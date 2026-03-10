コープ自然派のプライベートブランド「自然派Style」から、こだわり素材のたまごスープがフリーズドライで新登場♪

生活協同組合連合会コープ自然派・オレンジコープ事業連合

2026年３月９日(月)にプライベートブランド「自然派Style」から、こだわり素材のたまごスープが登場しました。遺伝子組み換え混入防止管理済みかつ、収穫後農薬不使用のエサで育てた親鶏の卵が主役のスープは、調味料(アミノ酸等）には頼らず素材の味を活かし、やさしい味わいに仕上げました。フリーズドライでお手軽にお楽しみいただけます。

【商品情報】

・商品名：自然派Style こだわり素材のたまごスープ

・参考価格：1,180円［1,274円(税込)］10袋(7g×10食分)

・原材料：チキンコンソメスープ、チキンエキス、粉飴、しょうゆ、食塩、でん粉、砂糖、食用ごま油、胡椒、具（液全卵（卵（国産））、青葱（国産）、有機金ごま）、(一部に、小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉を含む)

・注文受付開始：2026年3月9日(月)より［隔週掲載］

※商品はコープ自然派5生協(2府8県)に加入して利用いただけます。※本商品は、生協ネットワーク21に加盟している一部生協で取り扱われる場合がございます

自然派Styleこだわり素材のたまごスープのこだわり

-こだわりの卵！

遺伝子組み換え混入防止管理済み・収穫後農薬不使用のエサで育てた親鶏の卵を使用しています。

遺伝子組み換え混入防止管理済み・収穫後農薬不使用のエサにこだわる理由

日本の養鶏で使用されているエサの大半は輸入に頼っています。輸入のエサの原料となる農作物の中には、除草剤耐性や害虫抵抗性を高めるために遺伝子組み換えが行われた作物が含まれている可能性があります。また長期保管する目的や、害虫やカビの発生を抑制するために、収穫後の農産物に散布する農薬”ポストハーベスト”が使用されていることが多いのが現状です。そういった理由から、コープ自然派では遺伝子組み換え混入防止管理済み・収穫後農薬不使用のエサにまでこだわっています。

-食品添加物に頼りません！

味のベースとなるチキンコンソメは、食品添加物にあたる調味料(アミノ酸等）に頼らず、素材の味を活かしています。一般的な即席スープによく使用される酸化防止剤、着色料等も不使用です。

食品添加物に頼らない理由があります

食品添加物は国が安全性を審査し、指定する制度があります。しかし、一つひとつの安全性が検証されていたとしても、複数組み合わせて使用する際の安全性の保証はほとんどされていないのが現状です。そういった理由から、コープ自然派では「安全性に疑いのある食品添加物は使用しない」「必要のない食品添加物は使用しない」という考えのもと食品添加物の自主基準を設け、素材本来の味わいを生かすことを大切にした商品づくりを行っています。

プライベートブランド「自然派Style」について

子どもたちに安全・安心なものを食べさせたい！国産原料を「選ぶ」ことで日本の農業を守りたい！子どもたちに安全で、安心できる食品を未来に残したい。そんな想いを大切に、利用する組合員の声を取り入れながら、日常生活に浸透している加工品を中心に商品ラインアップを広げている「自然派Style」は、2009年に生活協同組合コープ自然派が立ち上げたプライベートブランドです。

現在では、思いを共にする友好生協でつくるネットワーク「生協ネットワーク21」に加盟している9生協と２つの事業連合で商品開発を行い、商品の取り扱いを行っています。友好生協と共同で商品を取り扱うことで、今までロット数の問題でつくることができなかった商品開発も進んでいます。

詳細を見る :https://www.shizenha-style.jp/「誰もが有機農産物を食べることができる社会へ」

コープ自然派は、生産者との顔の見える関係を大切にし自然と共存する暮らしをめざし、四国・関西のエリアで宅配事業を展開しています。厳しい独自基準を設け、国産にこだわった食品添加物に頼らない商品やオーガニックや環境保全型農業で育まれた野菜を中心に取り扱う生活協同組合です。有機の学校をはじめとする有機農業を拡げる取組など多岐に渡り活動を行い、食と暮らしを総合的に支える生協をめざし、新しい福祉を推進していきます。

