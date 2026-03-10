【ウポポイ】北海道白老町｜新たな飲食２店舗がオープン。アイヌ文化に触れる食体験を提供

公益財団法人アイヌ民族文化財団

公益財団法人アイヌ民族文化財団（札幌市中央区、常本照樹理事長）が運営するウポポイ（民族共生象徴空間）は、エントランス棟に位置するレストランとフードコートをリニューアルいたします。「オハウとジビエの専門店 海空のハル」は4月3日（金）に、「フードコートキッチン poro」は4月28（火）にオープンいたします。これにより、園内での食体験が一層充実し、訪れる皆様に地域の豊かな食とアイヌ文化の魅力を感じていただける機会を提供します。

白老町出身のフチ（おばあさん）が作る伝統料理オハウ（汁物）をはじめ、白老町を中心とした北海道食材やアイヌ文化の要素を取り入れた創作料理、2店舗限定のオリジナルメニューを提供します。

「オハウとジビエの専門店 海空のハル」と「フードコートキッチン poro」は、デザインやプロモーション、飲食事業を通して北海道の魅力を発信する株式会社バルクリエイト（札幌市中央区、門傅崇弘社長）が運営します。

「オハウとジビエの専門店 海空のハル」季節のオハウ定食 ※画像はイメージ

ウポポイ飲食施設情報

https://ainu-upopoy.jp/facility/restaurant/

株式会社バルクリエイト

https://www.valcreate.jp/

▼店舗詳細

【4月3日（金）オープン】

オハウとジビエの専門店 海空のハル

フチ（おばあさん）が作るアイヌ料理「オハウ」や北海道ジビエ（鹿肉・熊肉）の日替定食、軽食＆スイーツを提供。こだわりの珈琲や北海道のワインを飲みながら、アイヌ文化を感じるひとときをお過ごしください。

場所：ウポポイ エントランス棟 レストラン

営業時間：11：00～閉園時間（ラストオーダー：閉店１時間前）

席数：30席

季節のオハウ定食日替わり/ジビエランチセットの一例エント茶とエントプリン

※画像はイメージ

※エントとはアイヌ語でシソ科のナギナタコウジュのこと。

オハウが入ったコースや、おまかせコースのほか、ご予算に合わせたコースもご用意いたします。いずれも１週間前までの事前受付となります。

予約コースメニュー例 ※画像はイメージ

【4月28日（火）オープン】

フードコートキッチン poro

地元食材たっぷりのしらおいちゃんぽん、白老牛カレー、ポロト豚丼、ポロト豚の低温調理チャーシュー入りラーメンのほか、北海道のソウルフード「あげいも」や、ノヤ（よもぎ）ソフトクリーム等のテイクアウトも充実。

場所：ウポポイ エントランス棟 フードコート

営業時間：9：00～閉園時間（ラストオーダー：閉店１時間前）

席数：96席

しらおいちゃんぽんえぞ鹿丼あげいも

※画像はイメージです

ウポポイ（民族共生象徴空間）について

アイヌ文化の復興・創造等の拠点として2020年に北海道白老町にオープン。道内初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」、アイヌ文化を五感で感じる体験型フィールドミュージアム「国立民族共生公園」、アイヌ民族による尊厳ある慰霊を実現するための「慰霊施設」からなり、豊かな自然に抱かれたポロト湖のほとりで、触れる、体験する等さまざまな角度からアイヌ文化や歴史を体感いただけます。

公式ウェブサイト：https://ainu-upopoy.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/ainumuseumpark/

公式Facebook：https://www.facebook.com/upopoy/

公式You Tube：https://www.youtube.com/@upopoy

所在地：〒059‐0902 北海道白老郡白老町若草町2丁目３

電話：0144-82-3914（代表）

アクセス：JR白老駅から徒歩約10分。新千歳空港から高速道路または列車利用で約40分。

入場料（税込）：一般大人1,200円、一般高校生600円、中学生以下無料

※20名以上に適用の団体料金あり※有料の体験プログラムや博物館の特別展示の料金は含みません

開園時間：9:00～17:00

※時期により変動あり

閉園日：月曜日および12月28日～2027年1月4日、2月27日～3月8日。月曜日が祝日の場合は翌日以降の平日

※特別な開園日あり

開業日：2020年7月12日

指定法人：公益財団法人アイヌ民族文化財団