求めください。

「於華見辨當お食事券」購入方法

オンラインショップ【いろどりモール】で販売いたします。

URL：https://www.irodorimall-kintetsu.jp/(https://www.irodorimall-kintetsu.jp/shopdetail/000000002008?utm_source=qr&utm_medium=flyer&utm_campaign=hyakurakusou_2026spring)

【販売名】 於華見辨當お食事券

【販売価格】 ３，５００円（税込）

【提供時間】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/70211/table/11_1_6ae0856c9eda2e0a0a8b9602df40d223.jpg?v=202603100351 ]

【販売数】 合計１２０食（各回限定 ４０食）

各回の販売数に達し次第、販売を終了いたします。

【販売期間】 ３月１０日（火）１４：００から３月２２日（日）１７：００まで

【受取方法】 購入後、百楽荘から「お食事券」を送付します。当日、来場時にご持参ください。

（３月２４日（火）以降に順次発送いたします）

※庭園開放当日の販売は行いません。「お食事券」をお持ちでない方はご利用いただけません。

※会場は大広間内での食事となります。お持ち帰りもしくは、庭園内を含む他の場所でのお食事は

できません。

「於華見辨當」イメージ販売ページ読み取りコード販売ページはこちら :https://www.irodorimall-kintetsu.jp/shopdetail/000000002008?utm_source=qr&utm_medium=flyer&utm_campaign=hyakurakusou_2026spring

（５）注意事項

・混雑時は入場制限を行う場合がございます。

・車いす、ベビーカーでの入場については事前にお問い合わせください。

・ご来場は公共交通機関をご利用ください。車・バイク・自転車でのご来場はできません。

・ペット同伴の入場はお断りいたします。※盲導犬・介助犬・聴導犬は除く

・会場内は禁煙です。

・雨天開催予定（天候により内容変更・中止の場合あり）。

・飲食物の持ち込み、レジャーマット等の使用は固くお断りいたします。

・その他、係員の指示に従っていただけない場合は、ご退場いただく場合がございます。

２．料亭 百楽荘について

奈良市の西郊・富雄の高台に佇む料亭「百楽荘」は、四季折々の自然と昭和初期に建てられたモダンな建築が調和した、閑静で風情ある佇まいを誇ります。約１万坪の庭園には個性的な数寄屋造りの離れが１０棟点在し、慶事や法事、ご接待、親しい方とのお集まりなどにご利用いただけます。地域の皆さまに支えられてきた感謝の気持ちを込めて、古都・奈良の春の魅力を、本イベントを通じて広く発信してまいります。

住所：奈良市百楽園３―１―３

電話：０７４２―４５―０２８１ FAX：０７４２―４０―２０９３

通常営業時間：１１時３０分～１５時 / １７時～２２時

ホームページURL：https://hyakurakuso.com/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/hyakurakuso

