「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定

バンドー化学株式会社

バンドー化学株式会社（本社：兵庫県神戸市）は、2026年3月9日に経済産業省と日本健康会議が共同で進めている「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたので、お知らせいたします。

1．評価されたポイント

「バンドーグループ健康宣言」で一人ひとりの心身の健康をグループ発展の基盤と位置付け、がっちり・わくわく・いきいきをキーワードに健康経営を推進していることなどが評価されました。

2．当社の健康経営に関する主な取り組み

（1）「バンドーグループ健康宣言」の実現に向け、従業員自身が策定する「健康ビジョン」の実現を支援するとともに、各事業所に設置された「健康いきいき職場づくりチーム」を中心に、働きやすく、活気のある職場づくりを推進しています。

（2）定期健診・特殊健診・二次検査の100％受診、その結果に基づくハイリスク者への重点的アプローチや、高齢化対策、女性の健康支援、健康保険組合と連携したコラボヘルスの推進など、多様なニーズに応じた健康づくりを展開し、従業員のヘルスリテラシー向上に努めています。

（3）2028年4月からの敷地内全面禁煙に向けたロードマップを新たに策定し、より良い職場環境の実現と、従業員の心身の健康保持・増進に取り組んでいます。

「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。

従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待されます。

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

