日台連携による新たな農産流通モデルを構築

台湾台南市政府・エムアイフードスタイル・生産者・リプロールが

4者でMOU締結

株式会社リプロール（代表取締役：山口祐輔）は、株式会社エムアイフードスタイル（代表取締役社長：雨宮隆一）、台湾台南市政府、台南市玉井聯興青果生產合作社とともに、台湾台南市玉井産アーウィンマンゴーをはじめとする台南市の特産品の認知向上および販路拡大を目的として協力覚書（MOU）を締結しました。本取り組みは、リプロールによる事業戦略および構造設計を起点として推進され、エムアイフードスタイルの販売現場における実践が重なり合うことで形成された、日台連携による新たな農産流通モデルです。

立会人として、駐日経済文化代表処 (代表 李逸洋) 、台湾農業部 （部長 陳 駿季）、台湾立法院 委員（陳 亭妃）も署名を行いました。



本協力覚書は2026年3月10日、国際食品見本市「FOODEX JAPAN 2026」の台湾パビリオン（東京ビッグサイト）において締結されました。







MOU締結署名の様子

（左から駐日代表処 李代表、株式会社リプロール 山口、株式会社エムアイフードスタイル 雨宮社長、台湾農業部 陳部長、台南市政府 黄市長、台南市玉井聯興青果生產合作社 林代表、台湾立法院 陳委員）











■ 背景

リプロールはこれまで、台湾台南市玉井産アーウィンマンゴーの日本市場展開において、事業戦略の設計およびブランディングの構築から、輸入・流通までを一体的に担い、継続的に取り組みを推進してきました。その中で、株式会社エムアイフードスタイルが運営する「クイーンズ伊勢丹」において、約2年間にわたり試食販売を実施し、日本市場における販売手法および価値伝達の検証を重ねてきました。同社は、三越伊勢丹グループのスーパーマーケット事業を担い、高品質な商品を顧客へ届けてきた実績を有し、生産者の想いや商品の背景にある価値に共感し、それを売場で丁寧に表現・伝達する取り組みを継続してきました。こうした現場での実践と、リプロールによる事業構造設計が連動することで、単なる商品流通を超えた価値提供のあり方が形づくられてきました。これらの取り組みは台湾台南市政府および駐日経済文化代表処とも連携し、行政との協働によるプロモーション活動へと発展しています。



リプロールは本取り組みにおいて、台湾産アーウィンマンゴーのブランドサイトの構築および運用も担っており、商品の背景や生産者の想いを日本市場へ伝える情報基盤の整備を行っています。同サイトを通じて、単なる商品紹介にとどまらず、ブランド価値の言語化および顧客理解の促進を図っています。



■ブランドサイト：https://www.taiwan-mango.jp/

これらの実証を経て、リプロールを起点に4者による協力体制が構築されました。 本取り組みは、日台間の農業交流および地域産品の価値発信を促進する新たな取り組みとして位置付けられています。 札幌企業が台湾の農産物流通モデルの構築に関わる事例として、地域企業による国際展開の取り組みとしても注目されます。











クイーンズ伊勢丹での販売の様子24年7月



【本取り組みの内容】

本協力において、4者は以下の取り組みについて積極的に協力します。

・エムアイフードスタイルが運営する店舗（クイーンズ伊勢丹）

における商品展開および販売促進

・台南市産特産品のPRおよびブランド価値向上に関する取り組み

・その他、4者が合意する関連活動

【事業戦略に基づくブランド構築の取り組み】

本取り組みは、リプロールによる事業構造設計と、エムアイフードスタイルによる販売現場での価値伝達が連動することで形成された、事業戦略に基づくブランド構築の取り組みです。リプロールは、事業戦略の設計を起点にブランドおよび流通の構造を統合的に設計し、エムアイフードスタイルは、三越伊勢丹グループのスーパーマーケット事業で培ってきた知見を活かし、顧客接点において商品の価値を適切に伝達する役割を担っています。 両者の専門性が相互に補完し合うことで、事業・ブランド・流通が一体となる構造が構築されており、リプロールが提唱する「事業戦略ブランディング」の考え方のもと、生産者の想いと商品の価値が市場に適切に届けられる仕組みが実現されています。

【今後の展開】

今後はアーウィンマンゴーにとどまらず、台南市の多様な特産品へと展開を拡大し、日台間における持続的な農産流通モデルの確立を目指します。 本取り組みを通じて、台湾産農産物の日本市場における継続的な流通およびブランド価値向上を図り、日台間の農産交流の新たなモデルとして発展させていきます。

【株式会社リプロール 代表取締役 山口祐輔 コメント】

札幌で創業した当社が、台湾の生産者や行政、そして日本の流通企業と連携し、このような取り組みを実現できたことを大変嬉しく思います。台湾の農産物には高い品質と魅力があり、その価値を日本市場で適切に伝えるためには、単なる輸入販売ではなく、事業戦略とブランド構築を一体で設計することが重要だと考えています。

今後も札幌を拠点に、日本と台湾をつなぐ事業構築に取り組み、国際的なビジネスの可能性をさらに広げていきたいと考えています。

【株式会社リプロールについて】

株式会社リプロールは札幌を拠点に、事業戦略の設計からブランディング、流通設計までを一体的に担い、事業の構造そのものを設計するビジネスデザインカンパニーです。 2010年創業。代表の山口は2012年に初めて台湾を訪れ、その後札幌で中国語を学びながら現地との関係を築き、日本と台湾をつなぐ事業に継続して取り組んできました。 台湾企業や行政との連携によるブランド構築、流通設計、輸出入を含む国際事業の構築を行っています。

これまで台湾の百貨店企業の顧問や、日本企業との事業連携の支援など、日台間のビジネス構築にも携わっています。

本取り組みにおいては、台湾産農産物の日本市場展開における戦略設計、ブランド構築、輸入・流通の構築を担い、生産者・行政・流通を横断した事業構造の設計と連携構築を推進しています。

所在地：北海道札幌市白石区東札幌２条５丁目2-1-2F

代表取締役：山口 祐輔



【事業内容】

・事業戦略・ブランド設計に関するコンサルティング

（Business Strategy & Brand Consulting）

・ブランディング／リブランディング（Branding / Rebranding）

・クリエイティブ制作（Creative Production）

・卸売・ディストリビューション（Wholesale & Distribution）

・輸出入・貿易関連事業（Import / Export & Trading）



URL：https://www.reproall.com/

【株式会社エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

■クイーンズ伊勢丹について

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に22店舗を展開しています。



所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、 食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

【台南市について】

台南市は台湾南部に位置し、人口約185万人を有する台湾を代表する主要都市の一つであり、同時に台湾最古の都市でもあります。かつては台湾の首都であり、市内には赤崁楼や安平古堡などの歴史的建造物が点在しています。また、「文化・農業・テクノロジー」の三位一体による都市の発展を掲げています。豊かな文化的基盤とAI産業クラスターを背景に、市政府は農業従事者が国際市場へとつながるための強力な支援役となっています。輸出競争力の強化に向けて、農水産関連企業の海外展開を積極的に支援し、製品品質が国際基準に適合するよう取り組んでいます。

所在地：台南市安平区永華路二段6号（台南市政府永華市政センター）

市長：黄 偉哲

【 台南市玉井聯興青果生產合作社について 】

保証責任台南市玉井聯興青果生産合作社は、台南市玉井区に設立されたマンゴーの生産および集荷・包装拠点です。台湾で初めてGlobal G.A.P.認証を取得した農場を有し、輸出にも対応した認証農園として運営されています。 また、マンゴーの付加価値向上を目的として包装・加工処理施設を整備し、2021年には台湾初となるマンゴーの一次加工場として認証を取得しました。同施設はHACCPおよびISO22000といった国際的な食品安全基準にも適合しています。 本組合は約60戸の農家で構成されており、代表的な生産者である林漢維氏が栽培するマンゴー農園は約30ヘクタールに及び、台湾でも有数の規模を誇る大規模農場の一つです。

所在地：台南市玉井区豊里74-36

代表：林 漢維

主な生産物：マンゴー、グァバ、アボカド、パッションフルーツ等



アーウィンマンゴー

